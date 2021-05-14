موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية المليئة بالحوادث في فرنسا

كانت سماء حلبة لومان مغيّمة قبيل انطلاق الحصّة الثانية، وهو ما دفع الجميع للدخول سريعًا إلى الحلبة مع بداية الفترة تحسّبًا لإمكانيّة هطول الأمطار.

ووضع أليكس إسبارغارو المعيار مبكّرًا بتسجيله 1:35.466 دقيقة على متن درّاجة أبريليا.

لكنّ كوارتارارو تقدّم عليه لاحقًا بفارق أكثر من ثانية وتواصل انهيار الأزمنة بشكلٍ مستمر مع تقدّم الحصّة إلى أن سجّل الفرنسي 1:32.689 دقيقة مع بقاء 10 دقائق على النهاية.

ولم يكتفِ درّاج ياماها عند ذلك الحدّ، بل عاد لتحسين زمنه بحوالي 0.8 ثانية وبدا أنّه متّجهٌ لضمان الصدارة، لكنّ مواطنه زاركو سحب البساط من تحت قدميه بعد أن سجّل 1:31.747 دقيقة ليضمن الصدارة أمامه بفارق 0.095 ثانية.

وحلّ مافيريك فينياليس درّاج ياماها الآخر ثالثًا، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب الأربعة الأوائل ضمن ما قد يكون عبوره المباشر الأوّل للقسم الثاني من التصفيات منذ جائزة قطر الكبرى الافتتاحيّة هذا الموسم.

وتواجد فرانكو موربيديللي في المركز الخامس، بينما قدّم ميغيل أوليفيرا أداءً قويًا على متن درّاجة كاي.تي.ام ليتقدّم على جاك ميلر الفائز بجولة إسبانيا – الذي سقط عن درّاجته دوكاتي عند منعطف "موزيه" الضيّق في منتصف الحصّة.

وضمن مارك ماركيز تواجد درّاجتَي الفريق المصنعيّ لهوندا ضمن العشرة الأوائل مع نهاية مجريات الجمعة بحلوله ثامنًا، بينما أكمل فالنتينو روسي وتاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

وعرفت الحصّة تعرّض ثنائيّ سوزوكي أليكس رينز وجوان مير لحادثٍ لكلٍ منهما ما تركهما خارج العشرة الأوائل، كما تعرّض فرانشيسكو بانيايا متصدّر الترتيب العام لحادث بدوره.

نتيجة الحصّة: