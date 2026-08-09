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موتو جي بي: فرنانديز يحقق فوزًا كاسحًا ومارتين يعزز صدارته

سحق راؤول فرنانديز منافسيه في جائزة بريطانيا الكبرى ليحقق فوزه الأول في موسم 2026 من بطولة العالم للدراجات النارية، ويقود أبريليا إلى ثلاثية جديدة على منصة التتويج.

تم التحرير:
راؤول فيرنانديز، تراكهاوس أبريليا

راؤول فيرنانديز، تراكهاوس أبريليا

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

بعد خروجه من السباق القصير بحادث يوم السبت، عوّض دراج تراكهاوس ذلك في السباق الرئيسي، إذ انتزع الصدارة عند الانطلاق وتصدر جميع اللفات في واحدة من أكثر العروض إقناعًا في مسيرته ضمن بطولة العالم للدراجات النارية.

واستعاد خورخي مارتين، دراج أبريليا، توازنه بعد انطلاقة سيئة لينهي السباق ثانيًا ويعزز صدارته في ترتيب البطولة، بينما صمد ماركو بيزيكي أمام هجوم متأخر من أليكس ماركيز، دراج غريسيني دوكاتي، ليحجز المركز الأخير على منصة التتويج.

وعند انطلاق السباق، انتزع فرنانديز الصدارة عند المنعطف الأول من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، بعدما تراجع صاحب قطب الانطلاق الأول مارتين في الترتيب بسبب تعطل نظام تغيير ارتفاع القسم الخلفي.

كما خسر آي أوغورا مراكز في وقت مبكر من اللفة الأولى، ما سمح لماركو بيزيكي بالانتقال إلى المركز الثاني خلف متصدر السباق فرنانديز.

لكن قبل أن يتمكن بيزيكي من شن هجوم، كان الإسباني قد ابتعد بالفعل عن مجموعة المطاردة، موسعًا الفارق إلى ثانية واحدة بحلول نهاية اللفة الأولى.

واصل فرنانديز الابتعاد عن بقية الدرّاجين، ورفع الفارق إلى ثلاث ثوانٍ خلال الربع الأول من السباق.

وبينما خاض بيزيكي ومارتين العائد من الإصابة معركة على المركز الثاني، واصل فرنانديز الابتعاد، معززًا صدارته في المقدمة.

وانتظر مارتين حتى اللفة التاسعة لتجاوز زميله في الفريق، لكن مواطنه كان قد ابتعد حينها بفارق 4.5 ثانية في المقدمة.

ورغم أن بطل العالم لعام 2024 تمكن من تقليص الفارق إلى 3.5 ثانية، فإن فرنانديز لم يبدُ مهددًا في أي لحظة، واكتفى بالقيادة بهدوء في اللفات الأخيرة ليحقق فوزه الثاني في مسيرته ويعيد إشعال حظوظه في المنافسة على اللقب.

وتعرض مركز بيزيكي على منصة التتويج لتهديد جدي، بعدما عانى من الألم خلال عودته إلى المنافسات عقب إصاباته في ساكسنرينغ.

وكان أليكس ماركيز، الذي انطلق من المركز السابع، قد تجاوزه لانتزاع المركز الثالث في اللفة التاسعة، لكنه تراجع إلى المركز السادس بعد لحظة كبيرة عند كوبس في اللفة التالية.

لكن أليكس تمكن من استعادة وتيرته والعودة إلى صراع المركز الثالث، إلا أن بيزيكي قدم أداءً دفاعيًا لافتًا ليحافظ على المركز الثالث ويضمن منصة التتويج في عودته بعد إصاباته في ساكسنرينغ.

وبالتالي، اكتفى دراج غريسيني بالمركز الرابع، متقدمًا على أفضل دراجي كيه تي إم، بيدرو أكوستا.

وانتزع فابيو دي جانانتونيو، دراج في آر46، المركز السادس بعد تجاوز متأخر على مارك ماركيز، الذي عانى مجددًا من تآكل حبيبات الإطارات في المراحل الأخيرة من السباق.

وأكمل براد بيندر، دراج كيه تي إم، ولوكا ماريني، دراج هوندا، المراكز العشرة الأولى، بعدما شق كلاهما طريقه إلى الأمام من مراكز متأخرة.

وكان سباق سيلفرستون سباقًا للبقاء حتى النهاية، إذ لم يتمكن سوى 16 دراجًا من أصل 23 من عبور خط النهاية.

وكان أبرز المنسحبين آي أوغورا، الذي تعرض لحادث في اللفة التاسعة في أول خطأ كبير له هذا الموسم.

كما خرج فرانشيسكو بانيايا من السباق بحادث، لينهي عطلة نهاية أسبوع صعبة بالنسبة له بشكل مبكر، بينما كان بطل السباق المحلي كال كراتشلو من أبرز المنسحبين أيضًا.

السباق

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 20

39:45.930

   178.0   25
2 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 20

+2.538

39:48.468

 2.538 177.8   20
3 Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 20

+3.393

39:49.323

 0.855 177.7   16
4 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 20

+4.702

39:50.632

 1.309 177.6   13
5 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 20

+6.256

39:52.186

 1.554 177.5   11
6 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 20

+6.382

39:52.312

 0.126 177.5   10
7 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 20

+9.550

39:55.480

 3.168 177.3   9
8 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 20

+22.288

40:08.218

 12.738 176.3   8
9 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 20

+23.845

40:09.775

 1.557 176.2   7
10 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 20

+25.411

40:11.341

 1.566 176.1   6
11 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 20

+26.301

40:12.231

 0.890 176.1   5
12 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 20

+26.883

40:12.813

 0.582 176.0   4
13 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 20

+29.458

40:15.388

 2.575 175.8   3
14 Spain ب. إسبارغارو تيك 3 44 KTM 20

+41.310

40:27.240

 11.852 175.0   2
15 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 20

+41.492

40:27.422

 0.182 175.0   1
16 Spain ا. فيرنانديز ياماها فاكتوري ريسينغ 47 Yamaha 20

+42.379

40:28.309

 0.887 174.9    
dnf Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 8

+12 عدد اللفات

16:01.048

 12 عدد اللفات 176.8 الحادث  
dnf Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 7

+13 عدد اللفات

14:09.792

 1 اللفة 174.9 الحادث  
dnf United Kingdom ك. كراتشلو فريق إل سي آر 35 Honda 6

+14 عدد اللفات

12:11.519

 1 اللفة 174.2 الحادث  
dnf Spain إ. ليكونا غريسيني موتو2 27 Ducati 5

+15 عدد اللفات

10:07.815

 1 اللفة 174.7 الحادث  
dnf Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 4

+16 عدد اللفات

8:07.450

 1 اللفة 174.2 الحادث  
dnf Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 1

+19 عدد اللفات

5:02.757

 3 عدد اللفات 70.1 التصادم  
dnf Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 0

+20 عدد اللفات

49.541

 1 اللفة   التصادم  
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