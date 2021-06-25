موتو جي بي: فينياليس يتصدر التجارب الحرة الأولى في آسين

وصل فينياليس الفائز بآخر جولة في هولندا، إلى عطلة نهاية هذا الأسبوع بعد تحقيق أسوأ نتيجة مهنية له في البطولة، حين تأهل بالمركز 21 وأنهى السباق أخيراً.

حيث اعترف بأنه سينسخ إعدادات زميله فابيو كوارتارارو ضمن سعي لإيجاد حلول لمشاكله.

وتعود موتو جي بي إلى آسين في 2021 بعد غياب عام نتيجة إلغاء جولة الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا.

ومنذ آخر زيارة للبطولة إلى الحلبة، تمت إعادة سفلتة المسار، بينما جلبت ميشلان أربعة إطارات أمامية ومثلها خلفية لكل دراج كي يقيّمها.

وكان كوارتارارو متصدر الترتيب أول من سجل أسرع الأزمنة لصالح ياماها مع دقيقة و36.752 ثانية.

وخلال الدقائق العشر التالية تناوب على الصدارة تاكاكي ناكاغامي، بول أسبارغارو، مارك ماركيز، أليكس أسبارغارو وفينياليس.

ومع مرور 15 دقيقة حتى انتهاء الحصة، كان فينياليس يتصدر مع دقيقة و33.442 ثانية.

وقبل 20 دقيقة على النهاية، عاد أسبارغارو إلى قمة الترتيب، لكن فينياليس عاد وتفوق عليه مسجلاً دقيقة و33.308 ثانية وهو التوقيت الذي بقي صامداً حتى حسّنه قبل نهاية الحصة إلى دقيقة و33.072 ثانية.

بول أسبارغارو أنهى الحصة ثانية بفارق أكبر من عشر ثانية بقليل، بينما احتل أليكس رينز المركز الثالث.

وأكمل كوارتارارو ويوهان زاركو ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

المركز السادس حققه دانيلو بيتروشي أمام أليكس أسبارغارو وناكاغامي، بينما احتلّ ماركيز المركز التاسع وأكمل لورينزو سافادوري ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الأولى