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الشرق الأوسط
موتو جي بي جولة الأمريكيتين
تقرير التجارب

موتو جي بي: فينياليس يبسط سيطرته على التجارب الحرّة الأولى في أوستن

نجح الإسباني مافيريك فينياليس في تسجيل الزمن الأسرع مع انطلاق مجريات جائزة الأمريكيّتين الكبرى للموتو جي بي ليتفوّق على خورخي مارتن درّاج براماك دوكاتي.

مروان الوافي
مروان الوافي
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مافيريك فينياليس، أبريليا ريسينغ

غولد غوز/ صور لات

سارع جميع الدرّاجين إلى الدخول إلى الحلبة ومجدّدًا فقد حاول معظمهم التواجد خلف بعضهم البعض للاستفادة من عامل السحب قدر المستطاع.

وحرص درّاجو دوكاتي على وجه الخصوص على الضغط مبكّرًا في ظلّ سعي الصانع الإيطالي للسيطرة على الحلبة الأمريكيّة التي غابت عن سجلّ انتصاراته العام الماضي.

وواصلت المطبّات عند نهاية الخطّ المستقيم الخلفي مباغتة الدرّاجين، حيث خرج مارك ماركيز عن المسار في مناسبتين هناك.

وتمحورت المنافسة في الأمام بين درّاجي دوكاتي وكاي تي ام وأبريليا، وبالفعل نجح فينياليس في وضع الصانع الإيطالي في الصدارة بعد تسجيله دقيقتين و3.294 ثانية.

وكان المارتينايتور حاضرًا في المقدّمة مجدّدًا بتواجده ثانيًا بفارق 0.149 ثانية عن فينياليس، بينما واصل النجم الصاعد بيدرو أكوستا عروضه القويّة بحلوله ثالثًا.

ووضع إنيا باستيانيني درّاجة الفريق المصنعي لدوكاتي في المركز الرابع أمام الإيطالي الآخر ماركو بيزيكي.

أمّا براد بيندر فقد تواجد في المركز السادس بفارق أكثر من نصف ثانية عن الصدارة متفوّقًا على فرانكو موربيديللي الذي بدأ بالتأقلم أكثر فأكثر مع درّاجة دوكاتي.

أمّا مارك ماركيز فقد انتهى به المطاف ثامنًا أمام جاك ميلر، بينما أكمل فابيو دي جيانأنطونيو ترتيب العشرة الأوائل.

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 أبريليا 17

2:03.294

   160.971
2 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 دوكاتي 17

+0.149

2:03.443

 0.149 160.777
3 ب. أكوستا تيك 3 31 كاي تي ام 16

+0.312

2:03.606

 0.163 160.565
4 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 دوكاتي 16

+0.406

2:03.700

 0.094 160.443
5 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 دوكاتي 16

+0.518

2:03.812

 0.112 160.297
6 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 كاي تي ام 18

+0.571

2:03.865

 0.053 160.229
7 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 دوكاتي 17

+0.610

2:03.904

 0.039 160.178
8 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 دوكاتي 16

+0.709

2:04.003

 0.099 160.050
9 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 كاي تي ام 17

+0.916

2:04.210

 0.207 159.784
10 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 دوكاتي 14

+0.932

2:04.226

 0.016 159.763
11 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 دوكاتي 17

+0.948

2:04.242

 0.016 159.743
12 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 أبريليا 16

+0.978

2:04.272

 0.030 159.704
13 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 ياماها 17

+1.011

2:04.305

 0.033 159.662
14 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 ياماها 17

+1.017

2:04.311

 0.006 159.654
15 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 هوندا 16

+1.108

2:04.402

 0.091 159.537
16 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 هوندا 15

+1.141

2:04.435

 0.033 159.495
17 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 أبريليا 17

+1.220

2:04.514

 0.079 159.394
18 ا. فيرنانديز تيك 3 37 كاي تي ام 15

+1.265

2:04.559

 0.045 159.336
19 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 أبريليا 15

+1.519

2:04.813

 0.254 159.012
20 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 دوكاتي 16

+1.563

2:04.857

 0.044 158.956
21 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 هوندا 15

+2.051

2:05.345

 0.488 158.337
22 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 هوندا 16

+2.078

2:05.372

 0.027 158.303

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