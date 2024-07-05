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موتو جي بي جائزة ألمانيا الكبرى

موتو جي بي: فينياليس يسحق منافسيه في حصّة مليئة بالحوادث في ساكسنرينغ

كسر مافيريك فينياليس الزمن القياسي لحلبة ساكسنرينغ للموتو جي بي ليكون الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة ألمانيا الكبرى التي كانت مليئة بالحوادث القويّة وعلى رأسها حادث مارك ماركيز.

تم التحديث:
مافيريك فينياليس، أبريليا

مافيريك فينياليس، أبريليا

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

في الوقت الذي تقدّم فيه فرانشيسكو بانيايا إلى الصدارة مبكّرًا، فإنّ الأمور لم تسر بتلك السلاسة بالنسبة لزميله المستقبلي مارك ماركيز على حلبته المفضّلة.

فبعد أن تعرّض لحادثٍ في الحصّة الأولى، عاد ماركيز ليسقط مجدّدًا في الدقائق الأولى من عمر الحصّة، حيث سقط عنها وبقيت تسير به لوهلة قبل أن يُقُذف بقوّة من عليها ويسقط بعنفٍ على سطح المسار بالنزول من على التلّة.

واستمرّت الحوادث بعد ذلك، فبعد أن سقط زميله ماركو بيزيكي مبكّرًا، تعرّض فابيو دي جيانأنطونيو لحادثٍ قويٍ جدًا بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته في المنعطف الأوّل مع تقلّب الرياح القويّة، وغادر الإيطالي مكان الحادث وهو يُمسك بكتفه، بينما انقلبت درّاجته عدّة مرّات وسقطت على حاجز الارتداد الهوائي المقابل وهو ما استدعى رفع العلم الأحمر.

وتلاه لاحقًا جوان مير درّاج هوندا عند المنعطف الأوّل، لكنّه لم يكن حادثًا قويًا، وكان الإسباني غاضبًا تجاه درّاجة هوندا صعبة المراس.

لكنّ ماركيز عاد على الدرّاجة الثانية مُسجّلًا الزمن الأسرع في منتصف الحصّة بتوقيت بلغ 1:20.384 دقيقة، قبل أن يتوجّه إلى المركز الطبيّ لتفقّد حالته على إثر حادثه المبكّر قبل أن يتمّ الإعلان قرب نهاية الحصّة عن أنّه في لياقة جسديّة تسمح له بالمواصلة.

واستمرّت الحوادث حيث جاء الدور على بيدرو أكوستا هذه المرّة كذلك عند المنعطف الأوّل الذي كان بمثابة مصيدة للجميع.

وشرع الدرّاجون في تحسين أزمنتهم بعد ذلك من أجل محاولة ضمان التواجد ضمن العشرة الأوائل للعبور مباشرة إلى القسم الثاني من التصفيات.

وعلى إثر سلسلة من التحسينات والتداول على الصدارة بين عددٍ من الدرّاجين، رست الأمور عند مافيريك فينياليس على متن درّاج أبريليا الذي سجّل 1:20.035 دقيقة مع تبقي رُبع ساعة على النهاية.

ولم يكتفِ الدرّاجون عند ذلك، بل واصلو تحسين أزمنتهم في الدقائق العشر الأخيرة، لكنّ الغلبة كانت من نصيب فينياليس مجدّدًا بعد أن كاسرًا الزمن القياسي الأسرع للموتو جي بي على حلبة ساكسنرينغ بتسجيله 1:19.622 دقيقة.

ومع دخول الحصّة الدقائق الأخيرة فقد أثّرت الأعلام الصفراء على لفّات عددٍ من الدرّاجين، حيث سقط إينيا باستيانيني على سرعة 200 كلم/س عند أعلى التلّة، قبل أن يسقط غاردنر مُعوّض أليكس رينز المصاب لحادثٍ لكن أقلّ خطورة.

وذهب المركز الثاني في النهاية لصالح مارتن لكن على بُعد 0.340 ثانية عن فينياليس، بينما قفز ميغيل أوليفيرا إلى المركز الثالث أمام أليكس ماركيز.

وكان زمن باستيانيني السابق كافيًا للإبقاء عليه في المركز السادس أمام فرانكو موربيديللي وأكوستا، حيث غطّت 0.180 ثانية الدرّاجين من المركز الثاني إلى الثامن.

وانتهى المطاف بدي جيانأنطونيو تاسعًا أمام براد بيندر الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل، في حين سيتعيّن على مارك ماركيز المرور بالقسم الأوّل من التصفيات غدًا السبت.

نتيجة الحصّة:

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 أبريليا 26

1:19.622

   164.803
2 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 دوكاتي 32

+0.340

1:19.962

 0.340 164.102
3 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 أبريليا 31

+0.362

1:19.984

 0.022 164.057
4 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 دوكاتي 32

+0.407

1:20.029

 0.045 163.965
5 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 دوكاتي 30

+0.439

1:20.061

 0.032 163.900
6 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 دوكاتي 25

+0.463

1:20.085

 0.024 163.850
7 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 دوكاتي 28

+0.464

1:20.086

 0.001 163.848
8 ب. أكوستا تيك 3 31 كاي تي ام 28

+0.520

1:20.142

 0.056 163.734
9 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 دوكاتي 23

+0.658

1:20.280

 0.138 163.452
10 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 كاي تي ام 31

+0.662

1:20.284

 0.004 163.444
11 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 كاي تي ام 28

+0.663

1:20.285

 0.001 163.442
12 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 أبريليا 27

+0.722

1:20.344

 0.059 163.322
13 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 دوكاتي 7

+0.762

1:20.384

 0.040 163.241
14 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 ياماها 30

+0.785

1:20.407

 0.023 163.194
15 ا. فيرنانديز تيك 3 37 كاي تي ام 26

+0.991

1:20.613

 0.206 162.777
16 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 هوندا 27

+1.046

1:20.668

 0.055 162.666
17 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 هوندا 32

+1.246

1:20.868

 0.200 162.264
18 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 هوندا 29

+1.264

1:20.886

 0.018 162.228
19 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 دوكاتي 26

+1.279

1:20.901

 0.015 162.198
20 ر. غاردنر ياماها فاكتوري ريسينغ 87 ياماها 27

+1.783

1:21.405

 0.504 161.194
21 س. برادل فريق تجارب هوندا
 		6 هوندا 30

+1.952

1:21.574

 0.169 160.860
22 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 هوندا 26

+2.225

1:21.847

 0.273 160.323
23 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 أبريليا  

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