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موتو جي بي: فينياليس يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الحرّة الثالثة في أسين

سجّل مافيريك فينياليس الزمن الأسرع ليتقدّم ثنائيّة ياماها أمام زميله فابيو كوارتارارو في التجارب الحرّة الثالثة من جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي فشل فيه مارك ماركيز الفائز بسباق ألمانيا في العبور مباشرة إلى القسم الثاني من التصفيات.

موتو جي بي: فينياليس يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الحرّة الثالثة في أسين

بعد أسبوعٍ من تأهّله في المركز الـ 21 وإكماله السباق أخيرًا في ساكسنرينغ ضمن عطلة نهاية الأسبوع الأسوأ في مسيرته في الموتو جي بي، قلب فينياليس الطاولة في جولة أسين حتّى الآن متصدّرًا جميع حصص التجارب الحرّة الثلاث.

ومع عدم تهاطل الأمطار المتوقّعة صباح السبت، ترك ذلك الباب مفتوحًا أمام تحسينات الأزمنة على الجدول المزدوج لتحديد العابرين إلى القسم الثاني من التصفيات.

وكان أليكس إسبارغارو درّاج أبيريليا أوّل المتقدّمين في الترتيب، حيث سجّل 1:33.442 دقيقة لينتزع صدارة الحصّة.

وتتالت التحسينات في الدقائق العشر الأولى، لكنّ زمن فينيالياس البالغ 1:33.072 دقيقة من تجارب الجمعة بقي الأسرع في تلك المرحلة.

وبقي ذلك إلى حين دخول درّاج ياماها الحلبة مع بقاء 25 دقيقة وتسجيله 1:32.848 دقيقة، ولم يكتفِ الإسباني بذلك الحدّ وحسّن زمنه بعُشرين من الثانية تقريبًا في المحاولة التالية، لكنّ زميله كوارتارارو تقدّم عليه إثر ذلك بدقيقة و32.597 ثانية.

ومع بقاء 11 دقيقة على نهاية الحصّة، عاد فينياليس إلى صدارة الترتيب بـ 1:32.336 دقيقة ولم يتمكّن أيّ أحدٍ من زحزحته إثر ذلك ليضمن صدارة الحصّة أمام كوارتارارو.

وذهب المركز الثالث إلى بول إسبارغارو الذي اختبر الهيكل الجديد لدرّاجة هوندا الذي اختبره زميله ماركيز أمسٍ الجمعة.

وحلّ الإسباني مباشرة أمام شقيقه أليكس درّاج أبريليا، في حين قدّم ثنائيّ سوزوكي وتيرة جيّدة على مدار اللفّة الواحدة ليتواجد حامل اللقب جوان مير وإليكس رينز في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

وتواجد تاكاكي ناكاغامي في المركز السابع أمام ميغيل أوليفيرا وفالنتينو روسي الذي يبدو متمتّعًا بأداء جيّدٍ نهاية هذا الأسبوع.

أمّا المركز العاشر فقد كان من نصيب جاك ميلر الذي كان أفضل درّاجي دوكاتي.

وفشل مارك ماركيز المتورّم من حادثه القويّ في تجارب الجمعة الثانية في التواجد ضمن العشرة الأوائل ما يفرض عليه المشاركة في القسم الأوّل من التصفيات.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 23 1:32.336     177.083 306
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 21 1:32.533 0.197 0.197 176.706 304
3 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 21 1:32.641 0.305 0.108 176.500 311
4 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 19 1:32.747 0.411 0.106 176.298 308
5 36 Spain جوان مير سوزوكي 21 1:32.748 0.412 0.001 176.297 307
6 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 23 1:32.845 0.509 0.097 176.112 309
7 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 20 1:32.853 0.517 0.008 176.097 307
8 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 1:32.871 0.535 0.018 176.063 308
9 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 19 1:32.894 0.558 0.023 176.019 302
10 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 1:32.907 0.571 0.013 175.995 313
11 5 France يوهان زاركو دوكاتي 16 1:32.938 0.602 0.031 175.936 312
12 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 22 1:32.941 0.605 0.003 175.930 315
13 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 19 1:32.974 0.638 0.033 175.868 313
14 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 20 1:33.026 0.690 0.052 175.770 302
15 93 Spain مارك ماركيز هوندا 18 1:33.069 0.733 0.043 175.689 313
16 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 22 1:33.087 0.751 0.018 175.655 309
17 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 21 1:33.250 0.914 0.163 175.347 312
18 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 18 1:33.356 1.020 0.106 175.148 305
19 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 18 1:33.368 1.032 0.012 175.126 306
20 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 21 1:33.465 1.129 0.097 174.944 306
21 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 22 1:33.853 1.517 0.388 174.221 309
22 31 United States غاريت غيرلوف ياماها 21 1:34.254 1.918 0.401 173.480 300
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