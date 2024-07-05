موتو جي بي: فينياليس يسحق منافسيه في حصّة مليئة بالحوادث في ساكسنرينغ

في الوقت الذي تقدّم فيه فرانشيسكو بانيايا إلى الصدارة مبكّرًا، فإنّ الأمور لم تسر بتلك السلاسة بالنسبة لزميله المستقبلي مارك ماركيز على حلبته المفضّلة.

فبعد أن تعرّض لحادثٍ في الحصّة الأولى، عاد ماركيز ليسقط مجدّدًا في الدقائق الأولى من عمر الحصّة، حيث سقط عنها وبقيت تسير به لوهلة قبل أن يُقُذف بقوّة من عليها ويسقط بعنفٍ على سطح المسار بالنزول من على التلّة.

واستمرّت الحوادث بعد ذلك، فبعد أن سقط زميله ماركو بيزيكي مبكّرًا، تعرّض فابيو دي جيانأنطونيو لحادثٍ قويٍ جدًا بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته في المنعطف الأوّل مع تقلّب الرياح القويّة، وغادر الإيطالي مكان الحادث وهو يُمسك بكتفه، بينما انقلبت درّاجته عدّة مرّات وسقطت على حاجز الارتداد الهوائي المقابل وهو ما استدعى رفع العلم الأحمر.

وتلاه لاحقًا جوان مير درّاج هوندا عند المنعطف الأوّل، لكنّه لم يكن حادثًا قويًا، وكان الإسباني غاضبًا تجاه درّاجة هوندا صعبة المراس.

لكنّ ماركيز عاد على الدرّاجة الثانية مُسجّلًا الزمن الأسرع في منتصف الحصّة بتوقيت بلغ 1:20.384 دقيقة، قبل أن يتوجّه إلى المركز الطبيّ لتفقّد حالته على إثر حادثه المبكّر قبل أن يتمّ الإعلان قرب نهاية الحصّة عن أنّه في لياقة جسديّة تسمح له بالمواصلة.

واستمرّت الحوادث حيث جاء الدور على بيدرو أكوستا هذه المرّة كذلك عند المنعطف الأوّل الذي كان بمثابة مصيدة للجميع.

وشرع الدرّاجون في تحسين أزمنتهم بعد ذلك من أجل محاولة ضمان التواجد ضمن العشرة الأوائل للعبور مباشرة إلى القسم الثاني من التصفيات.

وعلى إثر سلسلة من التحسينات والتداول على الصدارة بين عددٍ من الدرّاجين، رست الأمور عند مافيريك فينياليس على متن درّاج أبريليا الذي سجّل 1:20.035 دقيقة مع تبقي رُبع ساعة على النهاية.

ولم يكتفِ الدرّاجون عند ذلك، بل واصلو تحسين أزمنتهم في الدقائق العشر الأخيرة، لكنّ الغلبة كانت من نصيب فينياليس مجدّدًا بعد أن كاسرًا الزمن القياسي الأسرع للموتو جي بي على حلبة ساكسنرينغ بتسجيله 1:19.622 دقيقة.

ومع دخول الحصّة الدقائق الأخيرة فقد أثّرت الأعلام الصفراء على لفّات عددٍ من الدرّاجين، حيث سقط إينيا باستيانيني على سرعة 200 كلم/س عند أعلى التلّة، قبل أن يسقط غاردنر مُعوّض أليكس رينز المصاب لحادثٍ لكن أقلّ خطورة.

وذهب المركز الثاني في النهاية لصالح مارتن لكن على بُعد 0.340 ثانية عن فينياليس، بينما قفز ميغيل أوليفيرا إلى المركز الثالث أمام أليكس ماركيز.

وكان زمن باستيانيني السابق كافيًا للإبقاء عليه في المركز السادس أمام فرانكو موربيديللي وأكوستا، حيث غطّت 0.180 ثانية الدرّاجين من المركز الثاني إلى الثامن.

وانتهى المطاف بدي جيانأنطونيو تاسعًا أمام براد بيندر الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل، في حين سيتعيّن على مارك ماركيز المرور بالقسم الأوّل من التصفيات غدًا السبت.

نتيجة الحصّة: