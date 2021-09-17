موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية الممطرة والمتاعب تُلاحق كوارتارارو

بالشكل الذي انتهت عليه الحصّة الأولى، انطلقت التجارب الحرّة الثانية في أجواء ماطرة وهو ما تسبّب في تلكّؤ من قبل الدرّاجين للدخول إلى الحلبة في المراحل الأولى.

وكانت الظروف صعبة للغاية في ظلّ كثرة المياه، حيث كاد فالنتينو روسي أن يتعرّض لحادث في المنعطف الثامن، وعبر على المنطقة الحصويّة قبل أن يتمكّن من السيطرة على درّاجته وإبطائها دون السقوط.

لكنّ الأمر ذاته لم ينطبق على إينيا باستيانيني الذي سقط عند المنعطف الأوّل بعد رُبع ساعة تقريبًا من بداية الحصّة.

أمّا الضحيّة التالية فقد كان إيكر ليكون الذي قُذف بشكلٍ مرعب عن درّاجته وسقط بقوّة على الأسفلت، ولحسن حظّه لم تصطدمه درّاجته التي واصلت السير لوحدها.

ولم يتعرّض الإسباني لإصابات، حيث عاد إلى مرآب فريقه وشرح ما حدث.

وعلى صعيد الترتيب فقد نجح زاركو في اللفّة الأخيرة بعد نهاية زمن الحصّة في انتزاع الصدارة مُسجّلًا 1:42.097 دقيقة.

وتقدّم الفرنسي على ثنائيّ دوكاتي فرانشيسكو بانيايا وجاك ميلر بأكثر من نصف ثانية.

أمّا جوان مير فقد تواجد في المركز الخامس لصالح سوزوكي الذي تقدّم على مارك ماركيز وميغيل أوليفيرا.

ووضع دانيلو بيتروشي درّاجة الفريق الرديف لكاي تي ام في المركز السابع أمام أليكس إسبارغارو.

وانتهى المطاف بليكونا في المركز التاسع، في حين أكمل أليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.

ومثلما بات معتادًا هذا الموسم فإنّ ياماها تُعاني بشدّة في هذه الظروف، حيث كان العائد من الإصابة فرانكو موربيديللي أفضل درّاجي الصانع الياباني في المركز الـ 13.

في المقابل اقتصر متصدّر ترتيب البطولة فابيو كوارتارارو على المركز الـ 18، وسيكون في مواجهة متاعب حقيقيّة في حال كان سباق الأحد ممطرًا.

نتيجة التجارب: