موتو جي بي: فينياليس مشيراً "لأبواب مفتوحة" ينفي إتمام صفقة مع أبريليا لموسم 2025
نفى مافيريك فينياليس ما قاله المدير التنفيذي لأبريليا، ماسيمو ريفولا، حول تأكيد بقائه مع الفريق موسم 2025 من بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية "موتو جي بي"، وأشار إلى أن هناك "أبواباً مفتوحة" لتقييم المزيد من الخيارات.
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
انضم الفائز بعشرة سباقات في البطولة إلى فريق أبريليا في النصف الثاني من موسم 2021، بعد انفصاله المرير مع ياماها في ذلك الموسم، وأصبح مفضّلاً بالفعل لدى الفريق.
وأثمرت ثقة أبريليا في فينياليس خلال وقت سابق من هذا العام في أمريكا عندما حقق أول فوز له مع الصانع الإيطالي.
وكان يُعتقد منذ فترة أن مستقبل فينياليس مع أبريليا آمن إلى حد ما، خاصة بعد إعلان أليكس إسبارغارو الأسبوع الماضي اعتزاله في نهاية 2024. خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة كاتالونيا الكبرى، أجرى بطل العالم ثلاث مرات في موتو جي بي، خورخي لورينزو، مقابلة مع ريفولا، الذي أخبره أن تجديد عقد فينياليس لعام 2025 "مؤكد".
لكن فينياليس نفى ذلك في حديث لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، فقال: "لا، لا، لم يتم تأكيدي. ليس لدي عقد للعام المقبل".
وأضاف: "بالطبع هناك الكثير من الاهتمام بالاستمرار [مع أبريليا] لأننا نقوم بعمل جيد جداً، لكنني أنظر إلى اليوم [برشلونة]، لومان، أو خيريز وعليك الانتظار. عليك الانتظار".
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وأكمل: "هناك أبواب مفتوحة وعليك الانتظار قليلاً واتخاذ القرار الأفضل من حيث الأداء. أريد الفوز، بصراحة، وأعتقد أن لدي القدرة على المنافسة للفوز، وعلي أن أبحث بعناية عن الخيار الأفضل".
يشار أنه وخلال عطلة نهاية أسبوع جائزة كاتالونيا الكبرى، أشار ريفولا في كلام لموقع البطولة الرسمي أن اهتمام أبريليا ينصب حول استبدال إسبارغارو بدراج إيطالي.
وتم ربط إينيا باستيانيني بالفريق حيث من المتوقع أن يفقد مقعده في فريق دوكاتي المصنعي لموسم 2025، بينما ذكر ريفولا اسم ماركو بيزيتشي أيضاً.
Watch: Time for the Italian GP in MotoGP
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
موتو جي بي: اعتزال أليكس إسبارغارو نهاية الموسم الجاري
فينياليس قام "بأمر سحري" على متن دراجته أبريليا في يوم السبت ضمن جولة الأمريكيتين
موتو جي بي: فسخ التعاقد بين ياماها وفينياليس بقرار ساري المفعول
موتو جي بي: اسبارغارو يتقدم ثنائية أبريليا في اليوم الأول من تجارب سيبانغ
إسبارغارو يمدّد عقده مع فريق أبريليا للموتو جي بي
أبريليا تؤكّد تعاقدها مع ريدينغ مكان لويز في 2018
أحدث الأخبار
موتو جي بي: فينياليس مشيراً "لأبواب مفتوحة" ينفي إتمام صفقة مع أبريليا لموسم 2025
موتو جي بي: كازاخستان تحل محل جولة الهند الملغاة في 2024
موتو جي بي: إلغاء جولة الهند 2024
فيرستابن متشائم حيال نقاط ضعف سيارة ريد بُل 2024
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات