موتو جي بي: فينياليس يُسيطر على التجارب الحرّة الثانية في أستراليا
سيطر مافيريك فينياليس درّاج ياماها على مجريات التجارب الحرّة الثانية في فترة ما بعد ظهر الجمعة على حلبة فيليب آيلاند، في الوقت الذي احتكّ فيه مارك ماركيز بزميله خورخي لورينزو في لفّته الأخيرة.
تقدّم ماركيز إلى الصدارة في البداية مثلما هو معتاد، لكنّ فينياليس عاد بعد منتصف الحصّة ليُحقّق 1:29.195 دقيقة مع بقاء 17 دقيقة على النهاية.
وعاد الإسباني لاحقًا لتحسين زمنه مرّتين ليُنهي الحصّة بتوقيت وقدره 1:28.824 دقيقة ضامنًا الصدارة مجدّدًا.
وذهب المركز الثاني إلى أندريا دوفيزيوزو درّاج دوكاتي، لكنّ فجوة كبيرة فصلت بينه وبين فينياليس بلغت 0.496 ثانية.
أمّا كال كراتشلو فقد حلّ ثالثًا أمام دانيلو بيتروشي والدرّاج المحليّ جاك ميلر ليُتمّ الأخيران تواجد ثلاث درّاجات دوكاتي ضمن الخمسة الأوائل.
وتراجع ماركيز إلى المركز السادس بعد أن شهد تجاوزه لزميله لورينزو عند المنعطف الـ 11 في لفّته الأخيرة إلى احتكاكهما وتطاير بعض الأشلاء من واحدة من الدرّاجتين.
بالرغم من ذلك تقدّم الإسباني على فالنتينو روسي بفارقٍ طفيف، الذي حلّ سابعًا، بينما كان المركز الثامن من نصيب أليكس رينز درّاج سوزوكي.
أمّا فرانكو موربيديلي درّاج بيتروناس ياماها فقد حلّ تاسعًا في ظلّ غياب زميله فابيو كوارتارارو عن الحصّة.
إذ في حين اعتُبر الفرنسي جاهزًا للقيادة مجدّدًا بعد حادثة في الحصّة الأولى الممطرة، قرّر كوارتارارو عدم المشاركة في الحصّة الثانية وأخذ بعض المسكّنات.
وأكمل أليكس إسبارغارور ترتيب العشرة الأوائل، وذلك في ظلّ إمكانيّة عودة الأمطار للتهاطل مجدّدًا في التجارب الثالثة.
نتائج الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|12
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|25
|01:28.824
|180.275
|331
|2
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|دوكاتي
|22
|01:29.320
|00.496
|00.496
|179.274
|340
|3
|35
|كال كراتشلو
|هوندا
|22
|01:29.325
|00.501
|00.005
|179.264
|341
|4
|9
|دانيلو بيتروشي
|دوكاتي
|20
|01:29.327
|00.503
|00.002
|179.260
|339
|5
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|20
|01:29.344
|00.520
|00.017
|179.226
|339
|6
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|19
|01:29.421
|00.597
|00.077
|179.072
|339
|7
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|21
|01:29.436
|00.612
|00.015
|179.041
|333
|8
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|21
|01:29.472
|00.648
|00.036
|178.969
|340
|9
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|21
|01:29.718
|00.894
|00.246
|178.479
|330
|10
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|18
|01:29.791
|00.967
|00.073
|178.334
|338
|11
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|24
|01:29.875
|01.051
|00.084
|178.167
|334
|12
|17
|كاريل أبراهام
|دوكاتي
|20
|01:29.997
|01.173
|00.122
|177.925
|339
|13
|29
|أندريا يانوني
|أبريليا
|18
|01:30.170
|01.346
|00.173
|177.584
|337
|14
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|17
|01:30.426
|01.602
|00.256
|177.081
|338
|15
|5
|يوهان زاركو
|هوندا
|21
|01:30.441
|01.617
|00.015
|177.052
|339
|16
|99
|خورخي لورينزو
|هوندا
|19
|01:30.706
|01.882
|00.265
|176.535
|335
|17
|44
|بول إسبارغارو
|كاي تي ام
|17
|01:30.859
|02.035
|00.153
|176.237
|336
|18
|82
|ميكا كاليو
|كاي تي ام
|21
|01:30.865
|02.041
|00.006
|176.226
|331
|19
|55
|حفيظ سيارين
|كاي تي ام
|21
|01:30.940
|02.116
|00.075
|176.080
|330
|20
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|21
|01:31.404
|02.580
|00.464
|175.187
|330
|21
|53
|تيتو راباط
|دوكاتي
|22
|01:31.459
|02.635
|00.055
|175.081
|334
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|0
المقال السابق
فينياليس الأسرع في التجارب الحرّة الأولى وحادث عنيف لكوارتارارو في أستراليا
المقال التالي
كوارتارارو محظوظٌ بعدم تعرّضه لأيّ كسر في حادثه
حول هذه المقالة
|السلاسل
|موتو جي بي
|الحدث
|جائزة أستراليا الكبرى
موتو جي بي: فينياليس يُسيطر على التجارب الحرّة الثانية في أستراليا
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
|
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
|
03:55
09:55
|
|التجارب الحرّة الثانية
|
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
|
08:10
14:10
|
|التجارب الحرّة الثالثة
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
03:55
09:55
|
|التجارب الحرة الرابعة
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
07:30
13:30
|
|القسم الأوّل من التصفيات
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
08:10
14:10
|
|القسم الثاني من التصفيات
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
08:35
14:35
|
|السباق
|
الأحد ١٧ نوفمبر
الأحد ١٧ نوفمبر
|
08:00
14:00
|
الأكثر شعبية
جدول
مقدمة من قبل