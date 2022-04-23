موتو جي بي: زاركو يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات بورتيماو الجنونيّة

بعد أن شابت الأمطار جميع حصص التجارب الحرّة، جاء الطقس الجاف مع انطلاق التصفيات، لكنّ مهمّة الدرّاجين بقيت صعبة في ظلّ تواجد بعض البقع المبلّلة المباغتة.

وتمكّن أليكس ماركيز ولوكا ماريني من العبور إلى القسم الثاني بعد معركة حامية في القسم الأوّل.

وكاد حامل اللقب فابيو كوارتارارو أن يقع خلال لفّته الأولى في القسم الثالث بعد أن باغتته بعض المياه، لكنّه سيطر على درّاجته.

وكانت الأزمنة تتحسّن بشكلٍ مستمر وبفارق كبير، حيث استفاد أليكس ماركيز من تعوّده على المسار في القسم الأوّل ليُحلّق مبكّرًا مُسجّلًا 1:43.774 دقيقة ويتقدّم بعُشرين من الثانية على شقيقه مارك مع انتصاف الحصّة.

وتواصلت الإثارة المنقطعة النظير في الدقائق التالية في ظلّ بقاء الجميع على الحلبة وعدم تضعييهم للوقت للتوجّه إلى خطّ الحظائر لتغيير إطاراتهم.

وبدأ زحف درّاجي دوكاتي عند تلك المرحلة وتحديدًا عبر جاك ميلر ويوهان زاركو، لكنّ الدقيقة الأخيرة عرفت بعض الدراما الإضافيّة.

ففي حين كان مارك ماركيز وفابيو كوارتارارو بصدد تحقيق زمنين سريعين للغاية، وفعلا ذلك بالفعل، إلّا أنّ سقوط بول إسبارغارو في المنعطف الأخير تسبّب في رفع الأعلام الصفراء وبالتالي شطب زمنيهما.

في الأثناء عاد زاركو في محاولته الأخيرة ليُسجّل 1:42.003 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل بأفضليّة نصف ثانية كاملة.

وتقدّم الفرنسي على جوان مير بفارق 0.195 ثانية، في حين كان المركز الثالث من نصيب أليكس إسبارغارو المستفيد من لفّته الأخيرة.

أمّا المركز الرابع فقد ذهب إلى جاك ميلر، بينما كان ثاني أفضل أزمنة كوارتارارو كافيًا لوضعه خامسًا.

وسجّل ماركو بيزيكي زمنًا مُطابقًا لزمن كوارتارارو، وتواجد الإيطالي الشاب في المركز السادس أمام أليكس ماركيز الذي سقط في لفّة عودته إلى خطّ الحظائر بشكلٍ مفاجئ وغريب، وبدت علامات الحيرة بادية عليه.

وحلّ لوكا ماريني ثامنًا، بينما انتهى المطاف بمارك ماركيز تاسعًا أمام بول إسبارغارو الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.