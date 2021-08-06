موتو جي بي: سافادوري الأسرع في التجارب الحرة الثانية الممطرة في ستيريا

تهاطلت بعض الأمطار الخفيفة قبيل الحصّة الثانية ما كان يعني بقاء زمن تاكاكي ناكاغامي من الحصّة الأولى قائمًا في صدارة أزمنة الجمعة.

وكان دانيلو بيتروشي أخصائي الطقس الممطر أوّل من يدخل المسار على متن درّاجته "تيك3 كاي تي ام" وتبعه زميله إيكل ليكونا.

ووضع ليكونا المعيار بـ 1:37.716 دقيقة، لكنّه سرعان ما سقط عند المنعطف الأوّل، لكنّه لم يتعرّض لأيّ ضرر وواصل طريقه.

وتقدّم بيتروشي على ليكونا إثر ذلك مُسجّلًا 1:36.188 دقيقة، قبل أن يعود الأخير إلى صدارة الأزمنة عبر لفّتين سريعتين.

وتلاهما إثر ذلك مارك ماركيز الذي قفز إلى المركز الأوّل بـ 1:33.206 دقيقة وواصل تحسين زمنه لاحقًا مُسجّلًا 1:32.841 دقيقة.

ومع اقتراب الحصّة من نهايتها فقد بدأ المسار بالجفاف بعض الشيء، وكان يوهان زاركو أوّل من تقدّم على زمن ماركيز، قبل أن يليه فرانشيسكو بانيايا درّاج الفريق المصنعيّ.

وانتزع سافادوري الصدارة بـ 1:31.304 دقيقة وحافظ عليها حتّى النهاية.

وفي حين أقدم جاك ميلر على تجربة إطارات الطقس الجاف، لكنّ مغامرته لم تُؤت ثمارًا كبيرة واقتصر على المركز الـ 14 في النهاية.

وحلّ زاركو ثانيًا في النهاية أمام جوان مير حامل اللقب. أمّا بانيايا فقد أكمل الحصّة رابعًا متقدّمًا على أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا، في حين وضع أليكس رينز درّاجة سوزوكي الثانية في المركز السادس.

وقفز أليكس ماركيز إلى المركز السابع في النهاية متقدّمًا على إيكر ليكونا ومافيريك فينياليس الذي كان درّاج ياماها الوحيد ضمن العشرة الأوائل، في حين أكمل مارك ماركيز ترتيب العشرة الأوائل لصالح الفريق المصنعيّ لهوندا.

نتيجة التجارب الحرة الثانية: