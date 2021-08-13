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موتو جي بي / جائزة النمسا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: زاركو يتصدّر التجارب الحرّة بفارقٍ مريح أمام مير في النمسا

سجّل الفرنسي يوهان زاركو الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة النمسا الكبرى للموتو جي بي متقدّمًا بفارق مريح على جوان مير درّاج سوزوكي.

موتو جي بي: زاركو يتصدّر التجارب الحرّة بفارقٍ مريح أمام مير في النمسا

بالرغم من إقامة السباق على ذات الحلبة لعطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي، إلّا أنّ تغيير ميشلان لتركيبات الإطارات دفع الدرّاجين للتواجد على الحلبة وتجربة الإعدادات المناسبة.

ومثلما كان عليه الحال في التجارب الحرّة الأولى نهاية الأسبوع الماضي، تواجد ناكاغامي في الصدارة مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى أمام كوارتارارو بتوقيت وقدره 1:23.810 دقيقة.

ومجدّدًا واجه الدرّاجون صرامة واضحة من إدارة السباق على صعيد حدود المسار وتمّ شطب الكثير من الأزمنة.

وبالوصول إلى الدقائق الأخحيرة فقد قفز مير حامل اللقب إلى الصدارة بـ 1:23.625 دقيقة.

وتواصلت التحسينات وجاء الدور إثر ذلك على يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي الذي استخدم إطارًا خلفيًا ليّنًا، وقدّم الفرنسيّ لفّتين سريعتين للغاية بلغت أفضلهما 1:22.827 دقيقة ليضمن الصدارة.

وذهب المركز الثاني إلى مير الذي عاد مبكّرًا إلى مرآب فريقه ولم يستخدم إطارًا ليّنًا ما ترك الفارق بينه وبين زاركو 0.798 ثانية.

 ووضع أليكس رينز درّاجة سوزوكي الثانية في المركز الثالث بعد تقدّمه على زمن ناكاغامي المبكّر من الحصّة.

يأتي هذا الأداء من سوزوكي على إثر اعتماد الفريق أخيرًا لجهاز التحكّم في ارتفاع القسم الخلفيّ من الدرّاجة وذلك بعد معاناة ثنائيّ الفريق في النصف الأوّل من الموسم.

وكان المركز الخامس من نصيب أليكس إسبارغارو الذي تقدّم على كوارتارارو الذي توقّفت درّاجته في الدقائق الأخيرة.

وحلّ أليكس ماركيز سابعًا متقدّمًا على فرانشيسكو بانيايا ومارك ماركيز، بينما أكمل الفائز بسباق ستيريا نهاية الأسبوع الماضي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 5 France يوهان زاركو دوكاتي 22 1:22.827     188.025 316
2 36 Spain جوان مير سوزوكي 20 1:23.625 0.798 0.798 186.231 310
3 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 22 1:23.730 0.903 0.105 185.997 308
4 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 21 1:23.790 0.963 0.060 185.864 313
5 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 16 1:23.841 1.014 0.051 185.751 313
6 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 21 1:23.865 1.038 0.024 185.698 307
7 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 1:23.881 1.054 0.016 185.663 315
8 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 23 1:23.903 1.076 0.022 185.614 316
9 93 Spain مارك ماركيز هوندا 22 1:23.967 1.140 0.064 185.472 313
10 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 21 1:24.044 1.217 0.077 185.302 313
11 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 22 1:24.097 1.270 0.053 185.186 317
12 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 22 1:24.237 1.410 0.140 184.878 314
13 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 23 1:24.330 1.503 0.093 184.674 313
14 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 23 1:24.335 1.508 0.005 184.663 308
15 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 22 1:24.347 1.520 0.012 184.637 309
16 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 24 1:24.492 1.665 0.145 184.320 315
17 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 22 1:24.528 1.701 0.036 184.241 316
18 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 21 1:24.755 1.928 0.227 183.748 306
19 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 21 1:24.792 1.965 0.037 183.668 307
20 35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 21 1:25.295 2.468 0.503 182.585 305
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