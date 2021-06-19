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موتو جي بي: زاركو يقتنص قطب الانطلاق الأول في ألمانيا

نجح يوهان زاركو دراج براماك بتسجيل أسرع الأزمنة خلال تصفيات ألمانيا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

موتو جي بي: زاركو يقتنص قطب الانطلاق الأول في ألمانيا

سينطلق زاركو من المركز الأول لسباق ألمانيا بعد أن سجل الزمن الأسرع في التصفيات بفارق 0.011 ثانية فقط أمام فابيو كوارتاراو دراج ياماها، بينما اكتفى مافيريك فينياليس بالمركز 21.

تم تأخير التصفيات تسع دقائق بسبب عطل في التيار الكهربائي ضمن خط الحظائر. وكان مارك ماركيز أول من سجل أزمنة سريعة أمام كوارتارارو في القسم الثاني للتصفيات.

لكن تم شطب زمن كوارتارارو حينها لأنه خرج عن حدود المسار، لكنه سرعان ما عاد وسجل زمناً أفضل مع دقيقة و20.437 ثانية، ما بقي صامداً حتى المراحل الأخيرة من عمر الحصة. 

لاحقاً حسن من زمنه بمقدار عُشري ثانية تقريباً، قبل أن يتفوق عليه زاركو بزمن قياسي بلغ دقيقة 20.236 ثانية.

تعرض زاركو لاحقاً إلى حادثة بعد تسجيل زمنه، لكنه كافياً ليحقق قطب الانطلاق الأول أمام كوارتارارو.

أليكس أسبارغارو دراج أبريليا احتل المركز الثالث، أمام جاك ميلر الذي تقدم على مارك ماركيز.

أما ميغيل أوليفيرا فقد أكمل ترتيب المراكز الستة الأولى لصالح كاي تي ام، لكن مركزه قيد التحقيق بعد التصفيات.

خورخي مارتين سينطلق سابعاً أمام بول أسبارغارو دراج هوندا.

بينما اكتفى تاكاكي ناكاغامي بالمركز التاسع وأكمل فرانشيسكو بانيايا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

لعل من بين المفاجآت كانت فشل مافيريك فينياليس في التقدم من القسم الأول حيث سجل أسوأ زمن له على الإطلاق في موتو جي بي، وسينطلق من المركز 21.

أما فالنتينو روسي فسينطلق من المركز 16.

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موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في ألمانيا

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