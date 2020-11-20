موتو جي بي: زاركو يتقدّم على فينياليس في التجارب الحرّة الثانية في البرتغال
حقّق يوهان زاركو الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة البرتغال الكبرى بعد تفوّقه بعُشرٍ من الثانية على مافيريك فينياليس درّاج ياماها.
حصلت الفرق على حصّة ثانية بـ 70 دقيقة عوضًا عن التوقيت الأصليّ البالغ 45 دقيقة عادة وذلك من أجل منحها فرصة اختبار بعض المكوّنات الجديدة للعام المقبل.
وبالرغم من أنّ أغلب برنامج الحصّة يتركّز بالأساس على العمل على تقييم الإطارات من أجل تحديد أفضلها على صعيد السباق، فإنّ الدرّاجين حسّنوا أزمنتهم بالفعل بالمقارنة مع الحصّة الأولى.
إذ تواجد مافيريك فينياليس في الصدارة لأغلب فترات الحصّة بعد أن نجح في كسر حاجز الـ 100 ثانية عبر دقيقة و39.931 ثانية.
لكن بالوصول إلى الدقائق الأخيرة فقد أقدم الدرّاجون على استخدام إطارات خلفيّة جديدة من أجل الضغط للفّات سريعة وضمان التواجد ضمن العشرة الأوائل في الترتيب المزدوج.
ونجح أغلب الدرّاجين في تحسين أزمنتهم، لكنّ الكلمة الأخيرة كانت من نصيب زاركو الذي بلغ توقيته 1:39.417 دقيقة.
في الأثناء تواجد فينياليس مباشرة خلفه بفارق 0.119 ثانية، بينما واصل أليكس إسبارغارو أداءه القويّ على درّاجة أبريليا وتمكّن من حجز المركز الثالث.
أمّا فابيو كوارتارارو فقد حقّق تقدّمًا جيّدًا بالمقارنة مع الحصّة الصباحيّة وحلّ رابعًا متقدّمًا بـ 0.005 ثانية على براد بيندر.
كما أنّ الثلاثيّ خلفه جوان مير، وأندريا دوفيزيوزو وبول إسبارغارو كان متقاربًا وقريبًا منه، وذلك في ظلّ تغطية أقلّ من نصف ثانية للعشرة الأوائل.
وبعد تواجده في الصدارة في مرحلة ما، تراجع جاك ميلر إلى المركز التاسع أمام فرانكو موربيديللي الفائز بالسباق الماضي في فالنسيا.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدل السرعة كم/س
|1
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|29
|1:39.417
|169.612
|2
|12
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|29
|1:39.536
|0.119
|0.119
|169.410
|3
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|25
|1:39.645
|0.228
|0.109
|169.224
|4
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|31
|1:39.692
|0.275
|0.047
|169.144
|5
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|27
|1:39.697
|0.280
|0.005
|169.136
|6
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|26
|1:39.732
|0.315
|0.035
|169.077
|7
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|دوكاتي
|28
|1:39.741
|0.324
|0.009
|169.061
|8
|44
|بول إسبارغارو
|كاي تي ام
|27
|1:39.783
|0.366
|0.042
|168.990
|9
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|25
|1:39.820
|0.403
|0.037
|168.928
|10
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|25
|1:39.888
|0.471
|0.068
|168.813
|11
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|28
|1:39.909
|0.492
|0.021
|168.777
|12
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|26
|1:39.939
|0.522
|0.030
|168.726
|13
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|30
|1:39.946
|0.529
|0.007
|168.715
|14
|35
|كال كراتشلو
|هوندا
|27
|1:39.966
|0.549
|0.020
|168.681
|15
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|26
|1:39.977
|0.560
|0.011
|168.662
|16
|32
|لورينزو سافادوري
|أبريليا
|27
|1:40.085
|0.668
|0.108
|168.480
|17
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|25
|1:40.213
|0.796
|0.128
|168.265
|18
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|33
|1:40.338
|0.921
|0.125
|168.055
|19
|9
|دانيلو بيتروشي
|دوكاتي
|28
|1:40.547
|1.130
|0.209
|167.706
|20
|53
|تيتو راباط
|دوكاتي
|32
|1:41.256
|1.839
|0.709
|166.532
|21
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|28
|1:41.279
|1.862
|0.023
|166.494
|22
|82
|ميكا كاليو
|كاي تي ام
|29
|1:41.826
|2.409
|0.547
|165.600
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|الكاتب
|مروان الوافي