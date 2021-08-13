موتو جي بي: زاركو يتصدّر التجارب الحرّة بفارقٍ مريح أمام مير في النمسا

بالرغم من إقامة السباق على ذات الحلبة لعطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي، إلّا أنّ تغيير ميشلان لتركيبات الإطارات دفع الدرّاجين للتواجد على الحلبة وتجربة الإعدادات المناسبة.

ومثلما كان عليه الحال في التجارب الحرّة الأولى نهاية الأسبوع الماضي، تواجد ناكاغامي في الصدارة مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى أمام كوارتارارو بتوقيت وقدره 1:23.810 دقيقة.

ومجدّدًا واجه الدرّاجون صرامة واضحة من إدارة السباق على صعيد حدود المسار وتمّ شطب الكثير من الأزمنة.

وبالوصول إلى الدقائق الأخحيرة فقد قفز مير حامل اللقب إلى الصدارة بـ 1:23.625 دقيقة.

وتواصلت التحسينات وجاء الدور إثر ذلك على يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي الذي استخدم إطارًا خلفيًا ليّنًا، وقدّم الفرنسيّ لفّتين سريعتين للغاية بلغت أفضلهما 1:22.827 دقيقة ليضمن الصدارة.

وذهب المركز الثاني إلى مير الذي عاد مبكّرًا إلى مرآب فريقه ولم يستخدم إطارًا ليّنًا ما ترك الفارق بينه وبين زاركو 0.798 ثانية.

ووضع أليكس رينز درّاجة سوزوكي الثانية في المركز الثالث بعد تقدّمه على زمن ناكاغامي المبكّر من الحصّة.

يأتي هذا الأداء من سوزوكي على إثر اعتماد الفريق أخيرًا لجهاز التحكّم في ارتفاع القسم الخلفيّ من الدرّاجة وذلك بعد معاناة ثنائيّ الفريق في النصف الأوّل من الموسم.

وكان المركز الخامس من نصيب أليكس إسبارغارو الذي تقدّم على كوارتارارو الذي توقّفت درّاجته في الدقائق الأخيرة.

وحلّ أليكس ماركيز سابعًا متقدّمًا على فرانشيسكو بانيايا ومارك ماركيز، بينما أكمل الفائز بسباق ستيريا نهاية الأسبوع الماضي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: