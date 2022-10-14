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موتو جي بي / جائزة أستراليا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: زاركو يُسيطر على تجارب الجمعة في أستراليا

أكمل يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي مجريات الجمعة ضمن جائزة أستراليا الكبرى في صدارة جدول الأزمنة متقدّمًا على ماركو بيزيكي بـ 0.038 ثانية في الحصّة الثانية.

موتو جي بي: زاركو يُسيطر على تجارب الجمعة في أستراليا

وضع مافيريك فينياليس المعيار في بداية الحصّة إثر تسجيله 1:31.016 دقيقة، قبل أن يعود لتحسين زمنه بعد ذلك بأربعة أعشارٍ من الثانية.

لكنّ مارك ماركيز استغلّ درّاجته المحدّثة ليُسجّل 1:30.126 دقيقة، وذلك على إثر شروع هوندا في استخدام ملحقات انسيابيّة أماميّة جديدة في الحصّة الأولى، إلى جانب جنيّحات خلفيّة مشابهة لدوكاتي.

إلّا أنّ الجنيّحات الخلفيّة استُبعدت في بداية الحصّة الثانية، حيث بقي زمنه ثابتًا في الصدارة إلى حين دخول الدقائق الأخيرة الحاسمة التي انتقل فيها الجميع إلى إطارات "سوفت".

وقفز بيزيكي إلى الصدارة بتوقيت وقدره 1:29.871 دقيقة، واستمرّت التحسينات بعد ذلك إلى أن سجّل زاركو 1:29.475 دقيقة ويضمن الصدارة حارمًا بيزيكي المركز الأوّل بعد تحسين الأخير لزمنه.

وذهب المركز الثالث إلى بول إسبارغارو درّاج هوندا وذلك على حلبة لم يتوقّع ماركيز أن تتماشى مع درّاجة هوندا لموسم 2022.

وحلّ حامل اللقب فابيو كوارتارارو في المركز الرابع أمام مافيريك فينياليس وماركيز في ظلّ تقاربٍ أكبر في هذه الحصّة مع تغطية ثلاثة أعشارٍ من الثانية للستّة الأوائل.

وذهب المركز السابع إلى أليكس إسبارغارو، بينما اكتفى فرانشيسكو بانيايا في هذه الحصّة بالمركز الثامن أمام إنيا باستيانيني، في حين أكمل خورخي مارتن ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة الثانية:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 5 France يوهان زاركو دوكاتي 18 1:29.475     178.963 0
2 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 21 1:29.513 0.038 0.038 178.887 0
3 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 22 1:29.527 0.052 0.014 178.860 0
4 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 1:29.614 0.139 0.087 178.686 0
5 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 19 1:29.745 0.270 0.131 178.425 0
6 93 Spain مارك ماركيز هوندا 20 1:29.775 0.300 0.030 178.365 0
7 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 20 1:29.832 0.357 0.057 178.252 0
8 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 18 1:29.838 0.363 0.006 178.240 0
9 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 20 1:29.849 0.374 0.011 178.219 0
10 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 21 1:29.881 0.406 0.032 178.155 0
11 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 1:29.923 0.448 0.042 178.072 0
12 36 Spain جوان مير سوزوكي 18 1:29.944 0.469 0.021 178.030 0
13 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 16 1:30.021 0.546 0.077 177.878 0
14 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 1:30.088 0.613 0.067 177.746 0
15 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 1:30.099 0.624 0.011 177.724 0
16 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 22 1:30.138 0.663 0.039 177.647 0
17 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 17 1:30.158 0.683 0.020 177.608 0
18 35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 21 1:30.206 0.731 0.048 177.513 0
19 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 1:30.619 1.144 0.413 176.704 0
20 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 17 1:30.725 1.250 0.106 176.498 0
21 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 20 1:30.841 1.366 0.116 176.272 0
22 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 20 1:30.940 1.465 0.099 176.080 0
23 40 South Africa دارين بيندر ياماها 20 1:31.078 1.603 0.138 175.814 0
24 45 Japan تيتسوتا ناجاشيما هوندا 19 1:31.577 2.102 0.499 174.856 0

نتيجة الحصّة الأولى:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 5 France يوهان زاركو دوكاتي 21 1:30.368     177.195 347
2 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 19 1:30.459 0.091 0.091 177.017 348
3 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 19 1:30.493 0.125 0.034 176.950 348
4 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 1:30.511 0.143 0.018 176.915 347
5 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 21 1:30.687 0.319 0.176 176.572 348
6 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 19 1:30.790 0.422 0.103 176.371 349
7 93 Spain مارك ماركيز هوندا 22 1:30.897 0.529 0.107 176.164 349
8 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 20 1:31.077 0.709 0.180 175.816 348
9 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 20 1:31.087 0.719 0.010 175.796 345
10 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 22 1:31.166 0.798 0.079 175.644 347
11 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 23 1:31.194 0.826 0.028 175.590 347
12 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 25 1:31.195 0.827 0.001 175.588 341
13 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 22 1:31.419 1.051 0.224 175.158 346
14 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 23 1:31.436 1.068 0.017 175.125 347
15 36 Spain جوان مير سوزوكي 21 1:31.531 1.163 0.095 174.944 345
16 40 South Africa دارين بيندر ياماها 20 1:31.700 1.332 0.169 174.621 336
17 35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 22 1:31.868 1.500 0.168 174.302 342
18 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 23 1:31.950 1.582 0.082 174.146 341
19 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 22 1:32.178 1.810 0.228 173.716 345
20 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 20 1:32.207 1.839 0.029 173.661 339
21 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 1:32.566 2.198 0.359 172.987 341
22 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 19 1:32.831 2.463 0.265 172.494 339
23 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 19 1:32.947 2.579 0.116 172.278 337
24 45 Japan تيتسوتا ناجاشيما هوندا 21 1:34.437 4.069 1.490 169.560 341
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