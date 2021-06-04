موتو جي بي: زاركو يتقدم على موربيديللي بـ 0.021 ثانية في التجارب الثانية في كتالونيا

بعد خروج الدراجين في التجارب الحرة الأولى صباح اليوم، بات مسار حلبة برشلونة أكثر تماسكًا، حيث شهدت المراحل الأولى من التجارب الثانية تناوب العديد من الدراجين على صدارة الأزمنة.

وكانت البداية مع إيكر ليكونا درّاج "تيك3"، الذي سجّل دقيقة و40.860 ثانية، قبل أن يُطيح به حامل اللقب درّاج سوزوكي جوان مير مسجلًا دقيقة و40.342 ثانية.

وبعد أن أكمل التجارب الأولى في المركز الثالث، كانت صدارة الحصة المؤقتة من نصيب بول إسبارغارو الذي تقدّم على زمن مير مسجلًا دقيقة و40.146 ثانية لصالح فريق هوندا المصنعي.

فيما صعد زميله مارك ماركيز إلى الصدارة لفترة وجيزة مسجلًا دقيقة و40.120 ثانية، قبل أن يحسّن متصدر ترتيب البطولة فابيو كوارتارارو على ذلك مسجلًا دقيقة و40.006 ثانية بعد مرور 10 دقائق من الحصة.

وبعد لحظات من ذلك، كان موربيديللي درّاج "بيتروناس اس آر تي" أول من كسر حاجز الدقيقة و40 ثانية، مسجلًا دقيقة و39.909 ثانية.

وقد صمد ذلك التوقيت حتى المراحل الختامية عندما تناوب على الصدارة براد بيندر ومن ثمّ زاركو، قبل أن يعود موربيديللي لاستعادة زمام المبادرة مع دقيقة و39.256 ثانية

لكنّ الكلمة العُليا كانت لزاركو الذي نجح في اللحظات الأخيرة في تسجيل دقيقة و39.235 ثانية ليُكمل الحصة في الصدارة بفارق 0.021 ثانية عن موربيديللي.

المركز الثالث ذهب إلى كوارتارارو أمام بيندر الذي تقدّم بدوره على فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي.

مافيريك فينياليس أكمل ترتيب الستة الأوائل أمام جاك ميلر وإنيا باستيانيني ناشئ أفينتيا الذي قدّم أداءً مثيرًا للأعجاب.

وقد أكمل أليكس إسبارغارو وأخوه بول ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثانية: