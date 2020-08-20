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موتو جي بي: زاركو لن يُشارك في تجارب الجمعة من جائزة ستيريا الكبرى

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موتو جي بي: زاركو لن يُشارك في تجارب الجمعة من جائزة ستيريا الكبرى

لن يُشارك يوهان زاركو درّاج أفينتيا دوكاتي في حصّتي التجارب الحرّة يوم الجمعة بعد فشله في الإيفاء بالمتطلّبات الجسديّة لدى خضوعه للاختبار الطبيّ قبيل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع.

كان زاركو طرفًا في حادث قويّ على سرعة تجاوزت الـ 300 كلم/س مع فرانكو موربيديللي درّاج بيتروناس ياماها عند المنعطف الثالث من حلبة ريد بُل رينغ.

وبالرغم من أنّ الفحوصات الأوليّة أظهرت عدم إصابتهما بأيّة أضرار جديّة، إلّا أنّه اتّضح يوم الإثنين بأنّ زاركو يُعاني من كسر في معصمه الأيمن.

وخضع الفرنسيّ لعمليّة حراحيّة في إيطاليا يوم الأربعاء وسافر صباح اليوم إلى النمسا لخوض السباق الثاني على حلبة شبيلبرغ نهاية هذا الأسبوع.

ولا يُمكن لدرّاجٍ طلب الخضوع لفحصٍ طبيّ إلّا بعد مرور 48 ساعة على الأقلّ منذ خضوعه للعمليّة وفق قوانين الموتو جي بي، ما يعني أنّ زاركو لم يتمّ اعتباره في لياقة جيّدة للقيادة بعد.

ويُمكن له طلب مراجعة يوم الجمعة بعد إكمال الـ 48 ساعة الإجباريّة منذ عمليّته، وفي حال اعتُبر في لياقة جيّدة فسيُسمح له بالمشاركة في جائزة ستيريا الكبرى بدءًا من التجارب الثالثة صباح السبت.

لكنّه حاليًا لن يكون قادرًا على المشاركة في حصّتي التجارب يوم الجمعة.

كما يتّجه زاركو لحضور احتماع مع المراقبين لشرح جانبه من الحادث، وذلك على إثر موجة انتقادات من درّاجين بشأن اتّباعه لخطٍ غير معتاد عند الكبح، حيث وصفه موربيديللي بـ "نصف القاتل".

وكانت الموتو جي بي قد أعلنت اليوم الخميس عن إدخال بعض التغييرات على حلبة ريد بُل رينغ على إثر الحادث المروّع، وذلك عبر تمديد الحاجز على الخطّ الخارجيّ من المنعطف الثالث.

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