موتو جي بي: فينياليس يسجل الزمن الأسرع في التجارب الحرة الأولى لجولة إيطاليا
سجل مافيريك فينياليس دراج أبريليا الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة إيطاليا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" أمام فابيو كوارتارارو دراج ياماها.
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
فينياليس كان أفضل دراجي أبريليا على أرض موطنها، حيث سجل دقيقة و46.140 ثانية على إطار ميديوم خلفي جديد في المراحل الختامية للحصة.
وتقدم على بطل موسم 2021، كوارتارارو دراج ياماها، بينما سجل فرانكو موربيديللي ثالث أفضل الأزمنة على متن براماك.
ورغم أن مارك ماركيز سجل أسرع الأزمنة في البداية حتى الدقيقة العشرين تقريباً، لكن بيدرو آكوستا دراج غاس غاس تقدم عليه لاحقاً.
وتفوق فينياليس بعد خمس دقائق، ليعزز موقعه في الصدارة.
ومن ثم وضع كوارتارارو دراجته ثانياً، أمام موربيديللي وأكوستا الذي تعرض لحادثة في المنعطف العاشر حين كان يحاول تسجيل لفة سريعة.
خورخي مارتن متصدر الترتيب الحالي - الذي يبدو أنه يتجه للانضمام إلى دوكاتي الموسم المقبل، أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.
مارك ماركيز أنهى الحصة سادساً، متقدماً على أليكس أسبارغارو دراج أبريليا وأليكس رينز دراج ياماها.
بينما أكمل فرانشيسكو بانيايا وأليكس ماركيز ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح دوكاتي وغريزني على التوالي.
التجارب الحرة الأولى:
|
1-
2
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|Aprilia
|19
|
1:46.140
|177.897
|354
|2
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|16
|
+0.188
1:46.328
|0.188
|177.582
|356
|3
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|Ducati
|19
|
+0.288
1:46.428
|0.100
|177.415
|354
|4
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|KTM
|17
|
+0.319
1:46.459
|0.031
|177.364
|362
|5
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|Ducati
|17
|
+0.447
1:46.587
|0.128
|177.151
|355
|6
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|Ducati
|20
|
+0.447
1:46.587
|0.000
|177.151
|352
|7
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|Aprilia
|18
|
+0.450
1:46.590
|0.003
|177.146
|354
|8
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|15
|
+0.579
1:46.719
|0.129
|176.931
|361
|9
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|Ducati
|16
|
+0.650
1:46.790
|0.071
|176.814
|357
|10
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|19
|
+0.676
1:46.816
|0.026
|176.771
|350
|11
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|16
|
+0.771
1:46.911
|0.095
|176.614
|352
|12
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|KTM
|19
|
+0.876
1:47.016
|0.105
|176.440
|358
|13
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|Ducati
|20
|
+0.968
1:47.108
|0.092
|176.289
|356
|14
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|19
|
+0.976
1:47.116
|0.008
|176.276
|356
|15
|ب. إسبارغارو ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|44
|KTM
|16
|
+0.993
1:47.133
|0.017
|176.248
|363
|16
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|17
|
+1.057
1:47.197
|0.064
|176.142
|351
|17
|م. أوليفيرا فريق تراك هوس
|88
|Aprilia
|18
|
+1.151
1:47.291
|0.094
|175.988
|351
|18
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|Ducati
|19
|
+1.156
1:47.296
|0.005
|175.980
|355
|19
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|16
|
+1.442
1:47.582
|0.286
|175.512
|355
|20
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|KTM
|17
|
+1.446
1:47.586
|0.004
|175.506
|356
|21
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|Honda
|16
|
+1.602
1:47.742
|0.156
|175.251
|354
|22
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|18
|
+1.672
1:47.812
|0.070
|175.138
|352
|23
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|Honda
|18
|
+1.764
1:47.904
|0.092
|174.988
|357
|24
|ل. سافادوري فريق أبريليا ريسينغ
|32
|Aprilia
|17
|
+1.972
1:48.112
|0.208
|174.652
|349
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