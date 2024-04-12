موتو جي بي: فينياليس يبسط سيطرته على التجارب الحرّة الأولى في أوستن
نجح الإسباني مافيريك فينياليس في تسجيل الزمن الأسرع مع انطلاق مجريات جائزة الأمريكيّتين الكبرى للموتو جي بي ليتفوّق على خورخي مارتن درّاج براماك دوكاتي.
غولد غوز/ صور لات
سارع جميع الدرّاجين إلى الدخول إلى الحلبة ومجدّدًا فقد حاول معظمهم التواجد خلف بعضهم البعض للاستفادة من عامل السحب قدر المستطاع.
وحرص درّاجو دوكاتي على وجه الخصوص على الضغط مبكّرًا في ظلّ سعي الصانع الإيطالي للسيطرة على الحلبة الأمريكيّة التي غابت عن سجلّ انتصاراته العام الماضي.
وواصلت المطبّات عند نهاية الخطّ المستقيم الخلفي مباغتة الدرّاجين، حيث خرج مارك ماركيز عن المسار في مناسبتين هناك.
وتمحورت المنافسة في الأمام بين درّاجي دوكاتي وكاي تي ام وأبريليا، وبالفعل نجح فينياليس في وضع الصانع الإيطالي في الصدارة بعد تسجيله دقيقتين و3.294 ثانية.
وكان المارتينايتور حاضرًا في المقدّمة مجدّدًا بتواجده ثانيًا بفارق 0.149 ثانية عن فينياليس، بينما واصل النجم الصاعد بيدرو أكوستا عروضه القويّة بحلوله ثالثًا.
ووضع إنيا باستيانيني درّاجة الفريق المصنعي لدوكاتي في المركز الرابع أمام الإيطالي الآخر ماركو بيزيكي.
أمّا براد بيندر فقد تواجد في المركز السادس بفارق أكثر من نصف ثانية عن الصدارة متفوّقًا على فرانكو موربيديللي الذي بدأ بالتأقلم أكثر فأكثر مع درّاجة دوكاتي.
أمّا مارك ماركيز فقد انتهى به المطاف ثامنًا أمام جاك ميلر، بينما أكمل فابيو دي جيانأنطونيو ترتيب العشرة الأوائل.
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|أبريليا
|17
|
2:03.294
|160.971
|2
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|دوكاتي
|17
|
+0.149
2:03.443
|0.149
|160.777
|3
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|كاي تي ام
|16
|
+0.312
2:03.606
|0.163
|160.565
|4
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|دوكاتي
|16
|
+0.406
2:03.700
|0.094
|160.443
|5
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|دوكاتي
|16
|
+0.518
2:03.812
|0.112
|160.297
|6
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|كاي تي ام
|18
|
+0.571
2:03.865
|0.053
|160.229
|7
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|دوكاتي
|17
|
+0.610
2:03.904
|0.039
|160.178
|8
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|دوكاتي
|16
|
+0.709
2:04.003
|0.099
|160.050
|9
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|كاي تي ام
|17
|
+0.916
2:04.210
|0.207
|159.784
|10
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|دوكاتي
|14
|
+0.932
2:04.226
|0.016
|159.763
|11
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|دوكاتي
|17
|
+0.948
2:04.242
|0.016
|159.743
|12
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|أبريليا
|16
|
+0.978
2:04.272
|0.030
|159.704
|13
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|ياماها
|17
|
+1.011
2:04.305
|0.033
|159.662
|14
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|ياماها
|17
|
+1.017
2:04.311
|0.006
|159.654
|15
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|هوندا
|16
|
+1.108
2:04.402
|0.091
|159.537
|16
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|هوندا
|15
|
+1.141
2:04.435
|0.033
|159.495
|17
|م. أوليفيرا فريق تراك هوس
|88
|أبريليا
|17
|
+1.220
2:04.514
|0.079
|159.394
|18
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|كاي تي ام
|15
|
+1.265
2:04.559
|0.045
|159.336
|19
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|أبريليا
|15
|
+1.519
2:04.813
|0.254
|159.012
|20
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|دوكاتي
|16
|
+1.563
2:04.857
|0.044
|158.956
|21
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|هوندا
|15
|
+2.051
2:05.345
|0.488
|158.337
|22
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|هوندا
|16
|
+2.078
2:05.372
|0.027
|158.303
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