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موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: زاركو يكسر الزمن القياسي لحلبة لومان ويتصدّر التجارب الثالثة أمام بانيايا

أحرز يوهان زاركو زمنًا قياسيًا جديدًا على حلبة لومان ضمن حصّة التجارب الحرّة الثالثة من جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي متفوّقًا بـ 0.031 ثانية على فرانشيسكو بانيايا درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي.

موتو جي بي: زاركو يكسر الزمن القياسي لحلبة لومان ويتصدّر التجارب الثالثة أمام بانيايا

واصل الدرّاجون البحث عن التماسك الذي كان غائبًا بشكلٍ مفاجئٍ لهم خلال مجريات الجمعة.

وتعرّض بول إسبارغارو متصدّر التجارب الحرّة الأولى بالأمس لحادث في منتصف الحصّة، وسارع للعودة إلى خطّ الحظائر للانتقال إلى الدرّاجة الثانية.

واتّبع كوارتارارو مقاربة مختلفة عبر دخوله الحلبة مع بقاء 10 دقائق على النهاية وتمكّن من القفز إلى الصدارة بـ 1:30.847 دقيقة كاسرًا الزمن القياسي للحلبة.

ومن ثمّ جاءت سلسلة التحسينات الأخيرة المعتادة في الدقائق الختاميّة في ظلّ سعي الجميع لحسم عبوره المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

لكنّ بانيايا أطلق العنان لدرّاجته دوكاتي حينها مُسجّلًا 1:30.568 دقيقة وبدا متّجهًا لضمان الصدارة.

إلّا أنّ صاحب الأرض والجمهور يوهان زاركو كانت له كلمة أخرى عندما تفوّق عليه بـ 0.031 ثانية ليضمن المركز الأوّل لصالح براماك دوكاتي.

وحسّن كوارتارارو زمنه كذلك في محاولته الأخيرة ليحلّ ثالثًا على بُعد 0.145 ثانية عن الصدارة.

أمّا مارك ماركيز الذي استغلّ عامل السحب خلفه فقد تمكّن من التواجد رابعًا أمام جاك ميلر الذي ضمن تواجد خمس درّاجات دوكاتي ضمن الخمسة الأوائل.

وحلّ أليكس إسبارغارو في المركز السادس أمام تاكاكي ناكاغامي، بينما أنقذ أليكس رينز نفسه بشقّ الأنفس عبر لفّة أخيرة بعد شطب زمنه السابق لتجاوزه حدود المسار ليحلّ ثامنًا، في حين أكمل بول إسبارغارو وخورخي مارتن ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 5 France يوهان زاركو دوكاتي 21 1:30.537     176.626
2 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 22 1:30.568 0.031 0.031 176.565
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 1:30.682 0.145 0.114 176.343
4 93 Spain مارك ماركيز هوندا 20 1:30.785 0.248 0.103 176.143
5 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 21 1:30.837 0.300 0.052 176.042
6 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 20 1:30.986 0.449 0.149 175.754
7 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 22 1:31.062 0.525 0.076 175.607
8 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 1:31.087 0.550 0.025 175.559
9 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 17 1:31.102 0.565 0.015 175.530
10 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 22 1:31.151 0.614 0.049 175.436
11 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 19 1:31.169 0.632 0.018 175.401
12 36 Spain جوان مير سوزوكي 21 1:31.228 0.691 0.059 175.288
13 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 22 1:31.228 0.691 0.000 175.288
14 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 1:31.353 0.816 0.125 175.048
15 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 21 1:31.403 0.866 0.050 174.952
16 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 18 1:31.539 1.002 0.136 174.692
17 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 18 1:31.593 1.056 0.054 174.589
18 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 1:31.699 1.162 0.106 174.387
19 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 21 1:31.716 1.179 0.017 174.355
20 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 23 1:31.847 1.310 0.131 174.106
21 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 18 1:31.887 1.350 0.040 174.031
22 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 22 1:32.002 1.465 0.115 173.813
23 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 15 1:33.083 2.546 1.081 171.795
24 40 South Africa دارين بيندر ياماها 19 1:33.241 2.704 0.158 171.503
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