تقرير السباق

موتو جي بي جائزة فالنسيا الكبرى

موتو جي بي: فرنانديز يفوز بالسباق الختامي في فالنسيا ومارك ماركيز ثانيًا في وداعه

اختتمت أبريليا الموسم بانتصار جديد، لكن ماركيز درّاج دوكاتي خطف الأضواء في ظهوره الأخير في الموتو جي بي.

راشيت ثوكرال

تم التحرير: 29-11-2026

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اختتم راؤول فرنانديز موسم 2026 من بطولة الموتو جي بي بالفوز بجائزة فالنسيا الكبرى، فيما أنهى مارك ماركيز مسيرته اللامعة بسباق عاطفي نحو المركز الثاني.

وعلى الرغم من أنه ظل إلى حد كبير في ظل زميله في فريق أبريليا المصنعي ماركو بيزيكي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهر درّاج تراكهاوس فرنانديز بمستوى استثنائي على حلبة ريكاردو تورمو يوم الأحد. وتجاوز الإسباني ماركيز، الذي تصدر السباق في بدايته، خلال اللفة الثانية من أصل 27، قبل أن يبتعد في المقدمة ويصل فارقه إلى 2.5 ثانية عند منتصف السباق.

وتمكن بطل العالم عشر مرات ماركيز من تقليص الفارق بسرعة مع فرنانديز في اللفات الأخيرة، إذ خفض أفضلية مواطنه إلى النصف قبل أربع لفات من النهاية.

وأكمل بيدرو أكوستا منصة التتويج لصالح كي تي إم، بعدما انتزع المركز الثالث من بيزيكي قبل خمس لفات من النهاية.

وضمن انتصار فرنانديز لأبريليا لقب الصانعين في العام الأخير من حقبة محركات الـ1000 سي سي، لينهي بذلك سلسلة انتصارات دوكاتي الممتدة لستة أعوام منذ 2020.

أحداث السباق

عند انطلاقة السباق، انطلق بيزيكي بصورة مثالية من قطب الانطلاق الأول، فيما قدم زميله مارتن انطلاقة قوية أيضًا من المركز الرابع وبدأ ينافسه على مركزه. لكن ماركيز كان صاحب الانطلاقة الأفضل إلى المنعطف الأول، إذ اندفع الإسباني من الداخل متجاوزًا دراجتي أبريليا لينتزع الصدارة.

وحافظ بيزيكي على المركز الثاني أمام فرنانديز وبيدرو أكوستا، فيما تراجع مارتن إلى المركز الخامس على متن دراجة أبريليا المصنعية الأخرى بعدما خسر بعض الوقت خلال سلسلة المنعطفات الأولى.

وبحلول نهاية اللفة الافتتاحية، بدأ فرنانديز يظهر كأسرع درّاج بين المجموعة الرباعية في المقدمة، إذ تجاوز بيزيكي عند المنعطف الأخير قبل أن يوجه أنظاره نحو ماركيز.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

وفي نهاية اللفة الثانية، كرر درّاج تراكهاوس المناورة ذاتها أمام بطل العالم، متجاوزًا إياه عند الدخول إلى المنعطف 14، قبل أن يستفيد من أفضلية أبريليا على الخطوط المستقيمة لتعزيز موقعه.

وبمجرد تقدمه إلى الصدارة، بدأ فرنانديز سريعًا في بناء فارق عن المجموعة المطاردة، موسعًا أفضليته إلى 1.5 ثانية أمام ماركيز، الذي بدأ يتعرض لضغط من بيزيكي.

وتجاوز بيزيكي ماركيز في نهاية اللفة الخامسة، لكن درّاج دوكاتي رد مباشرة عند المنعطف الثاني ليحافظ على الوضع كما كان.

وسمح الصراع بينهما لفرنانديز بتوسيع أفضليته في المقدمة، إذ بلغ فارق درّاج تراكهاوس ذروته عند 2.5 ثانية.

وقبل خمس لفات من النهاية، بدأ ماركيز يقلص الفارق بسرعة مع فرنانديز، مقتربًا من مواطنه إلى حدود 1.2 ثانية في محاولة أخيرة لتوديع الموتو جي بي بانتصار.

لكن فرنانديز رد على ضغط ماركيز خلال اللفة الأخيرة، وعبر العلم الشطرنجي بفارق 2.2 ثانية، محققًا الانتصار الثالث لفريق تراكهاوس هذا الموسم.

وأنهى ماركيز مسيرته اللامعة بصعوده إلى منصة التتويج، فيما توقف الدرّاج البالغ من العمر 33 عامًا أمام المدرج الذي يحمل اسمه خلال لفة التهدئة.

