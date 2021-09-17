موتو جي بي: فينياليس يتصدّر التجارب الحرّة الأولى قبل تهاطل الأمطار في ميزانو

سارع الجميع إلى الدخول إلى الحلبة مع بداية الحصّة لاستغلال كلّ الوقت على المسار، خاصة للعائدَين الجديدين فرانكو موربيديللي مع الفريق المصنعي لياماها وخلفه أندريا دوفيزيوزو في صفوف فريق "اس آر تي" الذي غاب عن المنافسات منذ نهاية الموسم المنقضي.

وبعد أدائه اللامع العام الماضي قبل سقوطه أثناء تصدّره السباق، واصل الإيطالي الشاب فرانشيسكو بانيايا أداءه القويّ، حيث سجّل 1:32.801 دقيقة ليتصدّر المراحل الأولى.

لكن بدا أنّ مافيريك فينياليس بدأ يتأقلم مع درّاجة أبريليا، حيث نجح في التقدّم إلى الصدارة بتسجيله 1:32.666 دقيقة بينما أصبح حامل لقب الموسم جوان مير ثانيًا.

لكن مع بقاء 14 دقيقة على النهاية فقد لوّح المارشلز بالعلم الأبيض والأحمر إشارة إلى أنّ المسار زلقٌ بسبب بدء تساقط زخّات الأمطار.

ولم يقتصر الأمر على بعض زخّات، حيث ازدادت حدّة الأمطار سريعًا ما دفع الدرّاجين المتواجدين على المسار للعودة ببطء إلى خطّ الحظائر.

وانتهت بذلك جميع فرص تحسين الأزمنة، ليضمن بذلك فينياليس تصدّره لأوّل حصّة على متن أبريليا بفارق 0.08 ثانية أمام جوان مير.

وحلّ بانيايا ثالثًا بفارق 0.135 ثانية عن الصدارة وتقدّم على زميله في الفريق المصنعيّ لدوكاتي جاك ميلر، حيث جلسا سويّة في مرآب الفريق لمتابعة الدقائق الأخيرة الممطرة.

أمّا أليكس رينز فقد أكّد أداء سوزوكي القويّ بتواجده في المركز الخامس أمام بول إسبارغارو الذي كان أفضل درّاجي هوندا.

وتواجد فابيو كوارتارارو متصدّر البطولة في المركز السابع، حيث يُمنّي الفرنسي النفس بعطلة نهاية أسبوع قويّة هنا ليعود لتعويض النقاط التي خسرها نهاية الأسبوع الماضي في أراغون.

وحلّ ستيفان برادل في المركز الثامن أمام مارك ماركيز الذي كان أحد الدرّاجين القلائل الذين عادوا لتجربة المسار في الأمطار، في حين أكمل أليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: