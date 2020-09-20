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موتو جي بي / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: فينياليس يثأر لخسارة الأسبوع الماضي ويُحقّق الفوز في السباق الثاني في ميزانو

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موتو جي بي: فينياليس يثأر لخسارة الأسبوع الماضي ويُحقّق الفوز في السباق الثاني في ميزانو

أحرز مافيريك فينياليس الفوز بسباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للموتو جي بي، وذلك بعد أن ورث الصدارة من فرانشيسكو بانيايا الذي سقط في النصف الثاني من السباق.

قدّم جاك ميلر انطلاقة صاروخيّة وانتزع المركز الأوّل من فينياليس بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، لكنّ درّاج ياماها عاد لاستعادة مركزه.

في الأثناء جمع حادثٌ بين أليكس إسبارغارو والفائز بسباق نهاية الأسبوع الماضي فرانكو موربيديللي تراجعا على إثره إلى آخر الترتيب.

لكن خلال اللفّة الثانية وأثناء ضغطه فقد تعرّض فالنتينو روسي لحادثٍ عند المنعطف الرابع، ليتواصل بذلك تهاوي درّاجي ياماها، بالرغم من أنّ الإيطاليّ تمكّن من المواصلة قبل أن ينسحب لاحقًا.

ولم تتوقّف الحوادث عند ذلك الحدّ، إذ كان براد بيندر، الذي وصل إلى المركز الثالث، الضحيّة التالية وسقط عند المنعطف الـ 14.

وفي حين أنّ الجنوب أفريقي تمكّن من العودة إلى القيادة إلّا أنّه تعرّض لحادثٍ آخر.

وبدا أنّ فينياليس بصدد الابتعاد في الأمام، لكن سرعان ما لحق به بانيايا ودخلا في معركة لبضع منعطفات قبل أن يحسمها درّاج براماك دوكاتي وسرعان ما بدأ الإيطاليّ الشاب بالابتعاد في الأمام.

ومع نهاية اللفّة الثامنة انسحب جاك ميلر من السباق بسبب مشكلة تقنيّة.

واستمرّت الحوادث مع اقتراب منتصف السباق عبر سقوط تيتو راباط هذه المرّة.

وبالعودة إلى منافسات المقدّمة ففي حين بدا أنّ الدرّاجين الأربعة الأوائل متباعدون، فإنّ الفوارق تقلّصت نسبيًا بالدخول إلى النصف الثاني من السباق، وتحديدًا عبر اقتراب كوارتارارو من بول إسبارغارو صاحب المركز الثالث.

لكنّ المفاجأة جاءت مع بقاء 7 لفّات على النهاية عندما فقد بانيايا السيطرة على مقدّمة درّاجته عند المنعطف السادس ليسقط وينسحب من السباق نتيجة لذلك، وهو ما منح الصدارة على طقبٍ من ذهب لفينياليس وكان متمتّعًا حينها بفارق 4.3 ثوانٍ أمام الثنائي إسبارغارو وكوارتارارو خلفه.

واحتدمت المنافسة بين هذا الثنائيّ في اللفّة التالية، وهو ما سمح لجوان مير بالاقتراب منهما، وبالفعل أصبحت المعركة ثلاثيّة.

وبالفعل باغت مير منافسه كوارتارارو مع بقاء 3 لفّات على النهاية وتجاوزه بالدخول للمنعطف الثاني وبدأ بالضغط على إسبارغارو مباشرة.

ولم يُضع مير الكثير من الوقت وانتزع المركز الثاني عند المنعطف الأوّل من اللفّة ما قبل الأخيرة، وعمّق كوارتارارو جراح بول إسبارغارو وأخرجه من مراكز منصّة التتويج مباشرة في المنعطف التالي.

لكنّ كوارتارارو كان قد خرق حدود المسار عدّة مناسبات في تلك المرحلة، وهو ما دفع إدارة السباق لتسليط عقوبة "اللفّة الطويلة" عليه وتمّت ترجمتها إلى 3 ثوانٍ كونها جاءت في اللفّة الأخيرة ولم يتمكّن من تطبيقها.

وعبر فينياليس خطّ النهاية أوّلًا مُحقّقًا فوزه الأوّل هذا الموسم، وتقدّم الإسباني على مواطنه جوان مير الذي يُواصل تأدياته القويّة لصالح سوزوكي.

وفي حين أنّ كوارتارارو عبر خطّ النهاية ثالثًا إلّا أنّ عقوبة الثواني الثلاث أطاحت به إلى المركز الرابع، ليُكمل بذلك ترتيب مراكز منصّة التتويج.

وحلّ ميغيل أوليفيرا خامسًا أمام تاكاكي ناكاغامي، وبشكلٍ لافتٍ فقد قدّم أليكس ماركيز أحد أفضل سباقاته لصالح الفريق المصنعيّ لهوندا وحلّ سابعًا.

وكان أندريا دوفيزيوزو غائبًا عن منافسات المقدّمة وحلّ ثامنًا، لكنّ هذه النتيجة تركته متعادلًا بذات رصيد النقاط مع كورتارارو وفينياليس في صدارة البطولة، وعبر موربيديللي خطّ النهاية تاسعًا، بينما أكمل دانيلو بيتروشي ترتيب العشرة الأوائل.

فينياليس يحرز قطب الانطلاق الأوّل بعد شطب زمن بانيايا في ميزانو

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