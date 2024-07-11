موتو جي بي: فينياليس يبحث عن السبب وراء تراجع وتيرة أبريليا من التجارب إلى السباقات

قال مافيريك فينياليس أنه ليس بمقدوره "فهم" تحوّل أداء أبريليا من المنافسة في الصدارة خلال تجارب الجمعة الحرة إلى التراجع بـ 10 ثوان عن الصدارة خلال سباق الموتو جي بي.

منذ فوز فينياليس بجائزة الأمريكيتين في أبريل الماضي، لم تتمكن أبريليا من الصعود مرة أخرى على منصة التتويج وتنافس من أجل الحفاظ على وصافة ترتيب الصانعين في مواجهة كاي تي ام.

وقد بدت دراجة آر اس-جي بي سريعة خلال جائزة ألمانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي ضمن مجاريات تجارب الجمعة الحرة، حيث كسر فينياليس الرقم القياسي لحلبة ساكسينرينغ في الحصة الثانية، لكن الوضع انقلب تمامًا في يوم السباق، حيث لم يتمكن الإسباني سوى من إحراز المركز الـ 12 بعد خروجه عن المسار في اللفات الأولى.

فيما تراجع ثنائي الفريق الرديف تراكهاوس ميغيل أوليفيرا وراؤول فيرنانديز في الترتيب كذلك بعد التأهّل على الصف الأول خلف خورخي مارتن، ليكملا السباق في المركزين السادس والعاشر تواليًا.

وقد عبّر فينياليس عن خيبة أمله عقب السباق على إثر افتقاره للوتيرة، حيث أن خطأه في اللفة السابعة لا يعادل تأخّره بـ 18 ثانية خلف الفائز بيكو بانيايا على متن دراجة دوكاتي المصنعية.

حيث قال: "نتواجد ضمن مستوى لا نريده منذ بضعة سباقات، وبطريقة ما نصل إلى الحدود القصوى يوم الجمعة ومن ثم يصعب تجاوزها. الأمر صعب جدًا، علينا فهم السبب".

وأضاف: "نبدو يوم الجمعة وكأن بوسعنا المنافسة على الفوز في السباقات، ومن ثم نتراجع 10 ثوان في السباق الفعلي. على الأقل أخسر 12 ثانية أو أكثر مع كل المشاكل، ولكن ما أزال متأخرًا بـ 6 ثوان، ولا أنافس في المقدمة، سيكون من المثير للاهتمام فهم ذلك".

وتابع: "أشاهد سباق ميغيل كذلك، حيث بدا لي بأن لديه الفرصة للمنافسة على الفوز. ومن ثم تراه ينهي متأخرًا بـ 10 ثوان. من الصعب فهم ذلك، من الصعب استيعابه".