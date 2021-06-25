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موتو جي بي / جائزة هولندا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: فينياليس يتصدر التجارب الحرة الثانية في آسين وحادث عنيف لماركيز

تصدر مافيريك فينياليس دراج ياماها التجارب الحرة الثانية لجولة آسين في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بينما تعرض مارك ماركيز دراج هوندا إلى حادث عنيف.

موتو جي بي: فينياليس يتصدر التجارب الحرة الثانية في آسين وحادث عنيف لماركيز

كانت الحلبة مبللة في بعض المناطق مع نهاية التجارب الحرة الثانية في موتو3، لكنها جفت تقريباً مع بداية التجارب الحرة الثانية في موتو جي بي.

وكان بول أسبارغارو دراج هوندا أول من سجل زمناً سريعاً قبل أن يتقدم فابيو كوارتارارو إلى الأمام على متن دراجته ياماها.

وبعد أداء ضعيف في الحصة السابقة، قدم ميغيل أوليفيرا دراج كاي تي ام أزمنة سريعة حيث هيمن على صدارة الأزمنة لفترة مؤقتة مع مرور عشر دقائق من الحصة.

لكن فينياليس سرعان ما تقدم عليه مع دقيقة و33.241 ثانية، لكن ومع هطول الأمطار بعد مرور 15 دقيقة، بقي زمنه الأسرع حتى النهاية.

وقبل خلوّ الحلبة بسبب اشتداد الأمطار، تعرض ماركيز إلى حادث عنيف في المنعطف 11.

ويبدو أن بطل العالم ست مرات ارتطم بالأرض بركبتيه، وأضرّ كذلك بذراعه الأيمن، لكنه استطاع المشي والابتعاد عن موقع الحادثة ليعود إلى مرآب هوندا.

ولم يعد إلى الحلبة لاحقاً عندما قرر بقية الدراجين تجربة إطارات الأمطار.

وبقي المسار خالياً لفترة تجاوزت 15، حيث كان أليكس رينز أول من جرب الخروج ضمن هذه الظروف.

وخرج بعض الدراجين لاحقاً إلى الحلبة، حيث كان أوليفيرا خلف فينياليس حيث بدت لفته جيدة لمنحه مروراً إلى القسم الثاني، بالرغم من أن الأمطار تهدد إقامة التجارب الحرة الثالثة.

المركز الثالث كان من نصيب كوارتارارو أمام ماركيز وجوان مير دراج سوزوكي، بينما أنهى يوهان زاركو الحصة سادساً.

رينز سجل سابع أسرع الأزمنة أمام ميلر والأخوين أسبارغارو، اللذين أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثانية

المركز # الدراج الدراجة التوقيت الفارق
1 12 Spain مافيريك فينياليس Yamaha 1:33.241  
2 88 Portugal ميغيل أوليفيرا KTM 1:33.400 0.159
3 20 France فابيو كوارتارارو Yamaha 1:33.491 0.250
4 93 Spain مارك ماركيز Honda 1:33.560 0.319
5 36 Spain جوان مير Suzuki 1:33.701 0.460
6 5 France يوهان زاركو Ducati 1:33.708 0.467
7 42 Spain أليكس رينز Suzuki 1:33.960 0.719
8 43 Australia جاك ميلر Ducati 1:34.066 0.825
9 41 Spain أليكس إسبارغارو Aprilia 1:34.081 0.840
10 44 Spain بول إسبارغارو Honda 1:34.096 0.855
11 9 Italy دانيلو بيتروشي KTM 1:34.134 0.893
12 89 Spain خورخي مارتن Ducati 1:34.339 1.098
13 73 Spain أليكس ماركيز Honda 1:34.358 1.117
14 32 Italy لورينزو سافادوري Aprilia 1:34.461 1.220
15 27 Spain إيكر ليكونا KTM 1:34.539 1.298
16 23 Italy إنيا باستيانيني Ducati 1:34.658 1.417
17 33 South Africa براد بيندر KTM 1:34.766 1.525
18 46 Italy فالنتينو روسي Yamaha 1:34.777 1.536
19 63 Italy فرانشيسكو بانيايا Ducati 1:34.832 1.591
20 30 Japan تاكاكي ناكاغامي Honda 1:35.726 2.485
21 31 United States غاريت غيرلوف Yamaha 1:35.744 2.503
22 10 Italy لوكا ماريني Ducati 1:36.216 2.975
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