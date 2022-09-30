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موتو جي بي / جائزة اليابان الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: زاركو يتقدّم رباعيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في تايلاند

تقدّم يوهان زاركو رباعيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة تايلاند الكبرى للموتو جي بي أمام فرانشيسكو بانيايا.

موتو جي بي: زاركو يتقدّم رباعيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في تايلاند

بالرغم من الأمطار الغزيرة التي تهاطلت في بداية التجارب الحرّة الثانية لفئة الموتو 3 فإنّ الأجواء تحسّنت بحلول وقت بداية حصّة الموتو جي بي على حلبة بوريرام.

ووضه زاركو المعيار مبكّرًا بتسجيله 1:31.466 دقيقة، في الوقت الذي كان من الواضح فيه أنّ الأمطار السابقة كان لها تأثيرٌ على مستويات التماسك على المسار.

وبقي الوضع هادئًا حتّى دخول الدقائق العشر الأخيرة عندما تفوّق خورخي مارتن على زمن مارك ماركيز البالغ 1:30.523 دقيقة من الحصّة الأولى.

وتتالت التحسينات إثر ذلك إلى أن سجّل زاركو 1:30.281 دقيقة ليضمن الصدارة، وجاء ذلك بعد تفاديه الأعلام الصفراء التي أثّرت على لفّات بعض المنافسين وذلك نتيجة حادثَي ثنائيّ فريق "آر ان اف" دارين بيندر وكال كراتشلو.

وذهب المركز الثاني إلى بانيايا الذي كان على بُعد 0.018 ثانية عن زمن زاركو. وأكمل مارتن ولوكا ماريني رُباعيّة دوكاتي بتواجدهما على مقربة من ثنائيّ الصدارة.

وكان ماريني قد لوقي بغضب متصدّر ترتيب البطولة فابيو كوارتارارو في بداية الحصّة، حيث اضطرّ درّاج للخروج عن المسار في لفّته الأولى وعبّر عن غضبه تجاه ماريني لقاء بقاء الأخير خلفه للاستفادة من عامل السحب.

وذهب المركز الخامس لميغيل أوليفيرا كأفضل البقيّة لصالح كاي تي ام، وتقدّم على مارك ماركيز الذي لم يُحسّن زمنه في الدقائق الأخيرة.

وتواجد المتنافسان على اللقب أليكس إسبارغارو وكوارتارارو في المركزين السابع والثامن على التوالي.

أمّا المركز التاسع فقد كان من نصيب إنيا باستيانيني، بينما أكمل ماركو بيزيكي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 5 France يوهان زاركو دوكاتي 19 1:30.281     181.593
2 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 20 1:30.299 0.018 0.018 181.556
3 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 20 1:30.471 0.190 0.172 181.211
4 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 22 1:30.594 0.313 0.123 180.965
5 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 21 1:30.608 0.327 0.014 180.937
6 93 Spain مارك ماركيز هوندا 20 1:30.714 0.433 0.106 180.726
7 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 19 1:30.892 0.611 0.178 180.372
8 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 21 1:30.961 0.680 0.069 180.235
9 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 19 1:30.963 0.682 0.002 180.231
10 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 21 1:30.964 0.683 0.001 180.229
11 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 18 1:30.996 0.715 0.032 180.166
12 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 21 1:31.088 0.807 0.092 179.984
13 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 19 1:31.102 0.821 0.014 179.956
14 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 19 1:31.113 0.832 0.011 179.934
15 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 17 1:31.155 0.874 0.042 179.851
16 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 1:31.177 0.896 0.022 179.808
17 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 20 1:31.308 1.027 0.131 179.550
18 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 19 1:31.330 1.049 0.022 179.507
19 40 South Africa دارين بيندر ياماها 14 1:31.367 1.086 0.037 179.434
20 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 17 1:31.390 1.109 0.023 179.389
21 35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 16 1:31.651 1.370 0.261 178.878
22 45 Japan تيتسوتا ناجاشيما هوندا 21 1:31.927 1.646 0.276 178.341
23 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 18 1:31.966 1.685 0.039 178.265
24 9 Italy دانيلو بيتروشي سوزوكي 18 1:32.890 2.609 0.924 176.492
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