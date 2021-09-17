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موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: فينياليس يتصدّر التجارب الحرّة الأولى قبل تهاطل الأمطار في ميزانو

ضمن مافيريك فينياليس صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي قبل أن تبدأ الأمطار بالتهاطل وتحول دون تحسين الأزمنة.

موتو جي بي: فينياليس يتصدّر التجارب الحرّة الأولى قبل تهاطل الأمطار في ميزانو

سارع الجميع إلى الدخول إلى الحلبة مع بداية الحصّة لاستغلال كلّ الوقت على المسار، خاصة للعائدَين الجديدين فرانكو موربيديللي مع الفريق المصنعي لياماها وخلفه أندريا دوفيزيوزو في صفوف فريق "اس آر تي" الذي غاب عن المنافسات منذ نهاية الموسم المنقضي.

وبعد أدائه اللامع العام الماضي قبل سقوطه أثناء تصدّره السباق، واصل الإيطالي الشاب فرانشيسكو بانيايا أداءه القويّ، حيث سجّل 1:32.801 دقيقة ليتصدّر المراحل الأولى.

لكن بدا أنّ مافيريك فينياليس بدأ يتأقلم مع درّاجة أبريليا، حيث نجح في التقدّم إلى الصدارة بتسجيله 1:32.666 دقيقة بينما أصبح حامل لقب الموسم جوان مير ثانيًا.

لكن مع بقاء 14 دقيقة على النهاية فقد لوّح المارشلز بالعلم الأبيض والأحمر إشارة إلى أنّ المسار زلقٌ بسبب بدء تساقط زخّات الأمطار.

ولم يقتصر الأمر على بعض زخّات، حيث ازدادت حدّة الأمطار سريعًا ما دفع الدرّاجين المتواجدين على المسار للعودة ببطء إلى خطّ الحظائر.

وانتهت بذلك جميع فرص تحسين الأزمنة، ليضمن بذلك فينياليس تصدّره لأوّل حصّة على متن أبريليا بفارق 0.08 ثانية أمام جوان مير.

وحلّ بانيايا ثالثًا بفارق 0.135 ثانية عن الصدارة وتقدّم على زميله في الفريق المصنعيّ لدوكاتي جاك ميلر، حيث جلسا سويّة في مرآب الفريق لمتابعة الدقائق الأخيرة الممطرة.

أمّا أليكس رينز فقد أكّد أداء سوزوكي القويّ بتواجده في المركز الخامس أمام بول إسبارغارو الذي كان أفضل درّاجي هوندا.

وتواجد فابيو كوارتارارو متصدّر البطولة في المركز السابع، حيث يُمنّي الفرنسي النفس بعطلة نهاية أسبوع قويّة هنا ليعود لتعويض النقاط التي خسرها نهاية الأسبوع الماضي في أراغون.

وحلّ ستيفان برادل في المركز الثامن أمام مارك ماركيز الذي كان أحد الدرّاجين القلائل الذين عادوا لتجربة المسار في الأمطار، في حين أكمل أليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 15 1:32.666     164.254
2 36 Spain جوان مير سوزوكي 15 1:32.746 0.080 0.080 164.112
3 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 11 1:32.801 0.135 0.055 164.015
4 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 13 1:32.859 0.193 0.058 163.913
5 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 18 1:32.885 0.219 0.026 163.867
6 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 16 1:33.019 0.353 0.134 163.631
7 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 16 1:33.024 0.358 0.005 163.622
8 6 Germany ستيفان برادل هوندا 11 1:33.047 0.381 0.023 163.581
9 93 Spain مارك ماركيز هوندا 15 1:33.100 0.434 0.053 163.488
10 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 11 1:33.102 0.436 0.002 163.485
11 5 France يوهان زاركو دوكاتي 14 1:33.143 0.477 0.041 163.413
12 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 11 1:33.314 0.648 0.171 163.113
13 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 13 1:33.409 0.743 0.095 162.947
14 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 12 1:33.451 0.785 0.042 162.874
15 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 11 1:33.482 0.816 0.031 162.820
16 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 14 1:33.570 0.904 0.088 162.667
17 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 13 1:33.710 1.044 0.140 162.424
18 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 13 1:33.766 1.100 0.056 162.327
19 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 12 1:33.791 1.125 0.025 162.284
20 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 14 1:33.950 1.284 0.159 162.009
21 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 15 1:34.022 1.356 0.072 161.885
22 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 13 1:34.026 1.360 0.004 161.878
23 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 12 1:34.037 1.371 0.011 161.859
24 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 13 1:35.211 2.545 1.174 159.863
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موربيديللي: ياماها "لم تكن مدينة لي" بمقعد مصنعي لكنني "أستحقه"

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