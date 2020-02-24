موتو جي بي: فينياليس في صدارة اليوم الأخير من تجارب قطر

باتت معاناة هوندا في التجارب التحضيريّة أمرًا مؤكّدًا، حيث انتقد ماركيز وكال كراتشلو درّاج ال سي آر هوندا ضعف الدرّاجة الجديدة عند المنعطفات.

وفي ظلّ عدم تحقيق الكثير من التقدّم، نقلت هوندا واحدة من درّاجات تاكاكي ناكاغامي بمواصفات 2019 إلى مرآب ماركيز لاختبارها.

وبالرغم من أنّه لا يزال من غير الواضح أيّ درّاجة استخدم الإسباني لتسجيل أفضل أزمنته، فإنّ ماركيز أكمل التجارب في المركز السابع بتوقيت وقدره 1:54.145 دقيقة بفارق 0.090 ثانية أمام ناكاغامي.

أمّا الدرّاج الأسرع في تجارب سيبانغ فابيو كوارتارارو فقد استهلّ برنامجه لليوم بمجموعة من اللفّات السريعة المبكّرة، قبل أن يتمكّن فينياليس من إزاحته بدقيقة واحدة 54.953 ثانية.

وعندما دخلت الحصّة لآخر ساعتين من عمرها، كان فرانكو موربيديلي أوّل من يكسر عتبة الـ 114 ثانية بعد أن سجّل 1:53.891 دقيقة، في الوقت الذي عانى فيه كوارتارارو من مشكلة تقنيّة وأوقف درّاجته عند المنعطف الـ 11.

لكنّ الكلمة الأخيرة عادت إلى فينياليس في المراحل الأخيرة عندما ضمن الصدارة بدقيقة واحدة و53.858 ثانية.

وذهب المركز الثاني إلى موربيديلي ليضمن ثنائيّة ياماها، بينما تقدّم أليكس رينز على كوارتارارو وجاك ميلر درّاج براماك دوكاتي.

وحلّ جوان مير سادسًا على متن درّاجة سوزوكي الثانية، بينما أكمل ماركيز، وناكاغامي والمفاجأة براد بيندر وأندريا دوفيزيوزو ترتيب العشرة الأوائل.

وأكمل فالنتينو روسي يومه في المركز الـ 12 بفارق 0.474 ثانية عن زميله، لكنّه تعرّض لحادث بسيط في الساعات الأخيرة ما بعث خطّته.

ترتيب الحصّة: