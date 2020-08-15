موتو جي بي: فينياليس في صدارة التجارب الثالثة في النمسا

تهاطلت أمطارٌ غزيرة الليلة الماضية لتترك حلبة ريد بُل رينغ رطبة في بداية التجارب الثالثة، بالرغم من ظهور خطٍ جاف مع دخول الدرّاجين إلى الحلبة.

وتغيّر المركز الأوّل في عدّة مناسبات مع جفاف المسار، حيث تداول دانيلو بيتروشي، وأليكس رينز، وفينياليس وميغيل أوليفيرا على الصدارة.

وبقي زمن أوليفيرا البالغ 1:31.460 دقيقة صامدًا في الصدارة إلى حين الدخول في الدقائق العشر الأخيرة، قبل أن ينجح يوهان زاركو في تسجيل 1:31.029 دقيقة.

وشرع عددٌ من الدرّاجين في الدخول إلى الحلبة على الإطارات الملساء حينها، وهو ما أدّى إلى تهاوي الأزمنة سريعًا وبشكلٍ متتابع إلى أن سجّل فينياليس 1:24.317 دقيقة ليُثبت القدرة على تحسين الأزمنة المزدوجة ويضمن مقعدًا له في القسم الثاني من التصفيات.

ووتواجد جاك ميلر في المركز الثاني أمام أندريا دوفيزيوزو حيث بدأت درّاجات دوكاتي بالعودة إلى الحياة مستفيدًا من طبيعة حلبة ريد بُل رينغ المتطلّبة للطاقة.

وتواجد رينز في المركز الرابع أمام أوليفيرا الذي أكمل الحصّة خامسًا.

وذهب المركز السادس إلى جوان مير الذي تفوّق على بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام، بالرغم من أنّ الأخير بقي الأسرع ضمن جدول الأزمنة المزدوج.

أمّا متصدّر البطولة فابيو كوارتارارو فقد حلّ ثامنًا أمام بيتروشي، بينما أكمل كال كراتشلو ترتيب العشرة الأوائل.

لكنّ روسي في المقابل سيضطرّ للمشاركة في القسم الأوّل من التصفيات، وكذلك الحال بالنسبة لبراد بيندر الفائز بالسباق الماضي.

نتيجة التجارب: