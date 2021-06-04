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موتو جي بي / جائزة كتالونيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: زاركو يتقدم على موربيديللي بـ 0.021 ثانية في التجارب الثانية في كتالونيا

انتزع يوهان زاركو درّاج "براماك دوكاتي" صدارة التجارب الحرة الثانية لجائزة كتالونيا الكبرى في الموتو جي بي، حيث تقدّم بفارق 0.021 ثانية على فرانكو موربيديللي.

موتو جي بي: زاركو يتقدم على موربيديللي بـ 0.021 ثانية في التجارب الثانية في كتالونيا

بعد خروج الدراجين في التجارب الحرة الأولى صباح اليوم، بات مسار حلبة برشلونة أكثر تماسكًا، حيث شهدت المراحل الأولى من التجارب الثانية تناوب العديد من الدراجين على صدارة الأزمنة.

وكانت البداية مع إيكر ليكونا درّاج "تيك3"، الذي سجّل دقيقة و40.860 ثانية، قبل أن يُطيح به حامل اللقب درّاج سوزوكي جوان مير مسجلًا دقيقة و40.342 ثانية.

وبعد أن أكمل التجارب الأولى في المركز الثالث، كانت صدارة الحصة المؤقتة من نصيب بول إسبارغارو الذي تقدّم على زمن مير مسجلًا دقيقة و40.146 ثانية لصالح فريق هوندا المصنعي.

فيما صعد زميله مارك ماركيز إلى الصدارة لفترة وجيزة مسجلًا دقيقة و40.120 ثانية، قبل أن يحسّن متصدر ترتيب البطولة فابيو كوارتارارو على ذلك مسجلًا دقيقة و40.006 ثانية بعد مرور 10 دقائق من الحصة.

وبعد لحظات من ذلك، كان موربيديللي درّاج "بيتروناس اس آر تي" أول من كسر حاجز الدقيقة و40 ثانية، مسجلًا دقيقة و39.909 ثانية.

وقد صمد ذلك التوقيت حتى المراحل الختامية عندما تناوب على الصدارة براد بيندر ومن ثمّ زاركو، قبل أن يعود موربيديللي لاستعادة زمام المبادرة مع دقيقة و39.256 ثانية

لكنّ الكلمة العُليا كانت لزاركو الذي نجح في اللحظات الأخيرة في تسجيل دقيقة و39.235 ثانية ليُكمل الحصة في الصدارة بفارق 0.021 ثانية عن موربيديللي.

المركز الثالث ذهب إلى كوارتارارو أمام بيندر الذي تقدّم بدوره على فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي.

مافيريك فينياليس أكمل ترتيب الستة الأوائل أمام جاك ميلر وإنيا باستيانيني ناشئ أفينتيا الذي قدّم أداءً مثيرًا للأعجاب.

وقد أكمل أليكس إسبارغارو وأخوه بول ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 5 France يوهان زاركو 18 1:39.235  
2 21 Italy فرانكو موربيديلي 18 1:39.256 0.021
3 20 France فابيو كوارتارارو 19 1:39.401 0.166
4 33 South Africa براد بيندر 17 1:39.662 0.427
5 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 17 1:39.760 0.525
6 12 Spain مافيريك فينياليس 19 1:39.821 0.586
7 43 Australia جاك ميلر 19 1:39.914 0.679
8 23 Italy إنيا باستيانيني 16 1:39.977 0.742
9 41 Spain أليكس إسبارغارو 19 1:39.983 0.748
10 44 Spain بول إسبارغارو 18 1:39.983 0.748
11 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 19 1:40.032 0.797
12 9 Italy دانيلو بيتروشي 19 1:40.060 0.825
13 10 Italy لوكا ماريني 18 1:40.094 0.859
14 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 21 1:40.096 0.861
15 93 Spain مارك ماركيز 21 1:40.120 0.885
16 36 Spain جوان مير 20 1:40.150 0.915
17 27 Spain إيكر ليكونا 17 1:40.251 1.016
18 73 Spain أليكس ماركيز 21 1:40.690 1.455
19 46 Italy فالنتينو روسي 18 1:40.836 1.601
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موتو جي بي: أليكس إسبارغارو الأسرع في التجارب الحرة الأولى في كتالونيا

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