موتو جي بي: فينياليس يُسيطر على التجارب الحرّة الثانية في أستراليا

تقدّم ماركيز إلى الصدارة في البداية مثلما هو معتاد، لكنّ فينياليس عاد بعد منتصف الحصّة ليُحقّق 1:29.195 دقيقة مع بقاء 17 دقيقة على النهاية.

وعاد الإسباني لاحقًا لتحسين زمنه مرّتين ليُنهي الحصّة بتوقيت وقدره 1:28.824 دقيقة ضامنًا الصدارة مجدّدًا.

وذهب المركز الثاني إلى أندريا دوفيزيوزو درّاج دوكاتي، لكنّ فجوة كبيرة فصلت بينه وبين فينياليس بلغت 0.496 ثانية.

أمّا كال كراتشلو فقد حلّ ثالثًا أمام دانيلو بيتروشي والدرّاج المحليّ جاك ميلر ليُتمّ الأخيران تواجد ثلاث درّاجات دوكاتي ضمن الخمسة الأوائل.

وتراجع ماركيز إلى المركز السادس بعد أن شهد تجاوزه لزميله لورينزو عند المنعطف الـ 11 في لفّته الأخيرة إلى احتكاكهما وتطاير بعض الأشلاء من واحدة من الدرّاجتين.

بالرغم من ذلك تقدّم الإسباني على فالنتينو روسي بفارقٍ طفيف، الذي حلّ سابعًا، بينما كان المركز الثامن من نصيب أليكس رينز درّاج سوزوكي.

أمّا فرانكو موربيديلي درّاج بيتروناس ياماها فقد حلّ تاسعًا في ظلّ غياب زميله فابيو كوارتارارو عن الحصّة.

إذ في حين اعتُبر الفرنسي جاهزًا للقيادة مجدّدًا بعد حادثة في الحصّة الأولى الممطرة، قرّر كوارتارارو عدم المشاركة في الحصّة الثانية وأخذ بعض المسكّنات.

وأكمل أليكس إسبارغارور ترتيب العشرة الأوائل، وذلك في ظلّ إمكانيّة عودة الأمطار للتهاطل مجدّدًا في التجارب الثالثة.

نتائج الحصّة: