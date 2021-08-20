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موتو جي بي: فسخ التعاقد بين ياماها وفينياليس بقرار ساري المفعول

أعلنت ياماها فسخ تعاقدها مع مافيريك فينياليس درّاجها في "الموتو جي بي" بقرار ساري المفعول، وذلك عقب تعليق مشاركته في جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

موتو جي بي: فسخ التعاقد بين ياماها وفينياليس بقرار ساري المفعول

بعد تعمّده تفجير محرّك دراجته "ام1" خلال اللفات الختامية من سباق جائزة ستيريا الكبرى على حلبة ريد بُل رينغ، علّقت ياماها مشاركة الإسباني وسحبته من المشاركة في السباق التالي.

وقد اعتذر فينياليس لاحقًا وبشكل علني من الفريق، حيث أرجع تصرفه إلى الإحباط المتزايد الذي شعر به جرّاء وضعه خلال السباق وضمن صفوف ياماها بوجه عام.

وكان الفائز بتسعة سباقات في "الموتو جي بي" قد أعلن بالفعل أنه سيترك صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري بعد طلب فسخ عقده الممتد لعامين في وقت أبكر، وذلك في ظل توتّر العلاقة بين الطرفين وتفاقمه على مدار الموسم.

وقد أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم الأربعاء الماضي أنّ ياماها لن تسمح لفينياليس بالمشاركة في السباق التالي في بريطانيا، لكنّ الفريق أكّد الآن بأنّ الطرفين انفصلا بتأثير فوري.

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وقد علّق لين جارفيس مدير فريق ياماها على ذلك قائلًا: "أعلنت ياماها وفينياليس بالفعل في أسين قرارًا مشتركًا بإنهاء العقد بين الطرفين مبكرًا مع نهاية موسم 2021".

وأضاف: "وقد التزم الطرفان بمواصلة تلك الشراكة حتى نهاية الموسم الجاري، مع ضمان الفريق دعمه الكامل والدراج أقصى جهوده حتى تنتهي تلك الشراكة بشكل لائق".

وتابع: "لكن للأسف، لم يسر السباق على نحوٍ جيّد في ستيريا ولم ينته بالشكل اللائق، وعليه وبعد تقييم عميق للوضع من قِبَل الطرفين، تمّ التوصل لقرار مشترك بأنه سيكون من الأفضل لكلا الطرفين أن يُنهيا تلك الشراكة في وقت أبكر كذلك".

وأكمل: "الانفصال المبكر سيسرّح الدراج ليكون حرًا ضمن الوجهة المستقبلية التي اختارها، كما سيسمح للفريق بالتركيز على جهوده في السباقات المتبقية من موسم 2021 مع درّاج بديل - لم يُحدد بعد".

واختتم: "أودّ التعبير عن امتنان ياماها لمافيريك، وأنها ستظل تقدّر الذكريات الجيدة والعمل الذي قام به الطرفان سويًا خلال فترة الأربعة أعوام ونصف. نتمنى لمافيريك الأفضل في مستقبله".

جديرٌ بالذكر أنّه وبالرُغم من أن الفريق لم يحدد بديلًا بعد للإسباني، لكنّ درّاج الاختبار كال كراتشلو سيقود الدراجة المصنعية في سيلفرستون.

هذا وسينضم فينياليس إلى صفوف أبريليا في 2022، وذلك بعد توقيع عقد لموسم واحد مع الفريق الإيطالي مع خيار للتمديد إلى 2023.

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