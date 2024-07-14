موتو جي بي: فريق في.آر46 "غير راض" عن تقليل دوكاتي دراجاتها المصنعية في 2025

يبدو بأن الفريق المملوك لفالنتينو روسي "في.آر46" غير راض عن قرار دوكاتي بتقليل الدراجات المصنعية التي تزوّد بها الفرق الزبونة إلى 3 دراجات فقط في موسم 2025.

عبّر أليسيو سالوتشي مدير الفريق عن خيبة أمله من قرار دوكاتي بتزويد فريقه بدراجة واحدة من طراز جي بي25 ضمن الموسم المُقبل، في الوقت الذي تمتع فيه فريق براماك بدراجتين مصنعيتين بأحدث الخصائص خلال الموسمين الماضيين.

وقد أمل فريق في.آر46 في الأساس أن يحصل على دراجتين من طراز جي بي25 والمخصصتين بالأساس لبراماك الذي سينتقل للتزود بدراجات ياماها، لكن دوكاتي منذ ذلك الحين عملت على خفض حجم برنامجها في الموتو جي بي من أجل السيطرة على النفقات.

وكجزء من ذلك التحول، فإن العلامة الإيطالية ستتنقل من المشاركة بـ 8 دراجات في 2024 إلى 6 فقط في العام المُقبل، مع بناء نصف هذا العدد فقط وفق أحدث الخصائص – اثنتان من نصيب الفريق المصنعي والواحدة المتبقية ستذهب إلى فريق "في.آر46".

ويضع ذلك دوكاتي ضمن مستوى متأخّر بعض الشيء خلف مصنعين أمثال كاي تي ام وياماها، واللتين وعدتا بالفعل بأن تنتجان 4 نسخ متطابقة من دراجتيهما موزعة على فرقهما، إلى جانب أبريليا وهوندا على الأرجح.

"لدينا فريق قوي للغاية مع أشخاص رائعين، لكن لن نكون مطلقًا فريقًا مصنعيًا لأننا لا نصنع الدراجات، بيد أنه وعندما يأتي الدراجون، يجدون وضعًا رائعًا" قال سالوتشي لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "حتى أن جيجي دالينيا (مدير دوكاتي) يُثني على إدارتنا. ولقد اختارونا في الواقع كفريق مرجعي، بدءًا من 2025 بسبب مغادرة براماك، لكنهم كانوا قد اختارونا بالفعل لموسم 2027 كفريق مرجعي، بشكل مستقل عن براماك".

وتابع: "لكنني لا أتفق مع دالانيا فيما يتعلق بدراجة جي بي25، حيث ستكون لدينا دراجة محدثة واحدة فقط، في حين كنت أود الحصول على دراجتين مثلما فعلنا دومًا. لكن دوكاتي هي من تقرر في النهاية، وستكون لدينا دراجة واحدة وسنعمل وفق ذلك".