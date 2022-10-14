موتو جي بي: زاركو يُسيطر على تجارب الجمعة في أستراليا
أكمل يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي مجريات الجمعة ضمن جائزة أستراليا الكبرى في صدارة جدول الأزمنة متقدّمًا على ماركو بيزيكي بـ 0.038 ثانية في الحصّة الثانية.
وضع مافيريك فينياليس المعيار في بداية الحصّة إثر تسجيله 1:31.016 دقيقة، قبل أن يعود لتحسين زمنه بعد ذلك بأربعة أعشارٍ من الثانية.
لكنّ مارك ماركيز استغلّ درّاجته المحدّثة ليُسجّل 1:30.126 دقيقة، وذلك على إثر شروع هوندا في استخدام ملحقات انسيابيّة أماميّة جديدة في الحصّة الأولى، إلى جانب جنيّحات خلفيّة مشابهة لدوكاتي.
إلّا أنّ الجنيّحات الخلفيّة استُبعدت في بداية الحصّة الثانية، حيث بقي زمنه ثابتًا في الصدارة إلى حين دخول الدقائق الأخيرة الحاسمة التي انتقل فيها الجميع إلى إطارات "سوفت".
وقفز بيزيكي إلى الصدارة بتوقيت وقدره 1:29.871 دقيقة، واستمرّت التحسينات بعد ذلك إلى أن سجّل زاركو 1:29.475 دقيقة ويضمن الصدارة حارمًا بيزيكي المركز الأوّل بعد تحسين الأخير لزمنه.
وذهب المركز الثالث إلى بول إسبارغارو درّاج هوندا وذلك على حلبة لم يتوقّع ماركيز أن تتماشى مع درّاجة هوندا لموسم 2022.
وحلّ حامل اللقب فابيو كوارتارارو في المركز الرابع أمام مافيريك فينياليس وماركيز في ظلّ تقاربٍ أكبر في هذه الحصّة مع تغطية ثلاثة أعشارٍ من الثانية للستّة الأوائل.
وذهب المركز السابع إلى أليكس إسبارغارو، بينما اكتفى فرانشيسكو بانيايا في هذه الحصّة بالمركز الثامن أمام إنيا باستيانيني، في حين أكمل خورخي مارتن ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة الثانية:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|18
|1:29.475
|178.963
|0
|2
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|21
|1:29.513
|0.038
|0.038
|178.887
|0
|3
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|22
|1:29.527
|0.052
|0.014
|178.860
|0
|4
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|20
|1:29.614
|0.139
|0.087
|178.686
|0
|5
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|19
|1:29.745
|0.270
|0.131
|178.425
|0
|6
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|20
|1:29.775
|0.300
|0.030
|178.365
|0
|7
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|20
|1:29.832
|0.357
|0.057
|178.252
|0
|8
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|18
|1:29.838
|0.363
|0.006
|178.240
|0
|9
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|20
|1:29.849
|0.374
|0.011
|178.219
|0
|10
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|21
|1:29.881
|0.406
|0.032
|178.155
|0
|11
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|20
|1:29.923
|0.448
|0.042
|178.072
|0
|12
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|18
|1:29.944
|0.469
|0.021
|178.030
|0
|13
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|16
|1:30.021
|0.546
|0.077
|177.878
|0
|14
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|20
|1:30.088
|0.613
|0.067
|177.746
|0
|15
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|20
|1:30.099
|0.624
|0.011
|177.724
|0
|16
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|22
|1:30.138
|0.663
|0.039
|177.647
|0
|17
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|17
|1:30.158
|0.683
|0.020
|177.608
|0
|18
|35
|كال كراتشلو
|ياماها
|21
|1:30.206
|0.731
|0.048
|177.513
|0
|19
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|20
|1:30.619
|1.144
|0.413
|176.704
|0
|20
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|17
|1:30.725
|1.250
|0.106
|176.498
|0
|21
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|20
|1:30.841
|1.366
|0.116
|176.272
|0
|22
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|20
|1:30.940
|1.465
|0.099
|176.080
|0
|23
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|20
|1:31.078
|1.603
|0.138
|175.814
|0
|24
|45
|تيتسوتا ناجاشيما
|هوندا
|19
|1:31.577
|2.102
|0.499
|174.856
|0
نتيجة الحصّة الأولى:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|21
|1:30.368
|177.195
|347
|2
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|19
|1:30.459
|0.091
|0.091
|177.017
|348
|3
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|19
|1:30.493
|0.125
|0.034
|176.950
|348
|4
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|20
|1:30.511
|0.143
|0.018
|176.915
|347
|5
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|21
|1:30.687
|0.319
|0.176
|176.572
|348
|6
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|19
|1:30.790
|0.422
|0.103
|176.371
|349
|7
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|22
|1:30.897
|0.529
|0.107
|176.164
|349
|8
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|20
|1:31.077
|0.709
|0.180
|175.816
|348
|9
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|20
|1:31.087
|0.719
|0.010
|175.796
|345
|10
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|22
|1:31.166
|0.798
|0.079
|175.644
|347
|11
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|23
|1:31.194
|0.826
|0.028
|175.590
|347
|12
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|25
|1:31.195
|0.827
|0.001
|175.588
|341
|13
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|22
|1:31.419
|1.051
|0.224
|175.158
|346
|14
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|23
|1:31.436
|1.068
|0.017
|175.125
|347
|15
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|21
|1:31.531
|1.163
|0.095
|174.944
|345
|16
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|20
|1:31.700
|1.332
|0.169
|174.621
|336
|17
|35
|كال كراتشلو
|ياماها
|22
|1:31.868
|1.500
|0.168
|174.302
|342
|18
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|23
|1:31.950
|1.582
|0.082
|174.146
|341
|19
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|22
|1:32.178
|1.810
|0.228
|173.716
|345
|20
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|20
|1:32.207
|1.839
|0.029
|173.661
|339
|21
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|20
|1:32.566
|2.198
|0.359
|172.987
|341
|22
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|19
|1:32.831
|2.463
|0.265
|172.494
|339
|23
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|19
|1:32.947
|2.579
|0.116
|172.278
|337
|24
|45
|تيتسوتا ناجاشيما
|هوندا
|21
|1:34.437
|4.069
|1.490
|169.560
|341
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