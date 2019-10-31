موتو جي بي: زاركو بحاجة للمركز السابع على الأقل في سيبانغ لإثبات جدارته

شارك زاركو في سباقه الأول مع هوندا الأسبوع الماضي في أستراليا مكان المصاب تاكاكي ناكاغامي، لينهي بفارق 26 ثانية خلف الفائز وبالمركز 13.

وكان زاركو قد وضع لنفسه هدف الإنهاء ضمن المراكز العشرة في أستراليا، حيث اعترف الآن أن هدفه هو المراكز السبعة الأولى في سيبانغ لإثبات جدارته.

حيث قال: "لا بد من الإنهاء بالمراكز السبعة الأولى على الأقل، لأظهر أنني دراج تنافسي وبوسعي مجاراة دراجي الصدارة. إن وصلت إلى المركز السابع وكان بول إسبارغارو (زميله السابق) خامساً، أعتقد أنني سأكون راضياً. لذا سنرى كيف ستسير الأمور".

وأكمل: "بالنسبة لي، لا بد من التقدم في المراكز. منافسة بول في أستراليا كانت ممتعة، وربما كان بوسعي تقديم سرعة أكثر بقليل منه، لكنني لم أستطع الاستفادة من ذلك".

وتابع: "لقد كان قريباً مني ومن ثم خضنا منافسة. وبعدها بدأنا بخسارة الوقت".

واستكمل: "إن قمت بعمل جيد، وتمكنت من إدارة كل شيء بشكل جيد، فستكون ضمن المركز الذي تريده. ليس هناك ضغوط، بل أن أكون صريحاً مع نفسي، هذا كل ما هنالك".

بالمقابل، أحد أهم الجوانب التي يركز عليها زاركو تتمحور حول فهم سبب هيمنة مارك ماركيز الواضحة على دراجة "آر سي 213في" خلال المواسم الأخيرة.

كما كشف أنه قام بالفعل بدراسة بيانات ماركيز في فيليب آيلاند، حيث قال أن بطل العالم يمتلك "تحكماً طبيعياً" بالدراجة، ما يعني أنه يقدم كل شيء إلى الحدود القصوى على الدوام، وذلك أمر يحاول تعلمه.

حيث قال: "كان بوسعي رؤية بعض الأمور المثيرة للاهتمام (في بيانات ماركيز)".

وأكمل: "حاولت التعلم منه، لكنني لن أقول ما لاحظته لأنني أبقي ذلك لنفسي وأحاول العمل على تحسين أدائي".

واختتم: "مارك يتحكم في كل شيء، ويمكنك فهم ذلك لأن تحكمه طبيعي، ودائماً على الحدود القصوى. لهذا كان الأفضل على مدار المواسم السابقة، ولهذا أحاول التعلم منه".

يشار إلى أنّ ناكاغامي خضع لعملية جراحية ناجحة يوم الأربعاء لكتفه، وسيعود إلى المنافسات خلال تجارب ما قبل الموسم في شهر فبراير/شباط المقبل.