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موتو جي بي جائزة كتالونيا الكبرى

موتو جي بي: فينياليس مشيراً "لأبواب مفتوحة" ينفي إتمام صفقة مع أبريليا لموسم 2025

نفى مافيريك فينياليس ما قاله المدير التنفيذي لأبريليا، ماسيمو ريفولا، حول تأكيد بقائه مع الفريق موسم 2025 من بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية "موتو جي بي"، وأشار إلى أن هناك "أبواباً مفتوحة" لتقييم المزيد من الخيارات.

مافيريك فينياليس، أبريليا

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

انضم الفائز بعشرة سباقات في البطولة إلى فريق أبريليا في النصف الثاني من موسم 2021، بعد انفصاله المرير مع ياماها في ذلك الموسم، وأصبح مفضّلاً بالفعل لدى الفريق.

وأثمرت ثقة أبريليا في فينياليس خلال وقت سابق من هذا العام في أمريكا عندما حقق أول فوز له مع الصانع الإيطالي.

وكان يُعتقد منذ فترة أن مستقبل فينياليس مع أبريليا آمن إلى حد ما، خاصة بعد إعلان أليكس إسبارغارو الأسبوع الماضي اعتزاله في نهاية 2024. خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة كاتالونيا الكبرى، أجرى بطل العالم ثلاث مرات في موتو جي بي، خورخي لورينزو، مقابلة مع ريفولا، الذي أخبره أن تجديد عقد فينياليس لعام 2025 "مؤكد".

لكن فينياليس نفى ذلك في حديث لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، فقال: "لا، لا، لم يتم تأكيدي. ليس لدي عقد للعام المقبل". 

وأضاف: "بالطبع هناك الكثير من الاهتمام بالاستمرار [مع أبريليا] لأننا نقوم بعمل جيد جداً، لكنني أنظر إلى اليوم [برشلونة]، لومان، أو خيريز وعليك الانتظار. عليك الانتظار".

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الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأكمل: "هناك أبواب مفتوحة وعليك الانتظار قليلاً واتخاذ القرار الأفضل من حيث الأداء. أريد الفوز، بصراحة، وأعتقد أن لدي القدرة على المنافسة للفوز، وعلي أن أبحث بعناية عن الخيار الأفضل".

يشار أنه وخلال عطلة نهاية أسبوع جائزة كاتالونيا الكبرى، أشار ريفولا في كلام لموقع البطولة الرسمي أن اهتمام أبريليا ينصب حول استبدال إسبارغارو بدراج إيطالي. 

وتم ربط إينيا باستيانيني بالفريق حيث من المتوقع أن يفقد مقعده في فريق دوكاتي المصنعي لموسم 2025، بينما ذكر ريفولا اسم ماركو بيزيتشي أيضاً.

Watch: Time for the Italian GP in MotoGP

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