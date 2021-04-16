موتو جي بي: فينياليس الأسرع في التجارب الحرة الأولى وماركيز يعود في البرتغال

سجّلت التجارب الحرة الأولى في البرتغال اليوم المرة الأولى خلال عام كامل التي يبدأ فيها بطل العالم 6 مرات ماركيز حصة رسمية في "الموتو جي بي"، وذلك بعدما عانى من كسر خطير في ذراعه خلال الجولة الافتتاحية لموسم 2020 في خيريز.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فقد تركت أمطار الليل الحلبة رطبة في بعض الأماكن، ما كان يعني أن الأزمنة بدأت أبطأ بحوالي 15 ثانية من أسرع أزمنة العام الماضي.

ومع تحسّن حالة المسار، تحسنت أزمنة الدراجين، حيث تناوب عدد منهم على صدارة جدول الأزمنة.

وقبل 16 دقيقة من نهاية الحصة، أطاح فينياليس دراج ياماها بحامل اللقب جوان مير من الصدارة، مسجلًا دقيقة و44.777 ثانية، الزمن الذي حسّنه في محاولته التالية إلى دقيقة و44.334 ثانية.

لكن فرانشيسكو بانيايا نجح بوضع دراجته دوكاتي أمام الفائز بسباق قطر مع دقيقة و44.239 ثانية ، قبل أن يستعيد فينياليس زمام المبادرة ويكسر حاجز الدقيقة و44 ثانية مع دقيقة و43.544 ثانية.

ومع اقتراب الحصة من نهايتها، عاد ماركيز لتذوق طعم الصدارة بعد غياب، ولكن لفترة وجيزة للغاية، حيث عاد بانيايا لتسجيل دقيقة و42.934 ثانية.

لكن ماركيز بدا أنه في طريقه لخطف الأضواء وعناوين الصحف عندما عاد لاعتلاء الصدارة بدقيقة و42.378 ثانية ضمن محاولته الأخيرة.

بيد أنّ لفّتين أسرع من أليكس رينز دراج سوزوكي وفينياليس حرمتاه من ذلك، ليسجل دراج ياماها الزمن الأسرع مع دقيقة و42.127 ثانية بفارق 0.151 ثانية أمام رينز.

وقد حافظ ماركيز على مركزه الثالث أمام زميله في هوندا بول إسبارغار، بينما احتل متصدر ترتيب البطولة يوهان زاركو المركز الخامس على متن دراجته دوكاتي.

بانيايا تراجع إلى المركز السادس أمام فابيو كوارتارارو على دراجة ياماها الشقيقة وجاك ميلر على متن دراجة دوكاتي المصنعية.

فيما أكمل أليكس ماركيز ودانيلو بيتروشي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

الأسطورة فالنتينو روسي اكتفى بالمركز الـ 11، بينما تواجد حامل اللقب مير بالمركز الـ 13 أمام فرانكو موربيديللي.

نتيجة التجارب الحرة الأولى: