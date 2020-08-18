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موتو جي بي: زاركو يتّجه للخضوع إلى عمليّة على معصمه بعد حادثه في النمسا

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موتو جي بي: زاركو يتّجه للخضوع إلى عمليّة على معصمه بعد حادثه في النمسا
18-08-2020

سيخضع يوهان زاركو لعمليّة جراحيّة غدًا الأربعاء بعد اكتشاف وجود كسرٍ في معصمه أمسٍ الإثنين على إثر الحادث المروّع الذي شهده سباق جائزة النمسا الكبرى للموتو جي بي.

كان درّاج أفينتيا دوكاتي طرفًا في حادث على سرعة عالية مع فرانكو موربيديللي في اللفّة التاسعة من سباق النمسا، وذلك بعد أن اصطدم الأخير بالقسم الخلفيّ لدرّاجة الفرنسيّ عند الدخول إلى المنعطف الثالث.

وواصلت درّاجتاهما السير بسرعة عالية حيث بالكاد تفادت درّاجة ياماها الاصطدام بفالنيتو روسي، بينما اصطدمت درّاجة زاركو بالحاجز الجانبيّ وعادت إلى الحلبة وبالكاد تفادت ضرب مافيريك فينياليس.

لكنّ فحوصات إضافيّة يوم الإثنين كشفت عن وجود كسرٍ في معصم زاركو الأيمن، حيث سيخضع لعمليّة جراحيّة غدًا الأربعاء في إيطاليا، لكنّه لا يزال ينوي المشاركة في جائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

"إنّها عمليّة كلاسيكيّة، عبر تثبيت برغيّ لتصليح العظم المنكسر" قال زاركو لصحيفة ليكيب الفرنسيّة.

واضاف: "سأعود إلى النمسا صباح الخميس للخضوع للفحوصات الطبيّة لرؤية إن كنت قادرًا على قيادة الدرّاجة نهاية هذا الأسبوع أم لا".

وكانت الحادثة قد تسبّبت في موجة من الغضب والانتقادات في البادوك، حيث وجّه الكثيرون اصبع الاتّهام لزاركو لاتّباعه خطًا غير تقليديّ للكبح عند تلك المنطقة.

وبالرغم من عدم توجيه أيّ عقوبة له واعتبار الواقعة حادثة تسابق طبيعيّة، من المتوقّع أن يطرح حُكّام "فيا" بعض الأسئلة على زاركو بشأن الحادثة ضمن عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

اقرأ أيضاً:

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