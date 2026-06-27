موتو جي بي: فرنانديز يقود تراكهاوس أبريليا إلى ثنائية في السباق القصير في هولندا

انطلق فرنانديز إلى الصدارة في اللفة الثالثة من أصل 13 لفة، ثم صمد أمام محاولات فابيو دي جيانانتونيو وآي أوغورا، ليعود إلى أعلى منصة التتويج بعد أسبوع واحد فقط من معاناته مع التهاب الزائدة الدودية.

واحتل ثنائي أبريليا الرسمي ماركو بيزيكي وخورخي مارتين المركزين الرابع والخامس، خلف دي جيانانتونيو درّاج فريق في آر46 دوكاتي.

وعند الانطلاقة، نجح أوغورا في انتزاع الصدارة من المركز الثاني على شبكة الانطلاق عند المنعطف الأول، لكن صاحب قطب الانطلاق الأول خورخي مارتين استعادها مباشرة ليعيد الأمور إلى نصابها.

وحافظ فرنانديز على المركز الثالث على متن دراجة تراكهاوس الثانية، بينما تراجع متصدر البطولة بيزيكي بعد خطأ ارتكبه، ليجد نفسه خلف دي جيانانتونيو.

وفي اللفة الثانية بدأ فرنانديز هجومه، فتجاوز أولًا زميله أوغورا قبل أن ينطلق لمطاردة مارتين.

وبعد تقليص الفارق بشكل كبير خلال اللفة التالية، نفذ فرنانديز مناورة الحسم عند المنعطف الأخير، متجاوزًا درّاج أبريليا الرسمي لينتزع الصدارة للمرة الأولى.

وفي الوقت نفسه، تجاوز دي جيانانتونيو أوغورا ليصعد إلى المركز الثالث، ممهدًا لصراع بين دوكاتي وأبريليا على الصدارة، بينما بدأ مارتن بالتراجع في الترتيب.

وبقي درّاج في آر46 قريبًا من فرنانديز في البداية، لكن الإسباني تمكن من توسيع الفارق مع تبقي خمس لفات على النهاية، تاركًا دي جيانانتونيو تحت ضغط أوغورا.

ولم يحتج أوغورا إلى وقت طويل لتجاوز دراجة دوكاتي، بل اقترب لفترة وجيزة من زميله فرنانديز، قبل أن يعبر الأخير خط النهاية متقدمًا بفارق ستة أعشار الثانية، ليقود أول ثنائية في تاريخ فريق تراكهاوس في بطولة الموتو جي بي.

واحتفظ دي جيانانتونيو بالمركز الثالث ليحرم أبريليا من احتكار كامل لمنصة التتويج، بينما تجاوز بيزيكي زميله مارتين في منتصف السباق لينتزع المركز الرابع.

وتعرض الأخير لضغط كبير من درّاج دوكاتي الرسمي فرانشيسكو بانيايا، الذي تعافى من انطلاقة سيئة ونجح في اللحاق بدراجات أبريليا. لكن بطل العالم لعام 2024 تمكن من الصمود أمام منافسه السابق على اللقب، ليحافظ على المركز الخامس بفارق نصف عُشر الثانية فقط عند خط النهاية.

أما بطل العالم مارك ماركيز، فخسر صراعًا مبكرًا مع زميله بانيايا، وأنهى السباق في المركز السابع على الحلبة، قبل أن يرتقي إلى المركز السادس بعد معاقبة بانيايا بإرجاعه مركزًا واحدًا بسبب اختصار المسار.

واحتل إينيا باستيانيني درّاج تيك3 المركز الثامن، ليكون أفضل درّاجي كيه تي إم، بعدما خرج بيدرو أكوستا عن المسار في اللفة الثانية وتراجع إلى المركز 15. لكن الإسباني نجح في التعافي من خطئه المبكر ليخطف آخر نقطة متاحة بحلوله تاسعًا.

وأكمل فابيو كوارتارارو درّاج ياماها المراكز العشرة الأولى، بينما كان ديوغو موريرا أفضل درّاجي هوندا في المركز 11، بعدما انطلق خلف خوان مير، قبل أن يستفيد من حادث الأخير في اللفة الأولى ليتقدم مركزًا.