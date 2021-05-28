موتو جي بي: فينياليس يتقدّم على زاركو في التجارب الأولى في موجيللو

اضطرّت الموتو جي بي إلى إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا وتسبّبت القيود الصارمة المتواصلة في إقامة نسخة 2021 من دون حضور جمهور للمرّة الأولى.

ووضع ميكيللي بيرو درّاج اختبارات دوكاتي المعيار في البداية في ظلّ تعويضه لخورخي مارتن المصاب.

وسجّل الإيطالي سلسلة من اللفّات السريعة المتتالية ليكون أوّل من يكسر حاجز الـ 108 ثوانٍ.

لكنّ فابيو كوارتارارو متصدّر البطولة تقدّم عليه لصالح ياماها بعد ذلك بقليل، لكنّه لم ينعم بالصدارة طويلًا وتفوّق عليه زميله في ياماها فينياليس.

وحسّن فينياليس زمنه بعد ذلك بقليل مسجّلًا 1:47.130 دقيقة إلى أن عاد أليكس رينز درّاج سوزوكي على إطار "ميديوم" جديد ليتفوّق عليه بـ 0.065 ثانية.

وفي حين أنّ رينز حسّن زمنه بعُشرٍ آخر ليُصبح أوّل كاسرٍ لحاجز الـ 1:47 دقيقة، فإنّ فينياليس تفوّق بأريحيّة مُسجّلًا 1:46.593 دقيقة.

وقفز يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي إلى المركز الثاني في النهاية بفارق 0.209 ثانية عن فينياليس، بينما أكمل رينز ترتيب الثلاثة الأوائل.

أمّا جوان مير حامل اللقب فقد أكّد تأدية سوزوكي الجيّدة في موجيللو بحلوله رابعًا أمام فرانكو موربيديللي درّاج بيتروناس ياماها.

وحلّ فرانشيسكو بانيايا سادسًا أمام بيرو وكوارتارارو، بينما أكمل جاك ميلر وميغيل أوليفيرا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: