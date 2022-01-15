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موتو جي بي: غريزيني أول فريق يكشف عن دراجته لموسم 2022

بات غريزيني أول فريق يكشف عن دراجته لموسم 2022 في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، وسط بدء الشراكة مع دوكاتي.

موتو جي بي: غريزيني أول فريق يكشف عن دراجته لموسم 2022

الفريق الإيطالي العريق، الذي يشارك في منافسات الفئة الأولى منذ 2002، سيعود كفريق مستقل تماماً في 2022، بعد سبع سنوات بدأها منذ 2015 كفريق أبريليا المصنعي.

وكان الفريق قد فُجِع فبراير/شباط الماضي بوفاة مؤسسه ومديره فاوستو غريزيني بسبب فيروس كورونا.

وبينما اعترف الفريق لاحقاً أنه من غير الواضح إن كان سيُكمل المشاركات بعد هذه الفاجعة، لكن تواصلت الخطط لموسم 2022، مع استلام زوجة الراحل، ناديا بادوفاني، مقاليد الإدارة.

وسيشارك الفريق مع دراجٍ وصل إلى منصة التتويج سابقاً، إينيا باسيتانيني، وفابيو داي جيانانتونيو القادم من موتو 2.

إينيا باستيانيني، فابيو دي جيانانتونيو، غريزيني ريسينغ

إينيا باستيانيني، فابيو دي جيانانتونيو، غريزيني ريسينغ

تصوير: غريزيني ريسينغ

وكشف الفريق عن دراجته بكسوتها اللونية الجديدة تماماً من تصميم ألدو درودي.

حيث قالت بادوفاني: "قدمنا أخيراً مشروعنا الذي نثق به بشدة، وأعتقد أنه نتاج عملنا المتواصل طوال العام الماضي".

وتابعت: "نحن متحمسون للغاية، نحن أول فريق يكشف عن دراجته التي أجدها جميلة للغاية. آمل أن تنال الإعجاب".

وأردفت: "أعتقد أن فاوستو كان ليشعر بالفخر بما قمنا به".

واسترسلت: "لا بد من القول بأن كلاً من إينا وديغيا متحمسان جداً للبدء، نحن نسعى لنكون من بين المنافسين".

دراجة غريزيني ريسينغ

دراجة غريزيني ريسينغ

تصوير: غريزيني ريسينغ

ومع مشروع غريزيني في "موتو جي بي" لموسم 2022، تمّ خفض التواجد في الفئات الصغرى، عبر إيقاف برنامج موتو 3.

وسيكون الفريق من بين أربعة فرق تستعمل محركات دوكاتي إلى جانب الفريق المصنعي، براماك وفي.آر64 فريق فالنتينو روسي، الذي يشارك مكان فريق أفينتيا.

يشار إلى أن مدير دوكاتي جيجي دالالينا أكد خلال حدث الإطلاق، أن فريق غريزيني سيحظى بدعم "كامل" من دوكاتي في 2022.

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