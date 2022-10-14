موتو جي بي: زاركو يُسيطر على تجارب الجمعة في أستراليا

وضع مافيريك فينياليس المعيار في بداية الحصّة إثر تسجيله 1:31.016 دقيقة، قبل أن يعود لتحسين زمنه بعد ذلك بأربعة أعشارٍ من الثانية.

لكنّ مارك ماركيز استغلّ درّاجته المحدّثة ليُسجّل 1:30.126 دقيقة، وذلك على إثر شروع هوندا في استخدام ملحقات انسيابيّة أماميّة جديدة في الحصّة الأولى، إلى جانب جنيّحات خلفيّة مشابهة لدوكاتي.

إلّا أنّ الجنيّحات الخلفيّة استُبعدت في بداية الحصّة الثانية، حيث بقي زمنه ثابتًا في الصدارة إلى حين دخول الدقائق الأخيرة الحاسمة التي انتقل فيها الجميع إلى إطارات "سوفت".

وقفز بيزيكي إلى الصدارة بتوقيت وقدره 1:29.871 دقيقة، واستمرّت التحسينات بعد ذلك إلى أن سجّل زاركو 1:29.475 دقيقة ويضمن الصدارة حارمًا بيزيكي المركز الأوّل بعد تحسين الأخير لزمنه.

وذهب المركز الثالث إلى بول إسبارغارو درّاج هوندا وذلك على حلبة لم يتوقّع ماركيز أن تتماشى مع درّاجة هوندا لموسم 2022.

وحلّ حامل اللقب فابيو كوارتارارو في المركز الرابع أمام مافيريك فينياليس وماركيز في ظلّ تقاربٍ أكبر في هذه الحصّة مع تغطية ثلاثة أعشارٍ من الثانية للستّة الأوائل.

وذهب المركز السابع إلى أليكس إسبارغارو، بينما اكتفى فرانشيسكو بانيايا في هذه الحصّة بالمركز الثامن أمام إنيا باستيانيني، في حين أكمل خورخي مارتن ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة الثانية:

نتيجة الحصّة الأولى: