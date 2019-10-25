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موتو جي بي: فينياليس يُسيطر على التجارب الحرّة الثانية في أستراليا

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موتو جي بي: فينياليس يُسيطر على التجارب الحرّة الثانية في أستراليا
25-10-2019

سيطر مافيريك فينياليس درّاج ياماها على مجريات التجارب الحرّة الثانية في فترة ما بعد ظهر الجمعة على حلبة فيليب آيلاند، في الوقت الذي احتكّ فيه مارك ماركيز بزميله خورخي لورينزو في لفّته الأخيرة.

تقدّم ماركيز إلى الصدارة في البداية مثلما هو معتاد، لكنّ فينياليس عاد بعد منتصف الحصّة ليُحقّق 1:29.195 دقيقة مع بقاء 17 دقيقة على النهاية.

وعاد الإسباني لاحقًا لتحسين زمنه مرّتين ليُنهي الحصّة بتوقيت وقدره 1:28.824 دقيقة ضامنًا الصدارة مجدّدًا.

وذهب المركز الثاني إلى أندريا دوفيزيوزو درّاج دوكاتي، لكنّ فجوة كبيرة فصلت بينه وبين فينياليس بلغت 0.496 ثانية.

أمّا كال كراتشلو فقد حلّ ثالثًا أمام دانيلو بيتروشي والدرّاج المحليّ جاك ميلر ليُتمّ الأخيران تواجد ثلاث درّاجات دوكاتي ضمن الخمسة الأوائل.

وتراجع ماركيز إلى المركز السادس بعد أن شهد تجاوزه لزميله لورينزو عند المنعطف الـ 11 في لفّته الأخيرة إلى احتكاكهما وتطاير بعض الأشلاء من واحدة من الدرّاجتين.

بالرغم من ذلك تقدّم الإسباني على فالنتينو روسي بفارقٍ طفيف، الذي حلّ سابعًا، بينما كان المركز الثامن من نصيب أليكس رينز درّاج سوزوكي.

أمّا فرانكو موربيديلي درّاج بيتروناس ياماها فقد حلّ تاسعًا في ظلّ غياب زميله فابيو كوارتارارو عن الحصّة.

إذ في حين اعتُبر الفرنسي جاهزًا للقيادة مجدّدًا بعد حادثة في الحصّة الأولى الممطرة، قرّر كوارتارارو عدم المشاركة في الحصّة الثانية وأخذ بعض المسكّنات.

وأكمل أليكس إسبارغارور ترتيب العشرة الأوائل، وذلك في ظلّ إمكانيّة عودة الأمطار للتهاطل مجدّدًا في التجارب الثالثة.

نتائج الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات الزمن الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 25 01:28.824     180.275 331
2 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 22 01:29.320 00.496 00.496 179.274 340
3 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 22 01:29.325 00.501 00.005 179.264 341
4 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 20 01:29.327 00.503 00.002 179.260 339
5 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 01:29.344 00.520 00.017 179.226 339
6 93 Spain مارك ماركيز هوندا 19 01:29.421 00.597 00.077 179.072 339
7 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 21 01:29.436 00.612 00.015 179.041 333
8 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 21 01:29.472 00.648 00.036 178.969 340
9 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 21 01:29.718 00.894 00.246 178.479 330
10 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 18 01:29.791 00.967 00.073 178.334 338
11 36 Spain جوان مير سوزوكي 24 01:29.875 01.051 00.084 178.167 334
12 17 Czech Republic كاريل أبراهام دوكاتي 20 01:29.997 01.173 00.122 177.925 339
13 29 Italy أندريا يانوني أبريليا 18 01:30.170 01.346 00.173 177.584 337
14 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 17 01:30.426 01.602 00.256 177.081 338
15 5 France يوهان زاركو هوندا 21 01:30.441 01.617 00.015 177.052 339
16 99 Spain خورخي لورينزو هوندا 19 01:30.706 01.882 00.265 176.535 335
17 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 17 01:30.859 02.035 00.153 176.237 336
18 82 Finland ميكا كاليو كاي تي ام 21 01:30.865 02.041 00.006 176.226 331
19 55 Malaysia حفيظ سيارين كاي تي ام 21 01:30.940 02.116 00.075 176.080 330
20 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 21 01:31.404 02.580 00.464 175.187 330
21 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 22 01:31.459 02.635 00.055 175.081 334
  20 France فابيو كوارتارارو ياماها 0          
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