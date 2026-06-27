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موتو جي بي: فرنانديز يقود تراكهاوس أبريليا إلى ثنائية في السباق القصير في هولندا

فرضت أبريليا هيمنتها على السباق القصير في أسين بعدما احتلت أربعة من المراكز الخمسة الأولى، بينما حقق راؤول فرنانديز فوزه الثاني في السباقات القصيرة ضمن بطولة الموتو جي بي، متقدمًا على زميله في فريق تراكهاوس آي أوغورا.

منشور:
راؤول فيرنانديز، فريق تراك هاوس ريسينغ

راؤول فيرنانديز، فريق تراك هاوس ريسينغ

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

انطلق فرنانديز إلى الصدارة في اللفة الثالثة من أصل 13 لفة، ثم صمد أمام محاولات فابيو دي جيانانتونيو وآي أوغورا، ليعود إلى أعلى منصة التتويج بعد أسبوع واحد فقط من معاناته مع التهاب الزائدة الدودية.

واحتل ثنائي أبريليا الرسمي ماركو بيزيكي وخورخي مارتين المركزين الرابع والخامس، خلف دي جيانانتونيو درّاج فريق في آر46 دوكاتي.

وعند الانطلاقة، نجح أوغورا في انتزاع الصدارة من المركز الثاني على شبكة الانطلاق عند المنعطف الأول، لكن صاحب قطب الانطلاق الأول خورخي مارتين استعادها مباشرة ليعيد الأمور إلى نصابها.

وحافظ فرنانديز على المركز الثالث على متن دراجة تراكهاوس الثانية، بينما تراجع متصدر البطولة بيزيكي بعد خطأ ارتكبه، ليجد نفسه خلف دي جيانانتونيو.

وفي اللفة الثانية بدأ فرنانديز هجومه، فتجاوز أولًا زميله أوغورا قبل أن ينطلق لمطاردة مارتين.

وبعد تقليص الفارق بشكل كبير خلال اللفة التالية، نفذ فرنانديز مناورة الحسم عند المنعطف الأخير، متجاوزًا درّاج أبريليا الرسمي لينتزع الصدارة للمرة الأولى.

وفي الوقت نفسه، تجاوز دي جيانانتونيو أوغورا ليصعد إلى المركز الثالث، ممهدًا لصراع بين دوكاتي وأبريليا على الصدارة، بينما بدأ مارتن بالتراجع في الترتيب.

وبقي درّاج في آر46 قريبًا من فرنانديز في البداية، لكن الإسباني تمكن من توسيع الفارق مع تبقي خمس لفات على النهاية، تاركًا دي جيانانتونيو تحت ضغط أوغورا.

ولم يحتج أوغورا إلى وقت طويل لتجاوز دراجة دوكاتي، بل اقترب لفترة وجيزة من زميله فرنانديز، قبل أن يعبر الأخير خط النهاية متقدمًا بفارق ستة أعشار الثانية، ليقود أول ثنائية في تاريخ فريق تراكهاوس في بطولة الموتو جي بي.

واحتفظ دي جيانانتونيو بالمركز الثالث ليحرم أبريليا من احتكار كامل لمنصة التتويج، بينما تجاوز بيزيكي زميله مارتين في منتصف السباق لينتزع المركز الرابع.

وتعرض الأخير لضغط كبير من درّاج دوكاتي الرسمي فرانشيسكو بانيايا، الذي تعافى من انطلاقة سيئة ونجح في اللحاق بدراجات أبريليا. لكن بطل العالم لعام 2024 تمكن من الصمود أمام منافسه السابق على اللقب، ليحافظ على المركز الخامس بفارق نصف عُشر الثانية فقط عند خط النهاية.

أما بطل العالم مارك ماركيز، فخسر صراعًا مبكرًا مع زميله بانيايا، وأنهى السباق في المركز السابع على الحلبة، قبل أن يرتقي إلى المركز السادس بعد معاقبة بانيايا بإرجاعه مركزًا واحدًا بسبب اختصار المسار.

واحتل إينيا باستيانيني درّاج تيك3 المركز الثامن، ليكون أفضل درّاجي كيه تي إم، بعدما خرج بيدرو أكوستا عن المسار في اللفة الثانية وتراجع إلى المركز 15. لكن الإسباني نجح في التعافي من خطئه المبكر ليخطف آخر نقطة متاحة بحلوله تاسعًا.

وأكمل فابيو كوارتارارو درّاج ياماها المراكز العشرة الأولى، بينما كان ديوغو موريرا أفضل درّاجي هوندا في المركز 11، بعدما انطلق خلف خوان مير، قبل أن يستفيد من حادث الأخير في اللفة الأولى ليتقدم مركزًا.

سباق قصير

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 13

20:05.310

   176.3   12
2 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 13

+0.362

20:05.672

 0.362 176.3   9
3 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 13

+1.131

20:06.441

 0.769 176.1   7
4 Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 13

+2.161

20:07.471

 1.030 176.0   6
5 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 13

+4.591

20:09.901

 2.430 175.6   5
6 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 13

+4.801

20:10.111

 0.210 175.6   4
7 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 13

+4.652

20:09.962

   175.6   3
8 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 13

+5.237

20:10.547

 0.585 175.5   2
9 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 13

+9.598

20:14.908

 4.361 174.9   1
10 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 13

+11.134

20:16.444

 1.536 174.7    
11 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 13

+11.811

20:17.121

 0.677 174.6    
12 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 13

+12.983

20:18.293

 1.172 174.4    
13 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 13

+13.102

20:18.412

 0.119 174.4    
14 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 13

+13.414

20:18.724

 0.312 174.4    
15 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 13

+14.513

20:19.823

 1.099 174.2    
16 Spain م. فينياليس تيك 3 12 KTM 13

+15.286

20:20.596

 0.773 174.1    
17 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 13

+19.188

20:24.498

 3.902 173.5    
18 Spain ا. فيرنانديز ياماها فاكتوري ريسينغ 47 Yamaha 13

+29.001

20:34.311

 9.813 172.2    
19 United Kingdom ك. كراتشلو فريق إل سي آر 35 Honda 13

+29.213

20:34.523

 0.212 172.1    
dnf Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 11

+2 عدد اللفات

17:16.017

 2 عدد اللفات 173.6 الحادث  
dnf Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 5

+8 عدد اللفات

8:18.579

 6 عدد اللفات 163.9 الانسحاب  
dnf Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 0

+13 عدد اللفات

17.777

 5 عدد اللفات   الحادث  
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