موتو جي بي: فينياليس يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الحرّة الثالثة في أسين

بعد أسبوعٍ من تأهّله في المركز الـ 21 وإكماله السباق أخيرًا في ساكسنرينغ ضمن عطلة نهاية الأسبوع الأسوأ في مسيرته في الموتو جي بي، قلب فينياليس الطاولة في جولة أسين حتّى الآن متصدّرًا جميع حصص التجارب الحرّة الثلاث.

ومع عدم تهاطل الأمطار المتوقّعة صباح السبت، ترك ذلك الباب مفتوحًا أمام تحسينات الأزمنة على الجدول المزدوج لتحديد العابرين إلى القسم الثاني من التصفيات.

وكان أليكس إسبارغارو درّاج أبيريليا أوّل المتقدّمين في الترتيب، حيث سجّل 1:33.442 دقيقة لينتزع صدارة الحصّة.

وتتالت التحسينات في الدقائق العشر الأولى، لكنّ زمن فينيالياس البالغ 1:33.072 دقيقة من تجارب الجمعة بقي الأسرع في تلك المرحلة.

وبقي ذلك إلى حين دخول درّاج ياماها الحلبة مع بقاء 25 دقيقة وتسجيله 1:32.848 دقيقة، ولم يكتفِ الإسباني بذلك الحدّ وحسّن زمنه بعُشرين من الثانية تقريبًا في المحاولة التالية، لكنّ زميله كوارتارارو تقدّم عليه إثر ذلك بدقيقة و32.597 ثانية.

ومع بقاء 11 دقيقة على نهاية الحصّة، عاد فينياليس إلى صدارة الترتيب بـ 1:32.336 دقيقة ولم يتمكّن أيّ أحدٍ من زحزحته إثر ذلك ليضمن صدارة الحصّة أمام كوارتارارو.

وذهب المركز الثالث إلى بول إسبارغارو الذي اختبر الهيكل الجديد لدرّاجة هوندا الذي اختبره زميله ماركيز أمسٍ الجمعة.

وحلّ الإسباني مباشرة أمام شقيقه أليكس درّاج أبريليا، في حين قدّم ثنائيّ سوزوكي وتيرة جيّدة على مدار اللفّة الواحدة ليتواجد حامل اللقب جوان مير وإليكس رينز في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

وتواجد تاكاكي ناكاغامي في المركز السابع أمام ميغيل أوليفيرا وفالنتينو روسي الذي يبدو متمتّعًا بأداء جيّدٍ نهاية هذا الأسبوع.

أمّا المركز العاشر فقد كان من نصيب جاك ميلر الذي كان أفضل درّاجي دوكاتي.

وفشل مارك ماركيز المتورّم من حادثه القويّ في تجارب الجمعة الثانية في التواجد ضمن العشرة الأوائل ما يفرض عليه المشاركة في القسم الأوّل من التصفيات.

نتيجة الحصّة: