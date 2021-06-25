موتو جي بي: فينياليس يتصدر التجارب الحرة الثانية في آسين وحادث عنيف لماركيز

كانت الحلبة مبللة في بعض المناطق مع نهاية التجارب الحرة الثانية في موتو3، لكنها جفت تقريباً مع بداية التجارب الحرة الثانية في موتو جي بي.

وكان بول أسبارغارو دراج هوندا أول من سجل زمناً سريعاً قبل أن يتقدم فابيو كوارتارارو إلى الأمام على متن دراجته ياماها.

وبعد أداء ضعيف في الحصة السابقة، قدم ميغيل أوليفيرا دراج كاي تي ام أزمنة سريعة حيث هيمن على صدارة الأزمنة لفترة مؤقتة مع مرور عشر دقائق من الحصة.

لكن فينياليس سرعان ما تقدم عليه مع دقيقة و33.241 ثانية، لكن ومع هطول الأمطار بعد مرور 15 دقيقة، بقي زمنه الأسرع حتى النهاية.

وقبل خلوّ الحلبة بسبب اشتداد الأمطار، تعرض ماركيز إلى حادث عنيف في المنعطف 11.

ويبدو أن بطل العالم ست مرات ارتطم بالأرض بركبتيه، وأضرّ كذلك بذراعه الأيمن، لكنه استطاع المشي والابتعاد عن موقع الحادثة ليعود إلى مرآب هوندا.

ولم يعد إلى الحلبة لاحقاً عندما قرر بقية الدراجين تجربة إطارات الأمطار.

وبقي المسار خالياً لفترة تجاوزت 15، حيث كان أليكس رينز أول من جرب الخروج ضمن هذه الظروف.

وخرج بعض الدراجين لاحقاً إلى الحلبة، حيث كان أوليفيرا خلف فينياليس حيث بدت لفته جيدة لمنحه مروراً إلى القسم الثاني، بالرغم من أن الأمطار تهدد إقامة التجارب الحرة الثالثة.

المركز الثالث كان من نصيب كوارتارارو أمام ماركيز وجوان مير دراج سوزوكي، بينما أنهى يوهان زاركو الحصة سادساً.

رينز سجل سابع أسرع الأزمنة أمام ميلر والأخوين أسبارغارو، اللذين أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثانية