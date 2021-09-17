تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / روسي: دوفيزيوزو "اسمٌ مهم" للموتو جي بي
موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية الممطرة والمتاعب تُلاحق كوارتارارو

تصدّر الفرنسي يوهان زاركو حصّة التجارب الحرّة الثانية الممطرة من جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي بفارق مريح، في الوقت الذي عانى فيه فابيو كوارتارارو في هذه الظروف واقتصر على المركز الـ 18.

موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية الممطرة والمتاعب تُلاحق كوارتارارو

بالشكل الذي انتهت عليه الحصّة الأولى، انطلقت التجارب الحرّة الثانية في أجواء ماطرة وهو ما تسبّب في تلكّؤ من قبل الدرّاجين للدخول إلى الحلبة في المراحل الأولى.

وكانت الظروف صعبة للغاية في ظلّ كثرة المياه، حيث كاد فالنتينو روسي أن يتعرّض لحادث في المنعطف الثامن، وعبر على المنطقة الحصويّة قبل أن يتمكّن من السيطرة على درّاجته وإبطائها دون السقوط.

لكنّ الأمر ذاته لم ينطبق على إينيا باستيانيني الذي سقط عند المنعطف الأوّل بعد رُبع ساعة تقريبًا من بداية الحصّة.

أمّا الضحيّة التالية فقد كان إيكر ليكون الذي قُذف بشكلٍ مرعب عن درّاجته وسقط بقوّة على الأسفلت، ولحسن حظّه لم تصطدمه درّاجته التي واصلت السير لوحدها.

ولم يتعرّض الإسباني لإصابات، حيث عاد إلى مرآب فريقه وشرح ما حدث.

وعلى صعيد الترتيب فقد نجح زاركو في اللفّة الأخيرة بعد نهاية زمن الحصّة في انتزاع الصدارة مُسجّلًا 1:42.097 دقيقة.

وتقدّم الفرنسي على ثنائيّ دوكاتي فرانشيسكو بانيايا وجاك ميلر بأكثر من نصف ثانية.

أمّا جوان مير فقد تواجد في المركز الخامس لصالح سوزوكي الذي تقدّم على مارك ماركيز وميغيل أوليفيرا.

ووضع دانيلو بيتروشي درّاجة الفريق الرديف لكاي تي ام في المركز السابع أمام أليكس إسبارغارو.

وانتهى المطاف بليكونا في المركز التاسع، في حين أكمل أليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.

ومثلما بات معتادًا هذا الموسم فإنّ ياماها تُعاني بشدّة في هذه الظروف، حيث كان العائد من الإصابة فرانكو موربيديللي أفضل درّاجي الصانع الياباني في المركز الـ 13.

في المقابل اقتصر متصدّر ترتيب البطولة فابيو كوارتارارو على المركز الـ 18، وسيكون في مواجهة متاعب حقيقيّة في حال كان سباق الأحد ممطرًا.

نتيجة التجارب:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 5 France يوهان زاركو دوكاتي 20 1:42.097     149.081
2 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 21 1:42.650 0.553 0.553 148.278
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 16 1:42.719 0.622 0.069 148.179
4 36 Spain جوان مير سوزوكي 18 1:42.910 0.813 0.191 147.903
5 93 Spain مارك ماركيز هوندا 18 1:42.921 0.824 0.011 147.888
6 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 22 1:43.234 1.137 0.313 147.439
7 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 19 1:43.329 1.232 0.095 147.304
8 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 15 1:43.629 1.532 0.300 146.877
9 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 14 1:43.722 1.625 0.093 146.746
10 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 1:43.739 1.642 0.017 146.722
11 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 18 1:43.760 1.663 0.021 146.692
12 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 12 1:43.811 1.714 0.051 146.620
13 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 19 1:43.844 1.747 0.033 146.573
14 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 15 1:43.901 1.804 0.057 146.493
15 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 20 1:43.906 1.809 0.005 146.486
16 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 20 1:44.130 2.033 0.224 146.171
17 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 16 1:44.203 2.106 0.073 146.068
18 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 1:44.205 2.108 0.002 146.065
19 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 19 1:44.266 2.169 0.061 145.980
20 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 1:44.404 2.307 0.138 145.787
21 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 15 1:44.530 2.433 0.126 145.611
22 6 Germany ستيفان برادل هوندا 18 1:44.713 2.616 0.183 145.357
23 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 20 1:44.970 2.873 0.257 145.001
24 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:44.992 2.895 0.022 144.971
المشاركات
التعليقات
روسي: دوفيزيوزو "اسمٌ مهم" للموتو جي بي

