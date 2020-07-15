موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
18 يونيو
-
21 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
09 يوليو
-
12 يوليو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
91 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
92 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
-
22 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى / تقرير الإختبارات

موتو جي بي: فينياليس يتصدر الحصة الثانية من التجارب في خيريز 

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: فينياليس يتصدر الحصة الثانية من التجارب في خيريز 
15-07-2020

تصدر مافيريك فينياليس الحصة الثانية من تجارب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" في خيريز أمام فابيو كوارتارارو دراج بيتروناس ضمن حصّة تخللتها مشاكل في الكهرباء.

تمت إقامة حصتي التجارب اليوم الأربعاء وذلك لمنح الدراجين الوقت للتأقلم مجدداً على الدراجات بعد فترة الانقطاع الطويلة منذ تجارب قطر نهاية شهر فبراير/شباط الماضي.

وتوقفت الحصة بعد عشر دقائق فقط بسبب مشاكل كهربائية في الحلبة.

وكذلك تطلب المسار عملية تنظيف بعد تسرب زيت من دراجة أليكس أسبارغارو، ما أدى إلى تعرض دانيلو بيتروشي لحادثة في المنعطف 11.

وكذلك الأمر تعرض أليكس ماركيز في المنعطف السادس. لكن لم يصب أي منهما بأذى، إلا أن بيتروشي لم يشارك في بقية الحصة بعد كشف طبي وقائي ضمن المركز الطبي.

وتصدر جاك ميلر دراج براماك في البداية مع مجموعة لفات أسرعها كانت دقيقة و39.214 ثانية قبل توقف الحصة، قبل أن يتقدم عليه مارك ماركيز الذي تصدر الحصة الأولى مع استئنافها.

وسجل دراج هوندا دقيقة و38.021 ثانية مع بقاء 40 دقيقة على النهاية، قبل أن يكسره كوارتاراو مع دقيقة و37.911 ثانية، حيث هذا التوقيت بقي صامداً حتى الدقائق الأخيرة.

وتقدم فينياليس على زميله مع دقيقة و37.793 ثانية ليبقى كصاحب التوقيت الأسرع حتى نهاية الوقت.

وأنهى كوارتارارو الحصة ثانياً أمام ماركيز، بينما أكمل أليكس رينز وجوان مير المراكز الخمسة الأولى.

فرانسيسكو باغانيا كان أفضل دراجي دوكاتي أمام يوهان زاركو دراج أفينتيا، بينما تفوق أليكس أسبارغارو على زميله بول.

وعانى فرانكو موربيديللي من حادثة في المنعطف الأخير مع نهاية الحصة، لكنه احتفظ بالمركز العاشر أمام ميلر.

بالمقابل، وبالرغم من إنهائه ثالثاً في الحصة الصباحية، إلا أن فالنتينو روسي اكتفى بالمركز 16 على متن دراجة ياماها.

المقال التالي
ماركيز الأسرع في الحصة الصباحية لتجارب "موتو جي بي" في خيريز قُبيل عودة البطولة

المقال السابق

ماركيز الأسرع في الحصة الصباحية لتجارب "موتو جي بي" في خيريز قُبيل عودة البطولة

الأكثر شعبية اليوم

فيتيل يدرس خيار الانضمام إلى أستون مارتن في 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل يدرس خيار الانضمام إلى أستون مارتن في 2021

موتو جي بي: فينياليس يتصدر الحصة الثانية من التجارب في خيريز 
موتو جي بي / موتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس يتصدر الحصة الثانية من التجارب في خيريز 

هاميلتون: مراسم منصة التتويج مع "الروبوتات" غريبة للغاية
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون: مراسم منصة التتويج مع "الروبوتات" غريبة للغاية

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا

كوبتسا سيقود مكان رايكونن مع ألفا روميو في التجارب الحرّة الأولى في المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

كوبتسا سيقود مكان رايكونن مع ألفا روميو في التجارب الحرّة الأولى في المجر

ريد بُل: قوانين الحجر في المجر ستكون صعبة على فرق الفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريد بُل: قوانين الحجر في المجر ستكون صعبة على فرق الفورمولا واحد

ريد بُل محتارة حيال تراجع وتيرة ألبون في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال تراجع وتيرة ألبون في النمسا

ريد بُل: "الجهود الجبارة" آتت أكلها على صعيد الموثوقيّة
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريد بُل: "الجهود الجبارة" آتت أكلها على صعيد الموثوقيّة

أحدث الأخبار

موتو جي بي: فينياليس يتصدر الحصة الثانية من التجارب في خيريز 
موتو جي بي / موتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس يتصدر الحصة الثانية من التجارب في خيريز 

ماركيز الأسرع في الحصة الصباحية لتجارب "موتو جي بي" في خيريز قُبيل عودة البطولة
موتو جي بي / موتو جي بي

ماركيز الأسرع في الحصة الصباحية لتجارب "موتو جي بي" في خيريز قُبيل عودة البطولة

رسميًا: هوندا توقّع مع إسبارغارو وأليكس ماركيز ينتقل إلى "ال سي آر" في الموتو جي بي
موتو جي بي / موتو جي بي

رسميًا: هوندا توقّع مع إسبارغارو وأليكس ماركيز ينتقل إلى "ال سي آر" في الموتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يُواجه جلسة استماع لخرقه قواعد التجارب
موتو جي بي / موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يُواجه جلسة استماع لخرقه قواعد التجارب

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
قائمة السائقين مافيريك فينياليس تسوق الآن
قائمة الفرق ياماها فاكتوري ريسينغ

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل يدرس خيار الانضمام إلى أستون مارتن في 2021

2
موتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس يتصدر الحصة الثانية من التجارب في خيريز 

3
فورمولا 1

هاميلتون: مراسم منصة التتويج مع "الروبوتات" غريبة للغاية

4
فورمولا 1

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا

5
فورمولا 1

كوبتسا سيقود مكان رايكونن مع ألفا روميو في التجارب الحرّة الأولى في المجر

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020 01:16
موتو جي بي

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية 02:04
موتو جي بي

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية

أحدث الأخبار

موتو جي بي: فينياليس يتصدر الحصة الثانية من التجارب في خيريز 
موتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس يتصدر الحصة الثانية من التجارب في خيريز 

ماركيز الأسرع في الحصة الصباحية لتجارب "موتو جي بي" في خيريز قُبيل عودة البطولة
موتو جي بي

ماركيز الأسرع في الحصة الصباحية لتجارب "موتو جي بي" في خيريز قُبيل عودة البطولة

رسميًا: هوندا توقّع مع إسبارغارو وأليكس ماركيز ينتقل إلى "ال سي آر" في الموتو جي بي
موتو جي بي

رسميًا: هوندا توقّع مع إسبارغارو وأليكس ماركيز ينتقل إلى "ال سي آر" في الموتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يُواجه جلسة استماع لخرقه قواعد التجارب
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يُواجه جلسة استماع لخرقه قواعد التجارب

موتو جي بي: دوفيزيوزو جاهز للمشاركة في خيريز بعد عملية جراحية ناجحة
موتو جي بي

موتو جي بي: دوفيزيوزو جاهز للمشاركة في خيريز بعد عملية جراحية ناجحة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.