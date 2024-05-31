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تقرير التجارب
موتو جي بي جولة إيطاليا

 موتو جي بي: فينياليس يسجل الزمن الأسرع في التجارب الحرة الأولى لجولة إيطاليا

سجل مافيريك فينياليس دراج أبريليا الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة إيطاليا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" أمام فابيو كوارتارارو دراج ياماها.

تم التحديث:
مافيريك فينياليس، أبريليا ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

فينياليس كان أفضل دراجي أبريليا على أرض موطنها، حيث سجل دقيقة و46.140 ثانية على إطار ميديوم خلفي جديد في المراحل الختامية للحصة.

وتقدم على بطل موسم 2021، كوارتارارو دراج ياماها، بينما سجل فرانكو موربيديللي ثالث أفضل الأزمنة على متن براماك.

ورغم أن مارك ماركيز سجل أسرع الأزمنة في البداية حتى الدقيقة العشرين تقريباً، لكن بيدرو آكوستا دراج غاس غاس تقدم عليه لاحقاً.

وتفوق فينياليس بعد خمس دقائق، ليعزز موقعه في الصدارة.

ومن ثم وضع كوارتارارو دراجته ثانياً، أمام موربيديللي وأكوستا الذي تعرض لحادثة في المنعطف العاشر حين كان يحاول تسجيل لفة سريعة.

خورخي مارتن متصدر الترتيب الحالي - الذي يبدو أنه يتجه للانضمام إلى دوكاتي الموسم المقبل، أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مارك ماركيز أنهى الحصة سادساً، متقدماً على أليكس أسبارغارو دراج أبريليا وأليكس رينز دراج ياماها.

بينما أكمل فرانشيسكو بانيايا وأليكس ماركيز ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح دوكاتي وغريزني على التوالي.

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التجارب الحرة الأولى:

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المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 Spain م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 19

1:46.140

177.897 354
2 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 16

+0.188

1:46.328

0.188 177.582 356
3 Italy ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati 19

+0.288

1:46.428

0.100 177.415 354
4 Spain ب. أكوستا تيك 3 31 KTM 17

+0.319

1:46.459

0.031 177.364 362
5 Spain خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 17

+0.447

1:46.587

0.128 177.151 355
6 Spain م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati 20

+0.447

1:46.587

0.000 177.151 352
7 Spain أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia 18

+0.450

1:46.590

0.003 177.146 354
8 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 15

+0.579

1:46.719

0.129 176.931 361
9 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 16

+0.650

1:46.790

0.071 176.814 357
10 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 19

+0.676

1:46.816

0.026 176.771 350
11 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 16

+0.771

1:46.911

0.095 176.614 352
12 Australia ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM 19

+0.876

1:47.016

0.105 176.440 358
13 Italy م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati 20

+0.968

1:47.108

0.092 176.289 356
14 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 19

+0.976

1:47.116

0.008 176.276 356
15 Spain ب. إسبارغارو ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 44 KTM 16

+0.993

1:47.133

0.017 176.248 363
16 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 17

+1.057

1:47.197

0.064 176.142 351
17 Portugal م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 Aprilia 18

+1.151

1:47.291

0.094 175.988 351
18 Italy إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 19

+1.156

1:47.296

0.005 175.980 355
19 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 16

+1.442

1:47.582

0.286 175.512 355
20 Spain ا. فيرنانديز تيك 3 37 KTM 17

+1.446

1:47.586

0.004 175.506 356
21 Japan ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 Honda 16

+1.602

1:47.742

0.156 175.251 354
22 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 18

+1.672

1:47.812

0.070 175.138 352
23 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 18

+1.764

1:47.904

0.092 174.988 357
24 Italy ل. سافادوري فريق أبريليا ريسينغ 32 Aprilia 17

+1.972

1:48.112

0.208 174.652 349
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