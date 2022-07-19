موتو جي بي: رينز ينضم إلى هوندا مع فريق "ال سي آر" لموسم 2023

بات رينز الفائز بثلاثة سباقات في "موتو جي بي" متاحاً ضمن سوق الانتقالات لموسم 2023 إلى جانب زميله جوان مير، وذلك بعد إعلان سوزوكي خروجها من البطولة بنهاية موسم 2022 الجاري.

وتم ربط رينز بعدة فرق من بينها "كا تي ام"، "ار ان اف"، ويبدو أن خيارات رينز للموسم المقبل كانت بين الانضمام إلى غريزيني مع دراجة دوكاتي بمواصفات 2022 أو دراجة بدعم مصنعي مع "ال سي آر".

وفي النهاية قرر اتباع الخيار الثاني، حيث علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" الأسبوع الماضي أن الصفقة باتت رسمية.

وقبيل العطلة الصيفية، أصدرت هوندا و"ال سي آر" بياناً على لسان لوشيو سيتشينللو مدير الفريق، أكدتا فيه ضم رينز للموسم المقبل.

جاء فيه: "يسرنا الإعلان عن انضمام أليكس رينز إلى ’ال سي آر هوندا’ لموسم 2023".

وأكمل: "أكملنا توقيع العقد من قبل جميع الأطراف. رينز دراج استثنائي وسريع للغاية وقادر على تحقيق منصات التتويج".

وسيمتلك رينز نتيجة لذلك دراجة بمواصفات مصنعية، حيث سيكون بديلاً عن أليكس ماركيز الذي وقع صفقة للانضمام إلى غريزيني ليزامل فابيو دي جيانتانونيو الموسم المقبل.

من جهتها، أعلنت دوكاتي أنها ستنتظر حتى أغسطس/آب لاتخاذ القرار النهائي حيال من سيقود بديلاً عن جاك ميلر مع الفريق المصنعي، حيث وقع الأسترالي عقداً لسنتين كي ينضم إلى "كاي تي ام".

يوهان زاركو سيبقى مع براماك في 2023، بينما لن تتغير تشكيلة "في.آ46" على الأغلب.