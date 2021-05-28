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موتو جي بي / جائزة إيطاليا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: فينياليس يتقدّم على زاركو في التجارب الأولى في موجيللو

تصدّر الإسباني مافيريك فينياليس التجارب الحرّة الأولى من جائزة إيطاليا الكبرى للموتو جي بي ضمن عودة البطولة إلى حلبة موجيللو بعد عامين.

موتو جي بي: فينياليس يتقدّم على زاركو في التجارب الأولى في موجيللو

اضطرّت الموتو جي بي إلى إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا وتسبّبت القيود الصارمة المتواصلة في إقامة نسخة 2021 من دون حضور جمهور للمرّة الأولى.

ووضع ميكيللي بيرو درّاج اختبارات دوكاتي المعيار في البداية في ظلّ تعويضه لخورخي مارتن المصاب.

وسجّل الإيطالي سلسلة من اللفّات السريعة المتتالية ليكون أوّل من يكسر حاجز الـ 108 ثوانٍ.

لكنّ فابيو كوارتارارو متصدّر البطولة تقدّم عليه لصالح ياماها بعد ذلك بقليل، لكنّه لم ينعم بالصدارة طويلًا وتفوّق عليه زميله في ياماها فينياليس.

وحسّن فينياليس زمنه بعد ذلك بقليل مسجّلًا 1:47.130 دقيقة إلى أن عاد أليكس رينز درّاج سوزوكي على إطار "ميديوم" جديد ليتفوّق عليه بـ 0.065 ثانية.

وفي حين أنّ رينز حسّن زمنه بعُشرٍ آخر ليُصبح أوّل كاسرٍ لحاجز الـ 1:47 دقيقة، فإنّ فينياليس تفوّق بأريحيّة مُسجّلًا 1:46.593 دقيقة.

وقفز يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي إلى المركز الثاني في النهاية بفارق 0.209 ثانية عن فينياليس، بينما أكمل رينز ترتيب الثلاثة الأوائل.

أمّا جوان مير حامل اللقب فقد أكّد تأدية سوزوكي الجيّدة في موجيللو بحلوله رابعًا أمام فرانكو موربيديللي درّاج بيتروناس ياماها.

وحلّ فرانشيسكو بانيايا سادسًا أمام بيرو وكوارتارارو، بينما أكمل جاك ميلر وميغيل أوليفيرا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدل السرعة كم/س السرعة القصوى
1 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 20 1:46.593     177.141 347
2 5 France يوهان زاركو دوكاتي 18 1:46.802 0.209 0.209 176.794 356
3 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 19 1:46.952 0.359 0.150 176.546 347
4 36 Spain جوان مير سوزوكي 19 1:47.176 0.583 0.224 176.177 349
5 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 18 1:47.184 0.591 0.008 176.164 343
6 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 18 1:47.186 0.593 0.002 176.161 352
7 51 Italy ميكيلي بيرو هوندا 16 1:47.555 0.962 0.369 175.556 354
8 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 18 1:47.566 0.973 0.011 175.538 348
9 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 1:47.716 1.123 0.150 175.294 352
10 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 17 1:47.748 1.155 0.032 175.242 352
11 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 14 1:47.791 1.198 0.043 175.172 345
12 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 18 1:47.870 1.277 0.079 175.044 350
13 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 16 1:47.992 1.399 0.122 174.846 350
14 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 18 1:48.049 1.456 0.057 174.754 351
15 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 17 1:48.128 1.535 0.079 174.626 347
16 93 Spain مارك ماركيز هوندا 19 1:48.277 1.684 0.149 174.386 349
17 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 19 1:48.302 1.709 0.025 174.345 347
18 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 20 1:48.319 1.726 0.017 174.318 351
19 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 19 1:48.375 1.782 0.056 174.228 350
20 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 18 1:48.734 2.141 0.359 173.653 342
21 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 19 1:48.967 2.374 0.233 173.281 348
22 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 18 1:48.997 2.404 0.030 173.234 345
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