موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن الكسوة اللونية الجديدة لدراجتها
خوان مير، أليكس رينز، سوزوكي
الصورة من قبل: سوزوكي موتو جي بي
خوان مير، أليكس رينز، سوزوكي
الصورة من قبل: سوزوكي موتو جي بي
أليكس رينز، سوزوكي
الصورة من قبل: سوزوكي موتو جي بي
أليكس رينز، سوزوكي
الصورة من قبل: سوزوكي موتو جي بي
أليكس رينز، خوان مير، سوزوكي
الصورة من قبل: سوزوكي موتو جي بي
خوان مير، سوزوكي
الصورة من قبل: سوزوكي موتو جي بي
خوان مير، سوزوكي
الصورة من قبل: سوزوكي موتو جي بي
سوزوكي جي.أس.أكس-آر.آر
الصورة من قبل: سوزوكي موتو جي بي
كشف فريق سوزوكي في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" عن الكسوة اللونية لدراجته لموسم 2020 قبيل انطلاق التجارب الشتوية على حلبة سيبانغ.
سيكون 2020 سادس موسم لسوزوكي في البطولة منذ عودتها عام 2015، حيث ستخوض هذا الموسم بنفس تشكيلتها السابقة من أليكس رينز خوان مير.
وتميزت الكسوة اللونية للدراجة بألوان زرقاء وفضية.
حيث قال دايفيد بريفيو مدير الفريق: "سيكون هذا موسماً متميزاً بالنسبة لسوزوكي، فهو عامها الـ 60 في السباقات، تملؤنا الحماسة لتقديم أفضل ما لدينا".
وتابع: "عمل مهندوسنا في اليابان على أدق التفاصيل خلال الفترة الشتوية لتحسين الحزمة بأكملها".
واختتم: "دراجانا متحمسان، لذا أعتقد أن هدفنا هو التحسن أكثر وأكثر للفريق والدراجين".
يشار إلى أن سوزوكي أحرزت الفوز بسباقين في موسم واحد للمرة الأولى منذ عام 2000، العام الماضي مع رينز في حلبتي الأمريكيتين وسيلفرستون.
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موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن الكسوة اللونية الجديدة لدراجتها
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