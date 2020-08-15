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موتو جي بي / جائزة النمسا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: فينياليس في صدارة التجارب الثالثة في النمسا

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موتو جي بي: فينياليس في صدارة التجارب الثالثة في النمسا
من قبل:
15-08-2020

تصدّر مافيريك فينياليس التجارب الحرّة الثالثة لجائزة النمسا الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي فشل فيه زميله فالنتينو روسي في ضمان العبور المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

تهاطلت أمطارٌ غزيرة الليلة الماضية لتترك حلبة ريد بُل رينغ رطبة في بداية التجارب الثالثة، بالرغم من ظهور خطٍ جاف مع دخول الدرّاجين إلى الحلبة.

وتغيّر المركز الأوّل في عدّة مناسبات مع جفاف المسار، حيث تداول دانيلو بيتروشي، وأليكس رينز، وفينياليس وميغيل أوليفيرا على الصدارة.

وبقي زمن أوليفيرا البالغ 1:31.460 دقيقة صامدًا في الصدارة إلى حين الدخول في الدقائق العشر الأخيرة، قبل أن ينجح يوهان زاركو في تسجيل 1:31.029 دقيقة.

وشرع عددٌ من الدرّاجين في الدخول إلى الحلبة على الإطارات الملساء حينها، وهو ما أدّى إلى تهاوي الأزمنة سريعًا وبشكلٍ متتابع إلى أن سجّل فينياليس 1:24.317 دقيقة ليُثبت القدرة على تحسين الأزمنة المزدوجة ويضمن مقعدًا له في القسم الثاني من التصفيات.

ووتواجد جاك ميلر في المركز الثاني أمام أندريا دوفيزيوزو حيث بدأت درّاجات دوكاتي بالعودة إلى الحياة مستفيدًا من طبيعة حلبة ريد بُل رينغ المتطلّبة للطاقة.

وتواجد رينز في المركز الرابع أمام أوليفيرا الذي أكمل الحصّة خامسًا.

وذهب المركز السادس إلى جوان مير الذي تفوّق على بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام، بالرغم من أنّ الأخير بقي الأسرع ضمن جدول الأزمنة المزدوج.

أمّا متصدّر البطولة فابيو كوارتارارو فقد حلّ ثامنًا أمام بيتروشي، بينما أكمل كال كراتشلو ترتيب العشرة الأوائل.

لكنّ روسي في المقابل سيضطرّ للمشاركة في القسم الأوّل من التصفيات، وكذلك الحال بالنسبة لبراد بيندر الفائز بالسباق الماضي.

نتيجة التجارب:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 22 1:24.317     184.361 305
2 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 9 1:24.363 0.046 0.046 184.260 312
3 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 20 1:24.426 0.109 0.063 184.123 318
4 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 12 1:24.434 0.117 0.008 184.105 309
5 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 1:24.508 0.191 0.074 183.944 312
6 36 Spain جوان مير سوزوكي 15 1:24.517 0.200 0.009 183.925 305
7 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 17 1:24.525 0.208 0.008 183.907 310
8 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 21 1:24.611 0.294 0.086 183.720 306
9 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 15 1:24.663 0.346 0.052 183.607 307
10 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 19 1:24.961 0.644 0.298 182.963 305
11 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 20 1:25.021 0.704 0.060 182.834 301
12 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 14 1:25.039 0.722 0.018 182.796 310
13 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 20 1:25.048 0.731 0.009 182.776 306
14 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 16 1:25.189 0.872 0.141 182.474 304
15 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 1:25.318 1.001 0.129 182.198 304
16 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 14 1:25.434 1.117 0.116 181.950 308
17 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 22 1:25.467 1.150 0.033 181.880 306
18 5 France يوهان زاركو دوكاتي 22 1:25.468 1.151 0.001 181.878 305
19 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 16 1:25.480 1.163 0.012 181.853 307
20 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 25 1:25.653 1.336 0.173 181.485 306
21 6 Germany ستيفان برادل هوندا 22 1:26.019 1.702 0.366 180.713 305
22 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 17 1:29.105 4.788 3.086 174.454 304
ياماها تطلب فكّ أختام محرّكاتها بعد مشاكلها في بداية موسم الموتو جي بي

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة النمسا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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