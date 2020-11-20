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موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: زاركو يتقدّم على فينياليس في التجارب الحرّة الثانية في البرتغال

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موتو جي بي: زاركو يتقدّم على فينياليس في التجارب الحرّة الثانية في البرتغال
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حقّق يوهان زاركو الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة البرتغال الكبرى بعد تفوّقه بعُشرٍ من الثانية على مافيريك فينياليس درّاج ياماها.

حصلت الفرق على حصّة ثانية بـ 70 دقيقة عوضًا عن التوقيت الأصليّ البالغ 45 دقيقة عادة وذلك من أجل منحها فرصة اختبار بعض المكوّنات الجديدة للعام المقبل.

وبالرغم من أنّ أغلب برنامج الحصّة يتركّز بالأساس على العمل على تقييم الإطارات من أجل تحديد أفضلها على صعيد السباق، فإنّ الدرّاجين حسّنوا أزمنتهم بالفعل بالمقارنة مع الحصّة الأولى.

إذ تواجد مافيريك فينياليس في الصدارة لأغلب فترات الحصّة بعد أن نجح في كسر حاجز الـ 100 ثانية عبر دقيقة و39.931 ثانية.

لكن بالوصول إلى الدقائق الأخيرة فقد أقدم الدرّاجون على استخدام إطارات خلفيّة جديدة من أجل الضغط للفّات سريعة وضمان التواجد ضمن العشرة الأوائل في الترتيب المزدوج.

ونجح أغلب الدرّاجين في تحسين أزمنتهم، لكنّ الكلمة الأخيرة كانت من نصيب زاركو الذي بلغ توقيته 1:39.417 دقيقة.

في الأثناء تواجد فينياليس مباشرة خلفه بفارق 0.119 ثانية، بينما واصل أليكس إسبارغارو أداءه القويّ على درّاجة أبريليا وتمكّن من حجز المركز الثالث.

أمّا فابيو كوارتارارو فقد حقّق تقدّمًا جيّدًا بالمقارنة مع الحصّة الصباحيّة وحلّ رابعًا متقدّمًا بـ 0.005 ثانية على براد بيندر.

كما أنّ الثلاثيّ خلفه جوان مير، وأندريا دوفيزيوزو وبول إسبارغارو كان متقاربًا وقريبًا منه، وذلك في ظلّ تغطية أقلّ من نصف ثانية للعشرة الأوائل.

وبعد تواجده في الصدارة في مرحلة ما، تراجع جاك ميلر إلى المركز التاسع أمام فرانكو موربيديللي الفائز بالسباق الماضي في فالنسيا.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدل السرعة كم/س
1 5 France يوهان زاركو دوكاتي 29 1:39.417     169.612
2 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 29 1:39.536 0.119 0.119 169.410
3 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 25 1:39.645 0.228 0.109 169.224
4 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 31 1:39.692 0.275 0.047 169.144
5 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 27 1:39.697 0.280 0.005 169.136
6 36 Spain جوان مير سوزوكي 26 1:39.732 0.315 0.035 169.077
7 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 28 1:39.741 0.324 0.009 169.061
8 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 27 1:39.783 0.366 0.042 168.990
9 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 25 1:39.820 0.403 0.037 168.928
10 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 25 1:39.888 0.471 0.068 168.813
11 6 Germany ستيفان برادل هوندا 28 1:39.909 0.492 0.021 168.777
12 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 26 1:39.939 0.522 0.030 168.726
13 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 30 1:39.946 0.529 0.007 168.715
14 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 27 1:39.966 0.549 0.020 168.681
15 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 26 1:39.977 0.560 0.011 168.662
16 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 27 1:40.085 0.668 0.108 168.480
17 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 25 1:40.213 0.796 0.128 168.265
18 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 33 1:40.338 0.921 0.125 168.055
19 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 28 1:40.547 1.130 0.209 167.706
20 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 32 1:41.256 1.839 0.709 166.532
21 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 28 1:41.279 1.862 0.023 166.494
22 82 Finland ميكا كاليو كاي تي ام 29 1:41.826 2.409 0.547 165.600
أوليفيرا يتصدّر التجارب الحرّة الأولى من جائزة البرتغال الكبرى للموتو جي بي

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
الكاتب مروان الوافي

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