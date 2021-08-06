تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو التالي / ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي
موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: سافادوري الأسرع في التجارب الحرة الثانية الممطرة في ستيريا

تصدّر لورينزو سافادوري ناشئ أبريليا التجارب الحرّة الثانية الممطرة من جائزة ستيريا الكبرى متقدّمًا على يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي.

موتو جي بي: سافادوري الأسرع في التجارب الحرة الثانية الممطرة في ستيريا

تهاطلت بعض الأمطار الخفيفة قبيل الحصّة الثانية ما كان يعني بقاء زمن تاكاكي ناكاغامي من الحصّة الأولى قائمًا في صدارة أزمنة الجمعة.

وكان دانيلو بيتروشي أخصائي الطقس الممطر أوّل من يدخل المسار على متن درّاجته "تيك3 كاي تي ام" وتبعه زميله إيكل ليكونا.

ووضع ليكونا المعيار بـ 1:37.716 دقيقة، لكنّه سرعان ما سقط عند المنعطف الأوّل، لكنّه لم يتعرّض لأيّ ضرر وواصل طريقه.

وتقدّم بيتروشي على ليكونا إثر ذلك مُسجّلًا 1:36.188 دقيقة، قبل أن يعود الأخير إلى صدارة الأزمنة عبر لفّتين سريعتين.

اقرأ أيضاً:

وتلاهما إثر ذلك مارك ماركيز الذي قفز إلى المركز الأوّل بـ 1:33.206 دقيقة وواصل تحسين زمنه لاحقًا مُسجّلًا 1:32.841 دقيقة.

ومع اقتراب الحصّة من نهايتها فقد بدأ المسار بالجفاف بعض الشيء، وكان يوهان زاركو أوّل من تقدّم على زمن ماركيز، قبل أن يليه فرانشيسكو بانيايا درّاج الفريق المصنعيّ.

وانتزع سافادوري الصدارة بـ 1:31.304 دقيقة وحافظ عليها حتّى النهاية.

وفي حين أقدم جاك ميلر على تجربة إطارات الطقس الجاف، لكنّ مغامرته لم تُؤت ثمارًا كبيرة واقتصر على المركز الـ 14 في النهاية.

وحلّ زاركو ثانيًا في النهاية أمام جوان مير حامل اللقب. أمّا بانيايا فقد أكمل الحصّة رابعًا متقدّمًا على أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا، في حين وضع أليكس رينز درّاجة سوزوكي الثانية في المركز السادس.

وقفز أليكس ماركيز إلى المركز السابع في النهاية متقدّمًا على إيكر ليكونا ومافيريك فينياليس الذي كان درّاج ياماها الوحيد ضمن العشرة الأوائل، في حين أكمل مارك ماركيز ترتيب العشرة الأوائل لصالح الفريق المصنعيّ لهوندا.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 32 Italy لورينزو سافادوري 19 1:31.304  
2 5 France يوهان زاركو 21 1:31.458 0.154
3 36 Spain جوان مير 18 1:31.566 0.262
4 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 21 1:32.182 0.878
5 41 Spain أليكس إسبارغارو 12 1:32.231 0.927
6 42 Spain أليكس رينز 18 1:32.311 1.007
7 73 Spain أليكس ماركيز 16 1:32.445 1.141
8 27 Spain إيكر ليكونا 20 1:32.543 1.239
9 12 Spain مافيريك فينياليس 13 1:32.685 1.381
10 93 Spain مارك ماركيز 14 1:32.841 1.537
11 23 Italy إنيا باستيانيني 21 1:33.024 1.720
12 10 Italy لوكا ماريني 18 1:33.152 1.848
13 44 Spain بول إسبارغارو 16 1:33.415 2.111
14 43 Australia جاك ميلر 14 1:33.453 2.149
15 20 France فابيو كوارتارارو 18 1:33.498 2.194
16 33 South Africa براد بيندر 19 1:33.589 2.285
17 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 15 1:33.658 2.354
18 9 Italy دانيلو بيتروشي 15 1:33.684 2.380
19 89 Spain خورخي مارتن 20 1:33.906 2.602
20 35 United Kingdom كال كراتشلو 19 1:33.954 2.650
21 26 Spain داني بيدروسا 17 1:33.954 2.650
22 46 Italy فالنتينو روسي 20 1:34.582 3.278
23 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 1    
المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو

المقال السابق

موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو

المقال التالي

ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي

ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟

7 س
2
فورمولا 1

ماذا كان سيحصل لو انطلق سباق المجر من دون أيّة سيارة على شبكة الانطلاق؟

3
فورمولا 1

"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع لأستون مارتن في قضية شطب نتيجة فيتيل في المجر

2 س
4
فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

5
فورمولا 1

فيراري: لدينا أفضل تشكيلة سائقين في الفورمولا واحد

10 س
أحدث الأخبار
ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي
موتو جي بي

ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي

1 س
موتو جي بي: سافادوري الأسرع في التجارب الحرة الثانية الممطرة في ستيريا
موتو جي بي

موتو جي بي: سافادوري الأسرع في التجارب الحرة الثانية الممطرة في ستيريا

3 س
موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو
موتو جي بي

موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو

8 س
روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة
موتو جي بي

روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة

05-08-2021
درّاجو "الموتو جي بي" يتفاعلون مع اعتزال "أسطورة الدراجات النارية" فالنتينو روسي
موتو جي بي

درّاجو "الموتو جي بي" يتفاعلون مع اعتزال "أسطورة الدراجات النارية" فالنتينو روسي

05-08-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟

ماذا كان سيحصل لو انطلق سباق المجر من دون أيّة سيارة على شبكة الانطلاق؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ماذا كان سيحصل لو انطلق سباق المجر من دون أيّة سيارة على شبكة الانطلاق؟

"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع لأستون مارتن في قضية شطب نتيجة فيتيل في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع لأستون مارتن في قضية شطب نتيجة فيتيل في المجر

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

فيراري: لدينا أفضل تشكيلة سائقين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: لدينا أفضل تشكيلة سائقين في الفورمولا واحد

ريكاردو: من المبكّر للغاية المقارنة بين نوريس وفيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو: من المبكّر للغاية المقارنة بين نوريس وفيرشتابن

أوكون: تحذيري بشأن مزاملة ألونسو كان خاطئًا
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون: تحذيري بشأن مزاملة ألونسو كان خاطئًا

أحدث الأخبار

ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي

موتو جي بي: سافادوري الأسرع في التجارب الحرة الثانية الممطرة في ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: سافادوري الأسرع في التجارب الحرة الثانية الممطرة في ستيريا

موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو

روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة
موتو جي بي موتو جي بي

روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.