موتو جي بي: فينياليس يبسط سيطرته على التجارب الحرّة الأولى في أوستن

سارع جميع الدرّاجين إلى الدخول إلى الحلبة ومجدّدًا فقد حاول معظمهم التواجد خلف بعضهم البعض للاستفادة من عامل السحب قدر المستطاع.

وحرص درّاجو دوكاتي على وجه الخصوص على الضغط مبكّرًا في ظلّ سعي الصانع الإيطالي للسيطرة على الحلبة الأمريكيّة التي غابت عن سجلّ انتصاراته العام الماضي.

وواصلت المطبّات عند نهاية الخطّ المستقيم الخلفي مباغتة الدرّاجين، حيث خرج مارك ماركيز عن المسار في مناسبتين هناك.

وتمحورت المنافسة في الأمام بين درّاجي دوكاتي وكاي تي ام وأبريليا، وبالفعل نجح فينياليس في وضع الصانع الإيطالي في الصدارة بعد تسجيله دقيقتين و3.294 ثانية.

وكان المارتينايتور حاضرًا في المقدّمة مجدّدًا بتواجده ثانيًا بفارق 0.149 ثانية عن فينياليس، بينما واصل النجم الصاعد بيدرو أكوستا عروضه القويّة بحلوله ثالثًا.

ووضع إنيا باستيانيني درّاجة الفريق المصنعي لدوكاتي في المركز الرابع أمام الإيطالي الآخر ماركو بيزيكي.

أمّا براد بيندر فقد تواجد في المركز السادس بفارق أكثر من نصف ثانية عن الصدارة متفوّقًا على فرانكو موربيديللي الذي بدأ بالتأقلم أكثر فأكثر مع درّاجة دوكاتي.

أمّا مارك ماركيز فقد انتهى به المطاف ثامنًا أمام جاك ميلر، بينما أكمل فابيو دي جيانأنطونيو ترتيب العشرة الأوائل.