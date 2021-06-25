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موتو جي بي / جائزة هولندا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: فينياليس يتصدر التجارب الحرة الأولى في آسين

تصدر مافيريك فينياليس دراج ياماها التجارب الحرة الأولى لجائزة هولندا الكبرى بعد أيام قليلة فقط من تحقيق أسوأ نتيجة في مسيرته المهنية ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

موتو جي بي: فينياليس يتصدر التجارب الحرة الأولى في آسين

وصل فينياليس الفائز بآخر جولة في هولندا، إلى عطلة نهاية هذا الأسبوع بعد تحقيق أسوأ نتيجة مهنية له في البطولة، حين تأهل بالمركز 21 وأنهى السباق أخيراً.

حيث اعترف بأنه سينسخ إعدادات زميله فابيو كوارتارارو ضمن سعي لإيجاد حلول لمشاكله.

وتعود موتو جي بي إلى آسين في 2021 بعد غياب عام نتيجة إلغاء جولة الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا.

ومنذ آخر زيارة للبطولة إلى الحلبة، تمت إعادة سفلتة المسار، بينما جلبت ميشلان أربعة إطارات أمامية ومثلها خلفية لكل دراج كي يقيّمها.

وكان كوارتارارو متصدر الترتيب أول من سجل أسرع الأزمنة لصالح ياماها مع دقيقة و36.752 ثانية.

وخلال الدقائق العشر التالية تناوب على الصدارة تاكاكي ناكاغامي، بول أسبارغارو، مارك ماركيز، أليكس أسبارغارو وفينياليس.

ومع مرور 15 دقيقة حتى انتهاء الحصة، كان فينياليس يتصدر مع دقيقة و33.442 ثانية.

وقبل 20 دقيقة على النهاية، عاد أسبارغارو إلى قمة الترتيب، لكن فينياليس عاد وتفوق عليه مسجلاً دقيقة و33.308 ثانية وهو التوقيت الذي بقي صامداً حتى حسّنه قبل نهاية الحصة إلى دقيقة و33.072 ثانية.

بول أسبارغارو أنهى الحصة ثانية بفارق أكبر من عشر ثانية بقليل، بينما احتل أليكس رينز المركز الثالث.

وأكمل كوارتارارو ويوهان زاركو ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

المركز السادس حققه دانيلو بيتروشي أمام أليكس أسبارغارو وناكاغامي، بينما احتلّ ماركيز المركز التاسع وأكمل لورينزو سافادوري ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الأولى

المركز # الدراج الدراجة التوقيت الفارق
1 12 Spain مافيريك فينياليس Yamaha 1:33.072  
2 44 Spain بول إسبارغارو Honda 1:33.183 0.111
3 42 Spain أليكس رينز Suzuki 1:33.501 0.429
4 20 France فابيو كوارتارارو Yamaha 1:33.633 0.561
5 5 France يوهان زاركو Ducati 1:33.887 0.815
6 9 Italy دانيلو بيتروشي KTM 1:33.939 0.867
7 41 Spain أليكس إسبارغارو Aprilia 1:33.993 0.921
8 30 Japan تاكاكي ناكاغامي Honda 1:34.004 0.932
9 93 Spain مارك ماركيز Honda 1:34.048 0.976
10 32 Italy لورينزو سافادوري Aprilia 1:34.098 1.026
11 43 Australia جاك ميلر Ducati 1:34.245 1.173
12 63 Italy فرانشيسكو بانيايا Ducati 1:34.265 1.193
13 36 Spain جوان مير Suzuki 1:34.299 1.227
14 88 Portugal ميغيل أوليفيرا KTM 1:34.422 1.350
15 46 Italy فالنتينو روسي Yamaha 1:34.431 1.359
16 33 South Africa براد بيندر KTM 1:34.491 1.419
17 27 Spain إيكر ليكونا KTM 1:34.510 1.438
18 73 Spain أليكس ماركيز Honda 1:34.916 1.844
19 23 Italy إنيا باستيانيني Ducati 1:35.253 2.181
20 89 Spain خورخي مارتن Ducati 1:35.292 2.220
21 10 Italy لوكا ماريني Ducati 1:35.506 2.434
22 31 United States غاريت غيرلوف Yamaha 1:35.961 2.889
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