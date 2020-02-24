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موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: فينياليس في صدارة اليوم الأخير من تجارب قطر

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موتو جي بي: فينياليس في صدارة اليوم الأخير من تجارب قطر
من قبل:
24-02-2020

حقّق الإسباني مافيريك فينياليس الزمن الأسرع في اليوم الختاميّ من التجارب الشتويّة لبطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي"، في الوقت الذي وصلت فيه هوندا لمرحلة الأزمة بعد أن عاد مارك ماركيز لدرّاجة 2019.

باتت معاناة هوندا في التجارب التحضيريّة أمرًا مؤكّدًا، حيث انتقد ماركيز وكال كراتشلو درّاج ال سي آر هوندا ضعف الدرّاجة الجديدة عند المنعطفات.

وفي ظلّ عدم تحقيق الكثير من التقدّم، نقلت هوندا واحدة من درّاجات تاكاكي ناكاغامي بمواصفات 2019 إلى مرآب ماركيز لاختبارها.

وبالرغم من أنّه لا يزال من غير الواضح أيّ درّاجة استخدم الإسباني لتسجيل أفضل أزمنته، فإنّ ماركيز أكمل التجارب في المركز السابع بتوقيت وقدره 1:54.145 دقيقة بفارق 0.090 ثانية أمام ناكاغامي.

أمّا الدرّاج الأسرع في تجارب سيبانغ فابيو كوارتارارو فقد استهلّ برنامجه لليوم بمجموعة من اللفّات السريعة المبكّرة، قبل أن يتمكّن فينياليس من إزاحته بدقيقة واحدة 54.953 ثانية.

وعندما دخلت الحصّة لآخر ساعتين من عمرها، كان فرانكو موربيديلي أوّل من يكسر عتبة الـ 114 ثانية بعد أن سجّل 1:53.891 دقيقة، في الوقت الذي عانى فيه كوارتارارو من مشكلة تقنيّة وأوقف درّاجته عند المنعطف الـ 11.

لكنّ الكلمة الأخيرة عادت إلى فينياليس في المراحل الأخيرة عندما ضمن الصدارة بدقيقة واحدة و53.858 ثانية.

وذهب المركز الثاني إلى موربيديلي ليضمن ثنائيّة ياماها، بينما تقدّم أليكس رينز على كوارتارارو وجاك ميلر درّاج براماك دوكاتي.

وحلّ جوان مير سادسًا على متن درّاجة سوزوكي الثانية، بينما أكمل ماركيز، وناكاغامي والمفاجأة براد بيندر وأندريا دوفيزيوزو ترتيب العشرة الأوائل.

وأكمل فالنتينو روسي يومه في المركز الـ 12 بفارق 0.474 ثانية عن زميله، لكنّه تعرّض لحادث بسيط في الساعات الأخيرة ما بعث خطّته.

ترتيب الحصّة:

المركز الدرّاج الدرّاجة التوقيت الفارق عدد اللفّات
1 مافيريك فينياليس ياماها 1:53.858   84
2 فرانكو موربيديلي بيتروناس ياماها 1:53.891 +0.033 52
3 أليكس رينز سوزوكي 1:54.068 +0.210 40
4 فابيو كوارتارارو بيتروناس ياماها 1:54.077 +0.219 58
5 جاك ميلر براماك دوكاتي 1:54.105 +0.247 69
6 جوان مير سوزوكي 1:54.129 +0.271 42
7 مارك ماركيز هوندا 1:54.149 +0.291 61
8 تاكاكي ناكاغامي ال سي آر هوندا 1:54.239 +0.381 40
9 براد بيندر كاي تي ام 1:54.283 +0.425 58
10 أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 1:54.312 +0.454 55
11 فرانشيسكو بانيايا براماك دوكاتي 1:54.326 +0.468 55
12 فالنتينو روسي ياماها 1:54.332 +0.474 47
13 أليكس إسبارغارو أبريليا  1:54.432 +0.574 56
14 بول إسبارغارو كاي تي ام 1:54.623 +0.765 49
15 تيتو راباط أفينتيا دوكاتي 1:54.674 +0.816 56
16 دانيلو بيتروشي دوكاتي 1:54.752 +0.894 56
17 يوهان زاركو أفينتيا دوكاتي 1:54.760 +0.902 66
18 كال كراتشلو ال سي آر هوندا 1:54.830 +0.972 70
19 ميغيل أوليفيرا تيك 3 كاي تي ام 1:55.008 +1.150 48
20 إيكر ليكونا تيك 3 كاي تي ام 1:55.301 +1.443 40
21 أليكس ماركيز هوندا 1:55.519 +1.661 47
22 برادلي سميث أبريليا 1:55.916 +2.058 55
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الكاتب مروان الوافي

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