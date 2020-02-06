موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن الكسوة اللونية الجديدة لدراجتها

سيكون 2020 سادس موسم لسوزوكي في البطولة منذ عودتها عام 2015، حيث ستخوض هذا الموسم بنفس تشكيلتها السابقة من أليكس رينز خوان مير.

وتميزت الكسوة اللونية للدراجة بألوان زرقاء وفضية.

حيث قال دايفيد بريفيو مدير الفريق: "سيكون هذا موسماً متميزاً بالنسبة لسوزوكي، فهو عامها الـ 60 في السباقات، تملؤنا الحماسة لتقديم أفضل ما لدينا".

وتابع: "عمل مهندوسنا في اليابان على أدق التفاصيل خلال الفترة الشتوية لتحسين الحزمة بأكملها".

واختتم: "دراجانا متحمسان، لذا أعتقد أن هدفنا هو التحسن أكثر وأكثر للفريق والدراجين".

يشار إلى أن سوزوكي أحرزت الفوز بسباقين في موسم واحد للمرة الأولى منذ عام 2000، العام الماضي مع رينز في حلبتي الأمريكيتين وسيلفرستون.