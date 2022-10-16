موتو جي بي: رينز يفوز في أستراليا وكوارتارارو يتعرّض لحادث

بالرغم من أنّ موسم سوزوكي حاد عن السكّة الصحيحة منذ الإعلان عن مغادرتها البطولة بنهاية موسم 2022 في مايو الماضي، قدّم رينز سباقًا مثيرًا منطلقًا من المركز العاشر، حيث تمكّن من التغلّب على مارك ماركيز في اللفّة الأخيرة ليكون الفائز السابع المختلف هذا الموسم.

جاء ذلك بعد أن تجاوز فرانشيسكو بانيايا، الذي أصبح الآن يتمتّع بأفضليّة 14 نقطة في صدارة البطولة بعد أن سقط كوارتارارو في اللفّة الـ 11 من أصل 27 أثناء محاولته التعافي من خطأ مكلف مبكّر.

وبالعودة إلى مجريات السباق فقد حافظ خورخي مارتن على الصدارة عند الانطلاقة، في الوقت الذي تواجد فيه ماركيز وكوارتارارو خلفه.

لكنّ انطلاقة كوارتارارو القويّة من المركز الخامس لم تدم سوى منعطفين، حيث تجاوزه بانيايا وكذلك أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا.

كما خسر الفرنسي مركزًا إضافيًا لجاك ميلر صاحب الأرض والجمهور بعد انطلاقته المثيرة من المركز الثامن.

وتواصل تراجع كوارتارارو في اللفّات التالية، إلى أن حلّت الكارثة الأولى عندما انزلقت درّاجته قليلًا عند الكبح ما تسبّب في خروجه عن المسار في المنعطف الرابع وتراجعه إلى المركز الـ 22.

وتمكّن من العودة إلى مراكز النقاط على مدار اللفّات القليلة التالية، لكنّه سقط في المنعطف الثاني في اللفّة الـ 11 بعد انزلاق مقدّمة درّاجته ياماها.

وفقد بذلك الفرنسي صدارة البطولة التي تمتّع بها منذ جائزة البرتغال الكبرى.

وبحلول وقت حادث كوارتارارو، واصل مارتن تصدّر السباق في الوقت الذي كان فيه رينز بصدد شقّ طريقه إلى الأمام وذلك بعد أن تجاوز أليكس إسبارغارو، وميلر وبانيايا في المنعطف الثاني بين اللفتين السادسة والثامنة.

وتجاوز رينز منافسه ماركيز في المنعطف الأوّل من اللفّة الـ 11 قبل أن يُطيح بمارتن في المنعطف الثالث من اللفّة الـ 14.

لكنّ تواجده في الصدارة لم يدم طويلًا، حيث تقدّم بانيايا إلى المركز الأوّل بعد أن تجاوز مارتن وماركيز في اللفّة السابقة.

وتواصلت المعارك بين رينز وماركيز ومارتن على المركز الثاني خلف بانيايا الذي لم يكن قادرًا على الابتعاد في الأمام.

وامتدّ ذلك الوضع حتّى اللفّة الـ 20 عندما استعاد رينز الصدارة لفترة قصيرة قبل أن يستعيدها بانيايا في ظلّ انضمام ماركو بيزيكي إلى ركب الصدارة.

واستعاد رينز الصدارة من بانيايا في المنعطف الثاني من اللفّة الأخيرة، ولحق به ماركيز، لكنّ درّاج سوزوكي اتّبع خطوطًا دفاعيّة صارمة في بقيّة اللفّة ليضمن عبوره خطّ النهاية أوّلًا بفارق 0.186 ثانية عن ماركيز الذي ضمن منصّة تتويجه الـ 100 في الموتو جي بي.

وذهب المركز الثالث إلى بانيايا الذي كان على بُعد 0.224 ثانية عن الصدارة.

وامتدّ ركب الصدارة حتّى المركز السابع الذي كان آخر المراكز ضمن مجال ثانية عن الصدارة، وذلك بحلول كل من بيزيكي، وإينيا باستيانيني ولوكا ماريني ومارتن خلف ثلاثي منصّة التتويج.

وحلّ يوهان زاركو ثامنًا أمام أليكس إسبارغارو، بينما أكمل براد بيندر ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: