موتو جي بي: فرنانديز يحقق فوزًا كاسحًا ومارتين يعزز صدارته
سحق راؤول فرنانديز منافسيه في جائزة بريطانيا الكبرى ليحقق فوزه الأول في موسم 2026 من بطولة العالم للدراجات النارية، ويقود أبريليا إلى ثلاثية جديدة على منصة التتويج.
راؤول فيرنانديز، تراكهاوس أبريليا
الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي
بعد خروجه من السباق القصير بحادث يوم السبت، عوّض دراج تراكهاوس ذلك في السباق الرئيسي، إذ انتزع الصدارة عند الانطلاق وتصدر جميع اللفات في واحدة من أكثر العروض إقناعًا في مسيرته ضمن بطولة العالم للدراجات النارية.
واستعاد خورخي مارتين، دراج أبريليا، توازنه بعد انطلاقة سيئة لينهي السباق ثانيًا ويعزز صدارته في ترتيب البطولة، بينما صمد ماركو بيزيكي أمام هجوم متأخر من أليكس ماركيز، دراج غريسيني دوكاتي، ليحجز المركز الأخير على منصة التتويج.
وعند انطلاق السباق، انتزع فرنانديز الصدارة عند المنعطف الأول من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، بعدما تراجع صاحب قطب الانطلاق الأول مارتين في الترتيب بسبب تعطل نظام تغيير ارتفاع القسم الخلفي.
كما خسر آي أوغورا مراكز في وقت مبكر من اللفة الأولى، ما سمح لماركو بيزيكي بالانتقال إلى المركز الثاني خلف متصدر السباق فرنانديز.
لكن قبل أن يتمكن بيزيكي من شن هجوم، كان الإسباني قد ابتعد بالفعل عن مجموعة المطاردة، موسعًا الفارق إلى ثانية واحدة بحلول نهاية اللفة الأولى.
واصل فرنانديز الابتعاد عن بقية الدرّاجين، ورفع الفارق إلى ثلاث ثوانٍ خلال الربع الأول من السباق.
وبينما خاض بيزيكي ومارتين العائد من الإصابة معركة على المركز الثاني، واصل فرنانديز الابتعاد، معززًا صدارته في المقدمة.
وانتظر مارتين حتى اللفة التاسعة لتجاوز زميله في الفريق، لكن مواطنه كان قد ابتعد حينها بفارق 4.5 ثانية في المقدمة.
ورغم أن بطل العالم لعام 2024 تمكن من تقليص الفارق إلى 3.5 ثانية، فإن فرنانديز لم يبدُ مهددًا في أي لحظة، واكتفى بالقيادة بهدوء في اللفات الأخيرة ليحقق فوزه الثاني في مسيرته ويعيد إشعال حظوظه في المنافسة على اللقب.
وتعرض مركز بيزيكي على منصة التتويج لتهديد جدي، بعدما عانى من الألم خلال عودته إلى المنافسات عقب إصاباته في ساكسنرينغ.
وكان أليكس ماركيز، الذي انطلق من المركز السابع، قد تجاوزه لانتزاع المركز الثالث في اللفة التاسعة، لكنه تراجع إلى المركز السادس بعد لحظة كبيرة عند كوبس في اللفة التالية.
لكن أليكس تمكن من استعادة وتيرته والعودة إلى صراع المركز الثالث، إلا أن بيزيكي قدم أداءً دفاعيًا لافتًا ليحافظ على المركز الثالث ويضمن منصة التتويج في عودته بعد إصاباته في ساكسنرينغ.
وبالتالي، اكتفى دراج غريسيني بالمركز الرابع، متقدمًا على أفضل دراجي كيه تي إم، بيدرو أكوستا.
وانتزع فابيو دي جانانتونيو، دراج في آر46، المركز السادس بعد تجاوز متأخر على مارك ماركيز، الذي عانى مجددًا من تآكل حبيبات الإطارات في المراحل الأخيرة من السباق.
وأكمل براد بيندر، دراج كيه تي إم، ولوكا ماريني، دراج هوندا، المراكز العشرة الأولى، بعدما شق كلاهما طريقه إلى الأمام من مراكز متأخرة.
وكان سباق سيلفرستون سباقًا للبقاء حتى النهاية، إذ لم يتمكن سوى 16 دراجًا من أصل 23 من عبور خط النهاية.
وكان أبرز المنسحبين آي أوغورا، الذي تعرض لحادث في اللفة التاسعة في أول خطأ كبير له هذا الموسم.
كما خرج فرانشيسكو بانيايا من السباق بحادث، لينهي عطلة نهاية أسبوع صعبة بالنسبة له بشكل مبكر، بينما كان بطل السباق المحلي كال كراتشلو من أبرز المنسحبين أيضًا.
السباق
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|كم/س
|الانسحاب
|النقاط
|1
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|20
|
39:45.930
|178.0
|25
|2
|خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ
|89
|Aprilia
|20
|
+2.538
39:48.468
|2.538
|177.8
|20
|3
|م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ
|72
|Aprilia
|20
|
+3.393
39:49.323
|0.855
|177.7
|16
|4
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|20
|
+4.702
39:50.632
|1.309
|177.6
|13
|5
|ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|37
|KTM
|20
|
+6.256
39:52.186
|1.554
|177.5
|11
|6
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|20
|
+6.382
39:52.312
|0.126
|177.5
|10
|7
|م. ماركيز فريق دوكاتي
|93
|Ducati
|20
|
+9.550
39:55.480
|3.168
|177.3
|9
|8
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|20
|
+22.288
40:08.218
|12.738
|176.3
|8
|9
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|20
|
+23.845
40:09.775
|1.557
|176.2
|7
|10
|د. موريرا فريق إل سي آر
|11
|Honda
|20
|
+25.411
40:11.341
|1.566
|176.1
|6
|11
|ف. موربيديلي فريق في آر46
|21
|Ducati
|20
|
+26.301
40:12.231
|0.890
|176.1
|5
|12
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|20
|
+26.883
40:12.813
|0.582
|176.0
|4
|13
|ج. ميلر براماك ريسينغ
|43
|Yamaha
|20
|
+29.458
40:15.388
|2.575
|175.8
|3
|14
|ب. إسبارغارو تيك 3
|44
|KTM
|20
|
+41.310
40:27.240
|11.852
|175.0
|2
|15
|ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ
|7
|Yamaha
|20
|
+41.492
40:27.422
|0.182
|175.0
|1
|16
|ا. فيرنانديز ياماها فاكتوري ريسينغ
|47
|Yamaha
|20
|
+42.379
40:28.309
|0.887
|174.9
|dnf
|آ. أوغورا فريق تراك هوس
|79
|Aprilia
|8
|
+12 عدد اللفات
16:01.048
|12 عدد اللفات
|176.8
|الحادث
|dnf
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|63
|Ducati
|7
|
+13 عدد اللفات
14:09.792
|1 اللفة
|174.9
|الحادث
|dnf
|ك. كراتشلو فريق إل سي آر
|35
|Honda
|6
|
+14 عدد اللفات
12:11.519
|1 اللفة
|174.2
|الحادث
|dnf
|إ. ليكونا غريسيني موتو2
|27
|Ducati
|5
|
+15 عدد اللفات
10:07.815
|1 اللفة
|174.7
|الحادث
|dnf
|إ. باستيانيني تيك 3
|23
|KTM
|4
|
+16 عدد اللفات
8:07.450
|1 اللفة
|174.2
|الحادث
|dnf
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|1
|
+19 عدد اللفات
5:02.757
|3 عدد اللفات
|70.1
|التصادم
|dnf
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|0
|
+20 عدد اللفات
49.541
|1 اللفة
|التصادم
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