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موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: سميث يتصدر التجارب الحرة الأولى لجائزة فرنسا الكبرى

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موتو جي بي: سميث يتصدر التجارب الحرة الأولى لجائزة فرنسا الكبرى

سجل برادلي سميث أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة لجائزة فرنسا الكبرى من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، لصالح أبريليا أمام البطل المحلي يوهان زاركو دراج دوكاتي.

ما زال مستقبل سميث مجهولاً لما بعد الجولة الحالية، نظراً لأنّ الحكم في استئناف تعليق مشاركات أندريا يانوني لمدة 18 شهراً بسبب المنشطات، سيُكشف يوم الخميس وقد يعود للمشاركة بحلول جائزة آراغون الكبرى الأسبوع المقبل.

وبالرغم من الحوادث المتكررة خلال حصة موتو 3 السابقة، تأقلم الدراجون بسرعة مع ظروف الحلبة.

وكانت جولة فالنسيا 2018 آخر سباق ماطر في "موتو جي بي"، أحرز فيها أندريا دوفيزيوزو الفوز لصالح دوكاتي.

وشهد المركز الأول المبدئي في الحصة تقلبات متتالية حيث هيمنت دوكاتي قبل 28 دقيقة على النهاية.

لكن بعدها بفترة قصيرة نجح جاك ميلر وفرانسيسكو بانيايا بتبادل الصدارة مجدداً، قبل أن يتقدم دانيلو بيتروشي إلى المركز الأول مع دقيقة و45.326 ثانية.

مافيريك فينياليس حسّن زمنه إلى دقيقة و45.121 ثانية متفوقاً على بيتروشي الذي عاد وردّ على دراج ياماها بدقيقة و44.931 ثانية.

ومع تبقي ثماني دقائق حتى النهاية، عاد ميلر إلى قمة الترتيب لكن أزمنة اللفات لجميع الدراجين حينها بدأت بالتحسن بشكل سريع.

إذ تفوق عليه ميلر ومن ثم فينياليس مع دقيقة و44.180 ثانية.

ومع انتهاء الحصة، نجح سميث بتقديم لفة متكاملة مع دقيقة و43.804 ثانية وضعته في الصدارة بفارق 0.154 ثانية.

زاركو تقدم إلى المركز الثاني في اللفة الأخيرة، بينما بقي بيتروشي ثالثاً أمام ميلر ودوفيزيوزو، ليكمل فينياليس ترتيب الستة الأوائل.

موربيديللي تراجع حتى المركز السابع أمام فالنتينو روسي، بينما أكمل كال كراتشلو وبول أسبارغارو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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