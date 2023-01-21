موتو جي بي: فريق غريزيني يكشف عن ألوان دراجته لموسم 2023

تمتع فريق غريزيني بموسم قوي في 2022 مع دراجه إينيا باستيانيني الذي قاد الفريق نحو 4 انتصارات وشكّل منافسة غير متوقعة على اللقب لمعظم الموسم.

فيما كان العام الماضي هو الأول منذ 2014 الذي تدير فيه غريزيني فريقًا مستقلًا حقيقيًا، بعد أن قطعت علاقاتها مع أبريليا كفريق مصنعي نهاية موسم 2021.

هذا ويواصل الفريق شراكته مع دوكاتي في موسم 2023، بينما ضمّ صاحب منصتي التتويج أليكس ماركيز ليقود بجوار فابيو دي غيانانطونيو.

وضمن حدث تقديم في إيطاليا اليوم السبت تم الكشف عن دراجة غريزيني والتي حافظت على ألوانها من موسم 2022 ولكن مع إبراز أكبر للون دوكاتي الأحمر رفقة الأزرق الفاتح.

أليكس ماركيز وفابيو دي غيانانطونيو، غريزيني ريسينغ تصوير: غريزيني ريسينغ

وتعقيبًا على انضمامه للفريق لموسم 2023، قال ماركيز: "لقد كان شعورًا رائعًا منذ أن انضممت للفريق، إذ أننا متحمسون جدًا للموسم المُقبل. كانت لدينا الفرصة للقيادة مع دوكاتي ليوم واحد في فالنسيا، لذلك ما نزال بحاجة لفهم الدراجة والاستفادة من قدراتها. لكن الشعور الأول كان رائعًا جدًا ونعلم بأن هذه الدراجة قادرة على المنافسة على البطولة".

جديرٌ بالذكر أن دي غيانانطونيو قد خاض موسمًا أول في البطولة متواضعًا مع غريزيني، حيث سجّل قطب انطلاق أول وحيدًا في موجيللو وكان المركز الثامن أفضل نتائجه في ألمانيا ليكمل الموسم في المركز الـ 20 برصيد 24 نقطة.