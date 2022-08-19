موتو جي بي: زاركو يتقدم على ميلر بفارق 0.024 ثانية خلال التجارب الحرة الثانية في النمسا
أنهى يوهان زاركو دراج براماك التجارب الحرة الثانية من جولة النمسا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بالمركز الأول متقدماً على جاك ميلر دراج دوكاتي بفارق 0.024 ثانية.
تحسنت أزمنة اللفات بشكل كبير على المسار الجاف في الحصة الثانية.
وكان فرانشيسكو بانيايا أول من سجل الزمن الأسرع وبعد لحظات تقدم أليكس رينز إلى الصدارة قبل أن يتفوق عليه فابيو كوارتارارو.
وبقي زمن بانيايا لاحقاً صامداً لأغلب فترات الحصة، ومع بقاء عشر دقائق حتى النهاية، عاد الدراجون لتسجيل أزمنة سريعة متلاحقة.
حيث سجل خورخي مارتن دراج براماك الزمن الأسرع، ومن ثم حسنه لينخفض تحت حاجز الدقيقة و30 ثانية، لكن ميلر سرعان ما كسره، قبل أن يتقدم يوهان زاركو إلى الصدارة مع دقيقة و29.837 ثانية.
ميلر أنهى خلفه بفارق 0.024 ثانية فقط، متقدماً على مارتن، بينما أكمل كوارتارارو الحصة بفارق 0.040 ثانية خلف المتصدر.
بينما أكمل بانيايا ترتيب المراكز الخمسة الأولى أمام ثنائي دوكاتي: لوكا ماريني وماركو بيزيتشي، أما إينيا باستيانيني فحقق المركز الثامن.
وأكمل مافيريك فينياليس وبراد بيندر ترتيب المراكز العشرة الأولى.
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