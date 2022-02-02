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موتو جي بي: فريق براماك ريسينغ يكشف النقاب عن كسوته لموسم 2022

أصبح فريق براماك ريسينغ أحدث فرق الموتو جي بي التي تكشف النقاب عن كسوتها لموسم 2022 وذلك عشيّة انطلاق التجارب الشتويّة الأولى.

موتو جي بي: فريق براماك ريسينغ يكشف النقاب عن كسوته لموسم 2022

سيكون موسم 2022 الـ 19 لفريق براماك في الموتو جي بي، وذلك بعد تسجيله مشاركته الأولى فيها في 2002.

وكان العام الماضي أفضل مواسم الفريق الرديف لدوكاتي، حيث حقّق انتصاره الأوّل على الإطلاق في الموتو جي بي عندما فاز الناشئ خورخي مارتن بجائزة ستيريا الكبرى على حلبة ريد بُل رينغ.

وتُواصل براماك لعب دور الفريق الرديف لدوكاتي في 2022، وستحصل مجدّدًا على دعمٍ مصنعي بالكامل من الصانع الإيطالي لمارتن ويوهان زاركو.

وبحلوله كأفضل الفرق المستقلّة والمركز الرابع في بطولة الفرق في 2021، أحرز فريق براماك ثماني منصّات تتويج في المجمل، بينما حلّ زاركو ومارتن في المركزين الخامس والتاسع على التوالي في بطولة الدرّاجين.

وخضع الفريق لتغييرات صُلب إدارته في الشتاء، حيث غادر فرانشيسكو غيدوتي مدير الفريق طويل الأمد صوب الفريق المصنعيّ لكاي تي ام.

وحلّ مكانه كلاوديو كالابريسي الذي كان يقود برنامج الفريق في الموتو إي منذ 2019.

يُشار إلى أنّ ياماها وسوزوكي ستكشفان عن ألوان درّاجتيهما لموسم 2022 يوم الجمعة قبيل التجارب الشتويّة الأولى في سيبانغ التي ستُقام يومَي السبت والأحد.

يوهان زاركو وخورخي مارتن، براماك ريسينغ

يوهان زاركو وخورخي مارتن، براماك ريسينغ

تصوير: براماك ريسينغ

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موتو جي بي: فريق براماك ريسينغ يكشف النقاب عن كسوته لموسم 2022
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: فريق براماك ريسينغ يكشف النقاب عن كسوته لموسم 2022

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