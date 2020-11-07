موتو جي بي: زاركو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة لجائزة أوروبا الكبرى وروسي يعود

بسبب المسار المبلل، لم تشهد الحصة تحسينات على الأزمنة المجمعة، ليتحدد درّاجو القسم الأول للتصفيات وفق نتائج التجارب الحرة الثانية من يوم أمس الجمعة.

وقد عبر كوارتارارو مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات بعدما أنهى تجارب الجمعة بالمركز التاسع الإجمالي، لكنّ التجارب الثالثة بدت صعبة للغاية على درّاج "بيتروناس اس آر تي"، الذي تواصلت معاناته مع الافتقار للسيطرة على القسم الأمامي من دراجته ضمن الأجواء الماطرة.

في المقابل، تقدّم زاركو إلى صدارة ترتيب الحصة بعد 6 دقائق من بدايتها، مع توقيت بلغ دقيقة و42.985 ثانية، قبل أن يتناوب الصدارة مع ميغيل أوليفيرا درّاج تيك3 وستيفان برادل درّاج هودا في المراحل الأولى من الحصة.

وقبل 15 دقيقة من النهاية، انتزع زاركو الصدارة من أوليفيرا مع دقيقة و41.113 ثانية، الزمن الذي ظل صامدًا حتى المراحل الختامية عندما عزّز درّاج أفينتيا من موقعه بتسجيله الزمن الأسرع الذي بلغ دقيقة و40.007 ثانية.

مافيريك فينياليس قفز إلى المركز الثاني في المراحل الختامية مع دقيقة و40.743 ثانية، لكنّه أخفق في العبور إلى القسم الثاني للتصفيات بتواجده في المركز الـ 11 الإجمالي.

مع ذلك، لن يشكّل ذلك فارقًا لدرّاج ياماه الذي سينطلق من خط الحظائر على أيّة حال إثر تغييره المحرك.

المركز الثالث في الحصة ذهب إلى تاكاكي ناكاغامي أمام فرانسيسكو بانيايا وكال كراتشلو.

وناكاغامي هو الوحيد بين هذا الثلاثي الذي سيمر مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات.

أوليفيرا اكتفى بالمركز السادس أمام أليكس ماركيز وفالنتينو روسي الذي يشارك للمرة الأولى نهاية هذا الأسبوع منذ سباق لومان.

فيما أكمل أليكس رينو وجوان مير ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: