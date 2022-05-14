موتو جي بي: زاركو يكسر الزمن القياسي لحلبة لومان ويتصدّر التجارب الثالثة أمام بانيايا

واصل الدرّاجون البحث عن التماسك الذي كان غائبًا بشكلٍ مفاجئٍ لهم خلال مجريات الجمعة.

وتعرّض بول إسبارغارو متصدّر التجارب الحرّة الأولى بالأمس لحادث في منتصف الحصّة، وسارع للعودة إلى خطّ الحظائر للانتقال إلى الدرّاجة الثانية.

واتّبع كوارتارارو مقاربة مختلفة عبر دخوله الحلبة مع بقاء 10 دقائق على النهاية وتمكّن من القفز إلى الصدارة بـ 1:30.847 دقيقة كاسرًا الزمن القياسي للحلبة.

ومن ثمّ جاءت سلسلة التحسينات الأخيرة المعتادة في الدقائق الختاميّة في ظلّ سعي الجميع لحسم عبوره المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

لكنّ بانيايا أطلق العنان لدرّاجته دوكاتي حينها مُسجّلًا 1:30.568 دقيقة وبدا متّجهًا لضمان الصدارة.

إلّا أنّ صاحب الأرض والجمهور يوهان زاركو كانت له كلمة أخرى عندما تفوّق عليه بـ 0.031 ثانية ليضمن المركز الأوّل لصالح براماك دوكاتي.

وحسّن كوارتارارو زمنه كذلك في محاولته الأخيرة ليحلّ ثالثًا على بُعد 0.145 ثانية عن الصدارة.

أمّا مارك ماركيز الذي استغلّ عامل السحب خلفه فقد تمكّن من التواجد رابعًا أمام جاك ميلر الذي ضمن تواجد خمس درّاجات دوكاتي ضمن الخمسة الأوائل.

وحلّ أليكس إسبارغارو في المركز السادس أمام تاكاكي ناكاغامي، بينما أنقذ أليكس رينز نفسه بشقّ الأنفس عبر لفّة أخيرة بعد شطب زمنه السابق لتجاوزه حدود المسار ليحلّ ثامنًا، في حين أكمل بول إسبارغارو وخورخي مارتن ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: