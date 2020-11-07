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موتو جي بي / جائزة أوروبا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: زاركو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة لجائزة أوروبا الكبرى وروسي يعود

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موتو جي بي: زاركو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة لجائزة أوروبا الكبرى وروسي يعود

فرض يوهان زاركو درّاج أفينتيا سيطرته على مجريات التجارب الحرة الثالثة ضمن أجواء ماطرة في جائزة أوروبا الكبرى، بينما حلّ فابيو كوارتارارو في المركز الـ 19 بفارق 3.2 ثانية عن الصدارة.

بسبب المسار المبلل، لم تشهد الحصة تحسينات على الأزمنة المجمعة، ليتحدد درّاجو القسم الأول للتصفيات وفق نتائج التجارب الحرة الثانية من يوم أمس الجمعة.

وقد عبر كوارتارارو مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات بعدما أنهى تجارب الجمعة بالمركز التاسع الإجمالي، لكنّ التجارب الثالثة بدت صعبة للغاية على درّاج "بيتروناس اس آر تي"، الذي تواصلت معاناته مع الافتقار للسيطرة على القسم الأمامي من دراجته ضمن الأجواء الماطرة.

في المقابل، تقدّم زاركو إلى صدارة ترتيب الحصة بعد 6 دقائق من بدايتها، مع توقيت بلغ دقيقة و42.985 ثانية، قبل أن يتناوب الصدارة مع ميغيل أوليفيرا درّاج تيك3 وستيفان برادل درّاج هودا في المراحل الأولى من الحصة.

وقبل 15 دقيقة من النهاية، انتزع زاركو الصدارة من أوليفيرا مع دقيقة و41.113 ثانية، الزمن الذي ظل صامدًا حتى المراحل الختامية عندما عزّز درّاج أفينتيا من موقعه بتسجيله الزمن الأسرع الذي بلغ دقيقة و40.007 ثانية.

مافيريك فينياليس قفز إلى المركز الثاني في المراحل الختامية مع دقيقة و40.743 ثانية، لكنّه أخفق في العبور إلى القسم الثاني للتصفيات بتواجده في المركز الـ 11 الإجمالي.

مع ذلك، لن يشكّل ذلك فارقًا لدرّاج ياماه الذي سينطلق من خط الحظائر على أيّة حال إثر تغييره المحرك.

المركز الثالث في الحصة ذهب إلى تاكاكي ناكاغامي أمام فرانسيسكو بانيايا وكال كراتشلو.

وناكاغامي هو الوحيد بين هذا الثلاثي الذي سيمر مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات.

أوليفيرا اكتفى بالمركز السادس أمام أليكس ماركيز وفالنتينو روسي الذي يشارك للمرة الأولى نهاية هذا الأسبوع منذ سباق لومان.

فيما أكمل أليكس رينو وجوان مير ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 5 France يوهان زاركو 21 1:40.007  
2 12 Spain مافيريك فينياليس 21 1:40.743 0.736
3 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 22 1:41.071 1.064
4 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 20 1:41.193 1.186
5 35 United Kingdom كال كراتشلو 15 1:41.285 1.278
6 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 19 1:41.352 1.345
7 73 Spain أليكس ماركيز 15 1:41.589 1.582
8 46 Italy فالنتينو روسي 22 1:41.642 1.635
9 42 Spain أليكس رينز 16 1:41.779 1.772
10 36 Spain جوان مير 19 1:41.864 1.857
11 6 Germany ستيفان برادل 10 1:41.884 1.877
12 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 12 1:42.009 2.002
13 32 Italy لورينزو سافادوري 17 1:42.301 2.294
14 44 Spain بول إسبارغارو 9 1:42.506 2.499
15 53 Spain تيتو راباط 23 1:42.547 2.540
16 9 Italy دانيلو بيتروشي 6 1:42.824 2.817
17 21 Italy فرانكو موربيديلي 16 1:42.831 2.824
18 41 Spain أليكس إسبارغارو 9 1:42.957 2.950
19 20 France فابيو كوارتارارو 20 1:43.234 3.227
20 33 South Africa براد بيندر 18 1:43.534 3.527
21 43 Australia جاك ميلر 0    
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