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موتو جي بي: فينياليس الأسرع في قطر وماركيز الأصغر يكسر قدمه

تقدّم مافيريك فينياليس ثنائيّة ياماها في اليوم ما قبل الأخير من التجارب التحضيريّة لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي في قطر، في الوقت الذي تعرّض فيه أليكس ماركيز لكسرٍ في قدمه إثر حادث.

موتو جي بي: فينياليس الأسرع في قطر وماركيز الأصغر يكسر قدمه

واجه ماركيز بداية صعبة لموسمه الجديد حتّى الآن، حيث تعرّض لأربعة حوادث في الأيّام الأربعة الأولى من التجارب قبل أن يُواجه الخامس خلال مجريات الخميس.

وانزلق الإسباني على سرعة عالية عند المنعطف التاسع الأيمن، وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر لفترة، كما تعرّض درّاج "ال.سي.آر" لكسرٍ صغير في ساقه ما وضع حدًا ليومه.

وبالعودة إلى مجريات اليوم، فقد تواجد درّاجان فقط على الحلبة خلال الساعة الأولى، في الوقت الذي تدرّب فيه فينياليس على الانطلاقات عبورًا من خطّ الحظائر.

وبدأ الدرّاجون برامجهم الفعليّة خلال الساعة الثانية وبدأت الأزمنة بالتحسّن تباعًا، لكنّها بقيت بعيدة عمّا عرفته مجريات الأربعاء.

وكان فابيو كوارتارو أوّل من ينزل إلى فلك 1:53 دقيقة في ظلّ مواصلته تقييم هيكل درّاجة ياماها "ام1" لموسم 2021 مُسجّلًا 1:53.398 دقيقة.

لكنّ زميله فينياليس عاد مع بقاء ثماني دقائق ليخطف صدارة اليوم بدقيقة واحدة و53.244 ثانية.

وأكمل فينياليس يومه متقدّمًا بفارق 0.079 ثانية عن فرانكو موربيديللي الذي حسّن زمنه في الدقائق الأخيرة ليتقدّم على كوارتارور.

وكان فرانشيسكو بانيايا أفضل درّاجي دوكاتي في المركز الرابع وقدّم محاكاة للسباق باستخدام جنيّحات انسيابيّة جديدة، في حين أكمل أليكس إسبارغارو ترتيب الخمسة الأوائل.

ومجدّدًا كان ثنائيّ سوزوكي آخر من يدخل الحلبة، وأكمل جوان مير وأليكس رينز اليوم في المركزين السادس والسابع تواليًا برصيد 37 و44 لفّة.

وتمكّن فالنتينو روسي درّاج بيتروناس ياماها من تقليص الفجوة مع الصدارة اليوم الخميس في ظلّ مواصلته اختبار العديد من المكوّنات المختلفة، وكان على بُعد 0.759 ثانية عن الصدارة في المركز الثامن، في حين أكمل يوهان زاركو وبول إسبارغارو درّاج هوندا ترتيب العشرو الأوائل.

ترتيب العشرة الأوائل:

المركز الرقم  الدرّاج الدرّاجة التوقيت  الفارق  عدد اللفّات
12 مافيريك فينياليس ياماها 1:53.244   58
21 فرانكو موربيديللي ياماها 1:53.323 0.079 62
20 فابيو كوارتارارو ياماها 1:53.398 0.154 52
63 فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 1:53.444 0.200 53
41 أليكس إسبارغارو أبريليا 1:53.640 0.396 56
36 جوان مير سوزوكي 1:53.827 0.583 37
42 أليكس رينز سوزوكي 1:53.860 0.616 44
46 فالنتينو روسي ياماها 1:53.993 0.749 52
5 يوهان زاركو دوكاتي 1:54.056 0.812 71
10  44 بول إسبارغارو هوندا 1:54.103 0.859 6
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