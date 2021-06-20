موتو جي بي: زاركو تخوّف من "اشتعال" درّاجته بعد حادثه في تصفيات ألمانيا

خطف الدرّاج الفرنسي المركز الأوّل في القسم الثاني من تصفيات ساكسنرينغ مع بقاء أقلّ من دقيقتَين على النهاية بتوقيت وقدره 1:20.236 دقيقة.

وبضغطه للفّة ثانية، سقط زاركو عند المنعطف الخامس الأيسر، لكنّه تشبّث بمركزه الأوّل بعد فشل الآخرين في تحقيق مكاسب لإزاحته.

وقال زاركو: "أنا سعيدٌ ومتفاجئ في ذات الوقت".

وأضاف: "حاولت الضغط قليلًا في اللفّة الأخيرة، لكنّني أعتقد بأنّني ملت أكثر من اللازم في المنعطف الخامس، وأغلقت الإطار الأمامي. لحسن الحظّ لم يكن ذلك منعطفًا سريعًا وكنت مائلًا بالكامل، لذا كان الأمر عبارة عن انزلاق فحسب".

وأكمل: "اصطدمت الدرّاجة بالحاجز المقابل، وكان هناك بعض الدخان وطلبت من المارشلز محاولة إبعاد الدرّاجة بأسرع شكلٍ ممكن كي لا تشتعل".

وأردف: "احتجت لبعض الوقت للهدوء ووضع عقلي في الموضع الصحيح، كون كلّ شيء كان جيّدًا".

ويتواجد زاركو في المركز الثاني في ترتيب البطولة على إثر سلسلة من أربعة مراكز ثانية في 2021، وهو يملك فرصة لتقليص فارق الـ 14 نقطة بينه وبين فابيو كوارتارارو متصدّر البطولة الذي سينطلق ثانيًا.

لكنّ درّاج براماك يعتقد بأنّه سيكون من المتفائل استهداف الفوز بالسباق كونه لا يزال غير متأكّد من وتيرته بالمقارنة مع وتيرة كوارتارارو.