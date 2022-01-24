موتو جي بي: فريق "آر ان اف ريسينغ ياماها" الجديد يكشف عن كسوة دراجته لموسم 2022

تمخّض فريق "آر ان اف" من فريق ياماها الرديف "بيتروناس اس آر تي" ليُشارك بالعلامة الجديدة في 2022 بعدما آثرت بيتروناس الراعي الرسمي ترك الفريق في نهاية موسم 2021.

وقد اختار الفريق المُدار من سيبانغ عدم المشاركة في "الموتو جي بي" في موسم 2022، ليترك مدير الفريق الحالي رازلان رازالي ليستحوذ على الفريق ويعيد تسميته إلى "آر ان اف ريسينغ".

وبعد حصوله على رعاية رسمية من شركة المرافق الإيطالية "ويذ يو"، فإنّ فريق "آر ان اف ريسينغ" سيخوض غمار موسم 2022 متسلحًا بالفائز 15 مرة في البطولة أندريا دوفيزيوزو والصاعد من الموتو3 دارين بيندر على متن دراجة ياماها.

ويعود دوفيزيوزو إلى المشاركة بشكل كامل في البطولة بعدما خوضه آخر خمس جولات من الموسم الماضي فقط مع "بيتروناس اس آر تي" على متن دراجة فرانكو موربيديللي ياماها الأقدم بعامين.

وسجّل الإيطالي النقاط في أربعة من هذه السباقات الخمسة، في حين كان المركز الـ 12 أفضل نتائجه في الجولة الختامية في فالنسيا.

وسيقود دوفيزيوزو دراجة ياماها بمواصفات مصنعية في 2022 بعدما وقّع مباشرة مع الصانع الياباني.

فيما سيشاركة بيندر على متن دراجة "ام1" بمواصفات 2021، وذلك بعد 7 مواسم أمضاها في الموتو3 كان آخرها مع "اس آر تي" العام الماضي.

هذا ووقعت "آر ان اف" صفقة مع دورنا سبورتس للمشاركة في "الموتو جي بي" حتى نهاية موسم 2026 مع الفرق الحالية.

مع ذلك، فإن الفريق لديه عقد لعام واحد فقط مع ياماها مع خيار لتمديد الشراكة.