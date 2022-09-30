موتو جي بي: زاركو يتقدّم رباعيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في تايلاند
تقدّم يوهان زاركو رباعيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة تايلاند الكبرى للموتو جي بي أمام فرانشيسكو بانيايا.
بالرغم من الأمطار الغزيرة التي تهاطلت في بداية التجارب الحرّة الثانية لفئة الموتو 3 فإنّ الأجواء تحسّنت بحلول وقت بداية حصّة الموتو جي بي على حلبة بوريرام.
ووضه زاركو المعيار مبكّرًا بتسجيله 1:31.466 دقيقة، في الوقت الذي كان من الواضح فيه أنّ الأمطار السابقة كان لها تأثيرٌ على مستويات التماسك على المسار.
وبقي الوضع هادئًا حتّى دخول الدقائق العشر الأخيرة عندما تفوّق خورخي مارتن على زمن مارك ماركيز البالغ 1:30.523 دقيقة من الحصّة الأولى.
وتتالت التحسينات إثر ذلك إلى أن سجّل زاركو 1:30.281 دقيقة ليضمن الصدارة، وجاء ذلك بعد تفاديه الأعلام الصفراء التي أثّرت على لفّات بعض المنافسين وذلك نتيجة حادثَي ثنائيّ فريق "آر ان اف" دارين بيندر وكال كراتشلو.
وذهب المركز الثاني إلى بانيايا الذي كان على بُعد 0.018 ثانية عن زمن زاركو. وأكمل مارتن ولوكا ماريني رُباعيّة دوكاتي بتواجدهما على مقربة من ثنائيّ الصدارة.
وكان ماريني قد لوقي بغضب متصدّر ترتيب البطولة فابيو كوارتارارو في بداية الحصّة، حيث اضطرّ درّاج للخروج عن المسار في لفّته الأولى وعبّر عن غضبه تجاه ماريني لقاء بقاء الأخير خلفه للاستفادة من عامل السحب.
وذهب المركز الخامس لميغيل أوليفيرا كأفضل البقيّة لصالح كاي تي ام، وتقدّم على مارك ماركيز الذي لم يُحسّن زمنه في الدقائق الأخيرة.
وتواجد المتنافسان على اللقب أليكس إسبارغارو وكوارتارارو في المركزين السابع والثامن على التوالي.
أمّا المركز التاسع فقد كان من نصيب إنيا باستيانيني، بينما أكمل ماركو بيزيكي ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|19
|1:30.281
|181.593
|2
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|20
|1:30.299
|0.018
|0.018
|181.556
|3
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|20
|1:30.471
|0.190
|0.172
|181.211
|4
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|22
|1:30.594
|0.313
|0.123
|180.965
|5
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|21
|1:30.608
|0.327
|0.014
|180.937
|6
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|20
|1:30.714
|0.433
|0.106
|180.726
|7
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|19
|1:30.892
|0.611
|0.178
|180.372
|8
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|21
|1:30.961
|0.680
|0.069
|180.235
|9
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|19
|1:30.963
|0.682
|0.002
|180.231
|10
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|21
|1:30.964
|0.683
|0.001
|180.229
|11
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|18
|1:30.996
|0.715
|0.032
|180.166
|12
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|21
|1:31.088
|0.807
|0.092
|179.984
|13
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|19
|1:31.102
|0.821
|0.014
|179.956
|14
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|19
|1:31.113
|0.832
|0.011
|179.934
|15
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|17
|1:31.155
|0.874
|0.042
|179.851
|16
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|20
|1:31.177
|0.896
|0.022
|179.808
|17
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|20
|1:31.308
|1.027
|0.131
|179.550
|18
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|19
|1:31.330
|1.049
|0.022
|179.507
|19
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|14
|1:31.367
|1.086
|0.037
|179.434
|20
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|17
|1:31.390
|1.109
|0.023
|179.389
|21
|35
|كال كراتشلو
|ياماها
|16
|1:31.651
|1.370
|0.261
|178.878
|22
|45
|تيتسوتا ناجاشيما
|هوندا
|21
|1:31.927
|1.646
|0.276
|178.341
|23
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|18
|1:31.966
|1.685
|0.039
|178.265
|24
|9
|دانيلو بيتروشي
|سوزوكي
|18
|1:32.890
|2.609
|0.924
|176.492
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