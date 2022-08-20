موتو جي بي: زاركو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في النمسا

دخل إسبارغارو جولة النمسا وهو متأخر بـ 22 نقطة فقط خلف متصدر ترتيب البطولة فابيو كوارتارارو، إذ كان من المتوقّع أن تكون هذه الجولة صعبة على دراج ياماها.

مع ذلك، وبينما سيتوجه كوارتارارو إلى تصفيات اليوم بعد تواجده بالمركز الثاني الإجمالي في الحصة الثالثة، فإن إسبارغارو لم يتمكن سوى من التواجد بالمركز الـ 11 وسيتعين عليه خوض القسم الأول للتصفيات للمرة الثانية فقط هذا الموسم.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فقط ساهمت الأجواء الأبرد في الحصة الصباحية بعد وجود تحسينات كثيرة على الأزمنة الإجمالية.

وسرعان ما تعرض لوكان ماريني لحادثة عند المنعطف الثالث ضمن لفته الأولى على دراجة "في.آر46"، وذلك قبل وقوع حادثتين أخرتين ضمن الـ 15 دقيقة الأولى من الحصة.

فيما جاء التحسين الأبرز في الأزمنة بعد 20 دقيقة، مع تسجيل ميغيل أوليفيرا لدقيقة و29.843 ثانية ليتواجد على بعد 0.006 ثانية من المتصدر زاركو.

وبعد ذلك ببضع دقائق، تم كسر زمن زاركو الأسرع من يوم أمس الجمعة من قبل جوان مير الذي سجل الزمن الأسرع مع دقيقة و29.811 ثانية، وذلك قبل أن يتناوب كل من جاك ميلر وإنيا باستيانيني وكوارتارارو على الصدارة.

لكن كلمة الحسم كانت من نصيب زاركو في محاولته الأخيرة، حيث سجّل دقيقة و28.964 ثانية بفارق 0.153 ثانية أمام كوارتارارو الذي تقدم بدوره على ميلر ومارتين.

فرانشيسكو بانيايا أكمل ترتيب الخمسة الأوائل أمام باستيانيني وأليكس رينز وبراد بايندر.

في حين أكمل مافيريك فينياليس على متن دراجة أبريليا الثانية ومير على متن دراجة سوزوكي الثانية ترتيب المراكز العشرة الأولى.