ولفترة طويلة، بدا بيزيكي في طريقه لإنهاء السباق بالمركز الثالث، لكنه واجه صعوبة في الحفاظ على سرعته خلال المراحل الأخيرة، ما سمح لأكوستا بانتزاع المركز الأخير على منصة التتويج.

ومع ذلك، كان المركز الرابع كافيًا للدرّاج الإيطالي لضمان المركز الثاني في ترتيب البطولة، فيما قدم زميله مارتن سباقًا متواضعًا أنهى به المنافسات خامسًا، بعدما كاد أن ينتزع الصدارة عند الانطلاقة.

وتمكن زميل فرنانديز في تراكهاوس آي أوغورا من التعافي بعد تصفيات سيئة ليحتل المركز السادس، فيما أنهى فيرمين ألدغير السباق سابعًا لصالح غريسيني.

ولم يتمكن إينيا باستيانيني من تكرار تألقه في السباق القصير، مكتفيًا بالمركز الثامن لصالح تيك 3 كي تي إم.

وعانى فابيو دي جيانانتونيو درّاج في آر 46 من انطلاقة سيئة، ولم يتمكن سوى من احتلال المركز التاسع، فيما أكمل جوان مير المراكز العشرة الأولى لصالح هوندا.

وعانت ياماها من سباق صعب في فالنسيا، لكن فابيو كوارتارارو تمكن من حصد نقطتين بعدما أنهى السباق في المركز الرابع عشر إثر قيادة قتالية.

وباستثناء ماركيز، شكلت فالنسيا آخر سباقات الموتو جي بي لكل من فرانكو موربيديلي وأليكس رينز وجاك ميلر، الذين أنهوا جميعًا السباق خارج مراكز النقاط مباشرة.

وكان إيكر ليكونا، بديل فرانشيسكو بانيايا، الدرّاج الوحيد الذي لم يتمكن من الوصول إلى خط النهاية، بعدما تعرض لحادث على متن دوكاتي المصنعية خلال اللفة الخامسة.

وانسحب أليكس ماركيز من جائزة فالنسيا الكبرى بعدما شُخّصت حالته بـ"تشنج قصبي حاد"، وتوجه إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات. لكن درّاج غريسيني عاد إلى الحلبة قبل انطلاق السباق لدعم شقيقه الأكبر مارك في ظهوره الأخير في الموتو جي بي.

السباق

جميع الإحصائيات

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط 1

ر. فيرنانديز فريق تراك هوس

25 Aprilia 27

40:46.900

159.0 25 2

م. ماركيز فريق دوكاتي

93 Ducati 27

+2.200

40:49.100

2.200 158.9 20 3

ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ

37 KTM 27

+2.418

40:49.318

0.218 158.9 16 4

م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ

72 Aprilia 27

+3.660

40:50.560

1.242 158.8 13 5

خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ

89 Aprilia 27

+7.555

40:54.455

3.895 158.6 11 6

آ. أوغورا فريق تراك هوس

79 Aprilia 27

+10.309

40:57.209

2.754 158.4 10 7

ف. ألديغير غريسيني موتو2

54 Ducati 27

+11.687

40:58.587

1.378 158.3 9 8

إ. باستيانيني تيك 3

23 KTM 27

+16.274

41:03.174

4.587 158.0 8 9

ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46

49 Ducati 27

+18.593

41:05.493

2.319 157.8 7 10

ج. مير فريق ريبسول هوندا

36 Honda 27

+20.308

41:07.208

1.715 157.7 6 11

ب. إسبارغارو تيك 3

44 KTM 27

+23.544

41:10.444

3.236 157.5 5 12

د. موريرا فريق إل سي آر

11 Honda 27

+24.271

41:11.171

0.727 157.5 4 13

ي. زاركو فريق إل سي آر

5 Honda 27

+24.687

41:11.587

0.416 157.5 3 14

ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ

20 Yamaha 27

+24.776

41:11.676

0.089 157.4 2 15

ل. ماريني فريق ريبسول هوندا

10 Honda 27

+28.310

41:15.210

3.534 157.2 1 16

ف. موربيديلي فريق في آر46

21 Ducati 27

+33.048

41:19.948

4.738 156.9 17

ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ

33 KTM 27

+36.166

41:23.066

3.118 156.7 18

أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ

42 Yamaha 27

+42.980

41:29.880

6.814 156.3 19

ا. فيرنانديز براماك ريسينغ

47 Yamaha 27

+43.320

41:30.220

0.340 156.3 20

ج. ميلر براماك ريسينغ

43 Yamaha 27

+58.364

41:45.264

15.044 155.3 dnf

إ. ليكونا فريق دوكاتي

27 Ducati 5

+22 عدد اللفات

8:30.404

22 عدد اللفات 141.2 الانسحاب شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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