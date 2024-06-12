موتو جي بي: فينياليس يتّجه للانضمام إلى كاي تي ام

سيختتم الإسباني مسيرته التي استمرت ثلاث سنوات مع فريق أبريليا، والتي حقق خلالها انتصارًا واحدًا في جائزة الأمريكيّتين الكبرى هذا العام وسبع منصّات تتويج. وسينضم إلى الفريق الذي تديره حاليًا مجموعة تِك 3 وشركة بييرر موبيليتي، وهو الفريق الذي ينافس حاليًا تحت اسم غاس غاس.

وسيكون شريكه في تِك 3 هو الفائز بخمس جوائز كبرى إينيا باستيانيني، الذي سيحل محله مارك ماركيز في فريق دوكاتي المصنعي في الموسم المقبل.

وكما أُعلن سابقًا، سيتسابق براد بيندر وبيدرو أكوستا في الفريق المصنعي، رغم أن كاي تي إم تنوي وضع أربع دراجات متطابقة على المضمار العام المقبل بين فريقيها.

ومع استعداد فينياليس الآن للانضمام إلى كاي تي إم، فإنّ ذلك يعني أن أبريليا ستفقد كلا من دراجيها الحاليين في الفريق المصنعي، حيث أعلن أليكس إسبارغارو بالفعل قراره بالاعتزال من الموتو جي بي في نهاية العام. ويتفهم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه سينتقل إلى هوندا في دور درّاج اختبارات العام المقبل.

وكان فيناليس يعتزم استكشاف إمكانية تمديد عقده مع أبريليا في البداية، كونها هي التي منحته فرصة جديدة في 2021 بعد انفصاله الحاد عن ياماها. ومع ذلك، فضلت العلامة التجارية القائمة في نوال الانتظار حتى يقرر إسبارغارو مستقبله، وذلك قبل الجلوس مع فينياليس للتفاوض على عقد جديد.

لكنّ الأمور تغيّرت يوم الاثنين بعد جائزة إيطاليا الكبرى عندما أعلنت أبريليا أنها وقعت عقدًا مع خورخي مارتن من براماك، بتكلفة كبيرة، بعد أن اختارت دوكاتي ماركيز ليكون شريك فرانشيسكو بانيايا للفترة 2025-2026.