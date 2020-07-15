موتو جي بي: فينياليس يتصدر الحصة الثانية من التجارب في خيريز 

تمت إقامة حصتي التجارب اليوم الأربعاء وذلك لمنح الدراجين الوقت للتأقلم مجدداً على الدراجات بعد فترة الانقطاع الطويلة منذ تجارب قطر نهاية شهر فبراير/شباط الماضي.

وتوقفت الحصة بعد عشر دقائق فقط بسبب مشاكل كهربائية في الحلبة.

وكذلك تطلب المسار عملية تنظيف بعد تسرب زيت من دراجة أليكس أسبارغارو، ما أدى إلى تعرض دانيلو بيتروشي لحادثة في المنعطف 11.

وكذلك الأمر تعرض أليكس ماركيز في المنعطف السادس. لكن لم يصب أي منهما بأذى، إلا أن بيتروشي لم يشارك في بقية الحصة بعد كشف طبي وقائي ضمن المركز الطبي.

وتصدر جاك ميلر دراج براماك في البداية مع مجموعة لفات أسرعها كانت دقيقة و39.214 ثانية قبل توقف الحصة، قبل أن يتقدم عليه مارك ماركيز الذي تصدر الحصة الأولى مع استئنافها.

وسجل دراج هوندا دقيقة و38.021 ثانية مع بقاء 40 دقيقة على النهاية، قبل أن يكسره كوارتاراو مع دقيقة و37.911 ثانية، حيث هذا التوقيت بقي صامداً حتى الدقائق الأخيرة.

وتقدم فينياليس على زميله مع دقيقة و37.793 ثانية ليبقى كصاحب التوقيت الأسرع حتى نهاية الوقت.

وأنهى كوارتارارو الحصة ثانياً أمام ماركيز، بينما أكمل أليكس رينز وجوان مير المراكز الخمسة الأولى.

فرانسيسكو باغانيا كان أفضل دراجي دوكاتي أمام يوهان زاركو دراج أفينتيا، بينما تفوق أليكس أسبارغارو على زميله بول.

وعانى فرانكو موربيديللي من حادثة في المنعطف الأخير مع نهاية الحصة، لكنه احتفظ بالمركز العاشر أمام ميلر.

بالمقابل، وبالرغم من إنهائه ثالثاً في الحصة الصباحية، إلا أن فالنتينو روسي اكتفى بالمركز 16 على متن دراجة ياماها.