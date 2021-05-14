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موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية المليئة بالحوادث في فرنسا

تقدّم يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي على مواطنه الفرنسيّ فابيو كوارتارارو في التجارب الحرّة اللثانية الجافة المليئة بالحوادث ضمن جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي.

موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية المليئة بالحوادث في فرنسا

كانت سماء حلبة لومان مغيّمة قبيل انطلاق الحصّة الثانية، وهو ما دفع الجميع للدخول سريعًا إلى الحلبة مع بداية الفترة تحسّبًا لإمكانيّة هطول الأمطار.

ووضع أليكس إسبارغارو المعيار مبكّرًا بتسجيله 1:35.466 دقيقة على متن درّاجة أبريليا.

لكنّ كوارتارارو تقدّم عليه لاحقًا بفارق أكثر من ثانية وتواصل انهيار الأزمنة بشكلٍ مستمر مع تقدّم الحصّة إلى أن سجّل الفرنسي 1:32.689 دقيقة مع بقاء 10 دقائق على النهاية.

ولم يكتفِ درّاج ياماها عند ذلك الحدّ، بل عاد لتحسين زمنه بحوالي 0.8 ثانية وبدا أنّه متّجهٌ لضمان الصدارة، لكنّ مواطنه زاركو سحب البساط من تحت قدميه بعد أن سجّل 1:31.747 دقيقة ليضمن الصدارة أمامه بفارق 0.095 ثانية.

وحلّ مافيريك فينياليس درّاج ياماها الآخر ثالثًا، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب الأربعة الأوائل ضمن ما قد يكون عبوره المباشر الأوّل للقسم الثاني من التصفيات منذ جائزة قطر الكبرى الافتتاحيّة هذا الموسم.

وتواجد فرانكو موربيديللي في المركز الخامس، بينما قدّم ميغيل أوليفيرا أداءً قويًا على متن درّاجة كاي.تي.ام ليتقدّم على جاك ميلر الفائز بجولة إسبانيا – الذي سقط عن درّاجته دوكاتي عند منعطف "موزيه" الضيّق في منتصف الحصّة.

وضمن مارك ماركيز تواجد درّاجتَي الفريق المصنعيّ لهوندا ضمن العشرة الأوائل مع نهاية مجريات الجمعة بحلوله ثامنًا، بينما أكمل فالنتينو روسي وتاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

وعرفت الحصّة تعرّض ثنائيّ سوزوكي أليكس رينز وجوان مير لحادثٍ لكلٍ منهما ما تركهما خارج العشرة الأوائل، كما تعرّض فرانشيسكو بانيايا متصدّر الترتيب العام لحادث بدوره.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 5 France يوهان زاركو دوكاتي 21 1:31.747     174.296
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 16 1:31.842 0.095 0.095 174.116
3 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 22 1:32.136 0.389 0.294 173.560
4 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 23 1:32.137 0.390 0.001 173.558
5 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 21 1:32.279 0.532 0.142 173.291
6 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 1:32.296 0.549 0.017 173.259
7 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 1:32.361 0.614 0.065 173.138
8 93 Spain مارك ماركيز هوندا 19 1:32.632 0.885 0.271 172.631
9 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 24 1:32.669 0.922 0.037 172.562
10 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 20 1:32.711 0.964 0.042 172.484
11 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 18 1:32.762 1.015 0.051 172.389
12 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 12 1:32.800 1.053 0.038 172.318
13 36 Spain جوان مير سوزوكي 22 1:32.908 1.161 0.108 172.118
14 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 12 1:32.946 1.199 0.038 172.048
15 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 20 1:33.040 1.293 0.094 171.874
16 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 1:33.117 1.370 0.077 171.732
17 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 22 1:33.204 1.457 0.087 171.572
18 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 22 1:33.361 1.614 0.157 171.283
19 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 16 1:33.536 1.789 0.175 170.963
20 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 21 1:33.985 2.238 0.449 170.146
21 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 20 1:34.147 2.400 0.162 169.853
22 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 19 1:34.520 2.773 0.373 169.183
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