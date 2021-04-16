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موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: فينياليس الأسرع في التجارب الحرة الأولى وماركيز يعود في البرتغال

تصدّر مافيريك فينياليس التجارب الحرة الأولى لجائزة البرتغال الكبرى في "الموتو جي بي"، في الوقت الذي أكمل فيه مارك ماركيز ترتيب المراكز الثلاثة الأولى ضمن عودته إلى البطولة بعد غياب 9 أشهر بداعي الإصابة.

موتو جي بي: فينياليس الأسرع في التجارب الحرة الأولى وماركيز يعود في البرتغال

سجّلت التجارب الحرة الأولى في البرتغال اليوم المرة الأولى خلال عام كامل التي يبدأ فيها بطل العالم 6 مرات ماركيز حصة رسمية في "الموتو جي بي"، وذلك بعدما عانى من كسر خطير في ذراعه خلال الجولة الافتتاحية لموسم 2020 في خيريز.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فقد تركت أمطار الليل الحلبة رطبة في بعض الأماكن، ما كان يعني أن الأزمنة بدأت أبطأ بحوالي 15 ثانية من أسرع أزمنة العام الماضي.

ومع تحسّن حالة المسار، تحسنت أزمنة الدراجين، حيث تناوب عدد منهم على صدارة جدول الأزمنة.

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وقبل 16 دقيقة من نهاية الحصة، أطاح فينياليس دراج ياماها بحامل اللقب جوان مير من الصدارة، مسجلًا دقيقة و44.777 ثانية، الزمن الذي حسّنه في محاولته التالية إلى دقيقة و44.334 ثانية.

لكن فرانشيسكو بانيايا نجح بوضع دراجته دوكاتي أمام الفائز بسباق قطر مع دقيقة و44.239 ثانية ، قبل أن يستعيد فينياليس زمام المبادرة ويكسر حاجز الدقيقة و44 ثانية مع دقيقة و43.544 ثانية.

ومع اقتراب الحصة من نهايتها، عاد ماركيز لتذوق طعم الصدارة بعد غياب، ولكن لفترة وجيزة للغاية، حيث عاد بانيايا لتسجيل دقيقة و42.934 ثانية.

لكن ماركيز بدا أنه في طريقه لخطف الأضواء وعناوين الصحف عندما عاد لاعتلاء الصدارة بدقيقة و42.378 ثانية ضمن محاولته الأخيرة.

بيد أنّ لفّتين أسرع من أليكس رينز دراج سوزوكي وفينياليس حرمتاه من ذلك، ليسجل دراج ياماها الزمن الأسرع مع دقيقة و42.127 ثانية بفارق 0.151 ثانية أمام رينز.

وقد حافظ ماركيز على مركزه الثالث أمام زميله في هوندا بول إسبارغار، بينما احتل متصدر ترتيب البطولة يوهان زاركو المركز الخامس على متن دراجته دوكاتي.

بانيايا تراجع إلى المركز السادس أمام فابيو كوارتارارو على دراجة ياماها الشقيقة وجاك ميلر على متن دراجة دوكاتي المصنعية.

فيما أكمل أليكس ماركيز ودانيلو بيتروشي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

الأسطورة فالنتينو روسي اكتفى بالمركز الـ 11، بينما تواجد حامل اللقب مير بالمركز الـ 13 أمام فرانكو موربيديللي.

نتيجة التجارب الحرة الأولى:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 12 Spain مافيريك فينياليس 15 1:42.127  
2 42 Spain أليكس رينز 18 1:42.278 0.151
3 93 Spain مارك ماركيز 14 1:42.378 0.251
4 44 Spain بول إسبارغارو 12 1:42.382 0.255
5 5 France يوهان زاركو 20 1:42.443 0.316
6 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 20 1:42.464 0.337
7 20 France فابيو كوارتارارو 14 1:42.528 0.401
8 43 Australia جاك ميلر 18 1:42.536 0.409
9 73 Spain أليكس ماركيز 14 1:42.781 0.654
10 9 Italy دانيلو بيتروشي 12 1:42.957 0.830
11 46 Italy فالنتينو روسي 19 1:43.013 0.886
12 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 13 1:43.036 0.909
13 36 Spain جوان مير 15 1:43.060 0.933
14 21 Italy فرانكو موربيديلي 21 1:43.243 1.116
15 32 Italy لورينزو سافادوري 17 1:43.539 1.412
16 89 Spain خورخي مارتن 19 1:43.702 1.575
17 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 18 1:44.000 1.873
18 10 Italy لوكا ماريني 15 1:44.602 2.475
19 27 Spain إيكر ليكونا 20 1:44.967 2.840
20 23 Italy إنيا باستيانيني 14 1:45.325 3.198
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ماركيز "متوتّرٌ" عشيّة عودته إلى الموتو جي بي

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