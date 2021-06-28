موتو جي بي: فينياليس يترك صفوف ياماها نهاية الموسم الجاري

نشر موقعنا "موتورسبورت.كوم" صباح يوم الأحد خبراً عن تقييم فينياليس لإمكانية ترك فريقه ياماها نهاية الموسم الجاري، للمشاركة مع أبريليا بدءاً من 2022، خاصة وأن العلاقة مع فريقه باتت في الحضيض مؤخراً.

وقع فينياليس عقده مع ياماها في 2017 بديلاً عن خورخي لورينزو، حيث أحرز الفوز في ثلاثة من سباقاته الخمسة الأولى مع الفريق. لكن منذ ذلك الحين، عدم ثبات أداء دراجة ياماها أثّر عليه.

وبعد الفوز في جولة قطر الافتتاحية للموسم الجاري، لم يحرز فينياليس أية منصة تتويج حتى سباق جائزة هولندا في آسين، بينما نجح زميله فابيو كوارتارارو بالفوز أربع مرات مع فارق 34 نقطة في صدارته للترتيب العام.

وبعد تسجيله لأسوأ نتيجة له طوال مسيرته المهنية في ألمانيا حين تأهل بالمركز 21 وأنهى السباق أخيراً، انتقد فينياليس استجابة ياماها لمشاكله مع الدراجة في 2021 - والمواسم السابقة على ما يبدو - واصفاً ما يحصل بقلة الاحترام.

وبالرغم من نفيه لأية علاقة مع أبريليا بعد آسين، لكنه اعترف بأن الخروج من ياماها "خيارٌ" بالنسبة له.

وصباح اليوم الاثنين، وبعد جولة آسين التي أحرز فيها قطب الانطلاق الأول والمركز الثاني في السباق، أعلنت ياماها عن خروج فينياليس نهاية الموسم الجاري وإنهاء عقده مبكراً.

وعبّر لين جارفيس رئيس ياماها عن حزنه لهذا القرار، لكنه تعهد بأن ياماها ستقدم "الدعم الكامل" إلى فينياليس طوال بقية الموسم.

حيث قال: "يحزننا توديع مافيريك نهاية العام. نحن في منتصف موسمنا الخامس معاً، وعلى مرّ المواسم حققنا الكثير من النجاحات، وتلقينا نصيبنا كذلك من اللحظات الصعبة".

وتابع: "بعد جائزة ألمانيا، التي كانت أصعب جولة في علاقتنا معاً، خضنا نقاشات هامة في آسين وتوصلنا إلى قرارٍ بأنه ولمصلحة كلا الطرفين، من الأفضل أن نفترق".

وأردف: "ستضع ياماها كامل جهودها - كما كان الحال على الدوام - لتقديم كامل الدعم إلى مافيريك حتى نهاية الموسم".

من جهته، قال فينياليس: "هذه العلاقة كانت هامة جداً لي طوال السنوات الخمس الماضية، كما أثبتت ضرورة اتخاذ قرار صعب بالخروج. لقد حققنا إنجازات جيدة هذه الموسم وكذلك عانينا أوقاتاً صعبة".

وأردف: "لكن على الدوام كان هناك احترام متبادل وتقدير بيننا. أنا ملتزم بشكل كامل بتحقيق أفضل النتائج مع الفريق لبقية الموسم".

بالمقابل، نفت أبريليا أية مفاوضات مع فينياليس، لكن الفريق منفتح على فكرة انضمام الفائز بتسعة سباقات إلى صفوفها لموسم 2022.

ويبدو أن فرانكو موربيديللي هو الخيار المنطقي كبديل عن فينياليس، حيث يخضع حالياً إلى نقاهة بعد جراحة على ركبته الأسبوع الماضي.

ويمتلك موربيديللي عقداً مع اس آر تي لموسم 2022، لكن لديه بند فك ارتباط في حال تلقى عقداً من فريق مصنعي.