المقال السابق

روسي: دوفيزيوزو "اسمٌ مهم" للموتو جي بي
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس: "لا ضرورة قصوى" لاستعمال محرك إضافي في سيارة هاميلتون

2
فورمولا 1

تحليل: كيف يدمّر فيرشتابن معركته على اللقب في مواجهة هاميلتون؟

1 س
3
فورمولا 1

تشو بات أوفر السائقين حظاً لنيل المقعد الثاني مع ألفا روميو في 2022

4 س
4
فورمولا 1

وثائقي نتفليكس عن شوماخر يرفع النقاب عن وجهَي البارون الأحمر في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

فيراري: تصفيات الجمعة أفضل بشكل كبير لكن يوم السبت بحاجة للتحسين

7 س
أحدث الأخبار
موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية الممطرة والمتاعب تُلاحق كوارتارارو
موتو جي بي

موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية الممطرة والمتاعب تُلاحق كوارتارارو

44د
روسي: دوفيزيوزو "اسمٌ مهم" للموتو جي بي
موتو جي بي

روسي: دوفيزيوزو "اسمٌ مهم" للموتو جي بي

2 س
موتو جي بي: فينياليس يتصدّر التجارب الحرّة الأولى قبل تهاطل الأمطار في ميزانو
موتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس يتصدّر التجارب الحرّة الأولى قبل تهاطل الأمطار في ميزانو

5 س
موربيديللي: ياماها "لم تكن مدينة لي" بمقعد مصنعي لكنني "أستحقه"
موتو جي بي

موربيديللي: ياماها "لم تكن مدينة لي" بمقعد مصنعي لكنني "أستحقه"

21 س
ياماها تعلن عن صفقتَي موربيديللي ودوفيزيوزو في الموتو جي بي
موتو جي بي

ياماها تعلن عن صفقتَي موربيديللي ودوفيزيوزو في الموتو جي بي

16-09-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس: "لا ضرورة قصوى" لاستعمال محرك إضافي في سيارة هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: "لا ضرورة قصوى" لاستعمال محرك إضافي في سيارة هاميلتون

تحليل: كيف يدمّر فيرشتابن معركته على اللقب في مواجهة هاميلتون؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف يدمّر فيرشتابن معركته على اللقب في مواجهة هاميلتون؟

تشو بات أوفر السائقين حظاً لنيل المقعد الثاني مع ألفا روميو في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

تشو بات أوفر السائقين حظاً لنيل المقعد الثاني مع ألفا روميو في 2022

وثائقي نتفليكس عن شوماخر يرفع النقاب عن وجهَي البارون الأحمر في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

وثائقي نتفليكس عن شوماخر يرفع النقاب عن وجهَي البارون الأحمر في الفورمولا واحد

فيراري: تصفيات الجمعة أفضل بشكل كبير لكن يوم السبت بحاجة للتحسين
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: تصفيات الجمعة أفضل بشكل كبير لكن يوم السبت بحاجة للتحسين

موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية الممطرة والمتاعب تُلاحق كوارتارارو
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية الممطرة والمتاعب تُلاحق كوارتارارو

هيل: حادثة فيرشتابن وهاميلتون انعكاسٌ لعدم القدرة على "التحكم بالنفس"
فورمولا 1 فورمولا 1

هيل: حادثة فيرشتابن وهاميلتون انعكاسٌ لعدم القدرة على "التحكم بالنفس"

مرسيدس مستعدة للتخلّي عن نظام "ام.جي.يو-اتش" لتسهيل دخول فولكسفاغن إلى الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس مستعدة للتخلّي عن نظام "ام.جي.يو-اتش" لتسهيل دخول فولكسفاغن إلى الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية الممطرة والمتاعب تُلاحق كوارتارارو
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية الممطرة والمتاعب تُلاحق كوارتارارو

روسي: دوفيزيوزو "اسمٌ مهم" للموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

روسي: دوفيزيوزو "اسمٌ مهم" للموتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس يتصدّر التجارب الحرّة الأولى قبل تهاطل الأمطار في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس يتصدّر التجارب الحرّة الأولى قبل تهاطل الأمطار في ميزانو

موربيديللي: ياماها "لم تكن مدينة لي" بمقعد مصنعي لكنني "أستحقه"
موتو جي بي موتو جي بي

موربيديللي: ياماها "لم تكن مدينة لي" بمقعد مصنعي لكنني "أستحقه"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.